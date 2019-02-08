Google giriş seviyesi telefonlara da şifreleme sunacak

Kişisel verilerin gizliliği bugün önemli bir hale gelmiş durumda ve verilerimizle ilişkili olan her türlü platformda güvenlik tedbirlerini almak önem taşıyor. Özellikle sürekli kullandığımız mobil cihazlarda bu zorunlu hale geldi.

Adiantum nedir?

Başta sohbet uygulamaları olmak üzere pek çok platform bulut tabanlı uçtan uca şifreleme yöntemini kullanıyor. Bazı akıllı telefonlarda ise sistem genelinde şifreleme uygulanıyor ve bunun için özel bir yonga kullanılıyor. Bunun sebebi ise veri bloklarıyla uğraşmanın donanımı oldukça fazla yorması.

Bunun haricinde henüz yaygın bir yöntem yok ve özellikle alt seviye telefonlarda sistem geneli şifreleme söz konusu değil. Google yakın zamanda bu sorunu Android entegrasyonu ile çözmeyi planlıyor.

Ayrıca Bkz.

"Apple izinsiz ekran kaydı alan uygulamaları yasaklayacak"

Adiantum adıyla geliştirilen yeni şifreleme metodu AES yönteminin aksine temel ikili fonksiyonlara dayanıyor ve düşük güçteki donanımlarda akıcı bir şekilde çalışabiliyor. Ayrıca özel donanımlar için daha güçlü şifreleme de ayarlanabiliyor.

Google yaptığı testlerde Cortex-A7 çekirdeğinde bile Adiantum yönteminin akıcı sonuçlar elde ettiğini görmüş. AES 256 şifreleme ise oldukça düşük performansta kalmış. Yöntemin hep aynı miktarda veri işlediği ve artış olmadığı ifade ediliyor.

Google’ın ilerleyen dönemlerde Android işletim sistemine Adiantum yöntemini entegre edebileceği ifade ediliyor. Geliştirici ekip yüksek güvenlik elde ettiklerinden emin ancak bazı güvenlik uzmanları güvenilirlik konusunda şüphe duyduğunu ifade ediyor.