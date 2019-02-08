Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Android ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google giriş seviyesi telefonlara da şifreleme sunacak

Genelde güçlü şifreleme yöntemlerini özel yonga barındıran bazı üst seviye akıllı telefonlarda görebiliyoruz. Google ise alt seviyedeki Android telefonlara da bunu sunmak için harekete geçti.
3 ay
7,5b
2
2
android
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Kişisel verilerin gizliliği bugün önemli bir hale gelmiş durumda ve verilerimizle ilişkili olan her türlü platformda güvenlik tedbirlerini almak önem taşıyor. Özellikle sürekli kullandığımız mobil cihazlarda bu zorunlu hale geldi.

Adiantum nedir?

Başta sohbet uygulamaları olmak üzere pek çok platform bulut tabanlı uçtan uca şifreleme yöntemini kullanıyor. Bazı akıllı telefonlarda ise sistem genelinde şifreleme uygulanıyor ve bunun için özel bir yonga kullanılıyor. Bunun sebebi ise veri bloklarıyla uğraşmanın donanımı oldukça fazla yorması.

Bunun haricinde henüz yaygın bir yöntem yok ve özellikle alt seviye telefonlarda sistem geneli şifreleme söz konusu değil. Google yakın zamanda bu sorunu Android entegrasyonu ile çözmeyi planlıyor.

Ayrıca Bkz. "Apple izinsiz ekran kaydı alan uygulamaları yasaklayacak"

Adiantum adıyla geliştirilen yeni şifreleme metodu AES yönteminin aksine temel ikili fonksiyonlara dayanıyor ve düşük güçteki donanımlarda akıcı bir şekilde çalışabiliyor. Ayrıca özel donanımlar için daha güçlü şifreleme de ayarlanabiliyor.

Google yaptığı testlerde Cortex-A7 çekirdeğinde bile Adiantum yönteminin akıcı sonuçlar elde ettiğini görmüş. AES 256 şifreleme ise oldukça düşük performansta kalmış. Yöntemin hep aynı miktarda veri işlediği ve artış olmadığı ifade ediliyor.

Google’ın ilerleyen dönemlerde Android işletim sistemine Adiantum yöntemini entegre edebileceği ifade ediliyor. Geliştirici ekip yüksek güvenlik elde ettiklerinden emin ancak bazı güvenlik uzmanları güvenilirlik konusunda şüphe duyduğunu ifade ediyor.

 

https://techcrunch.com/2019/02/07/google-makes-it-easier-for-cheap-phones-and-smart-devices-to-encrypt-your-data/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SEO-Uzmanı 3 ay
DH günden güne şerafettin'leşiyor !
"Cookie kullanılamadığı için oturum düşürüldü. Hata kodu: 2.999999"
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yaki83 3 ay SEO-Uzmanı
SEO-Uzmanı
DH günden güne şerafettin'leşiyor !
"Cookie kullanılamadığı için oturum düşürüldü. Hata kodu: 2.999999"

baklavaci serafettin
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 ay Netflix'in iOS versiyonuna akıllı indirme özelliği geldi 3 ay Windows 10'da Windows 95 nostaljisi yaşatan uygulamanın yeni sürümü çıktı 3 ay Xiaomi Mi 9'un tasarımı Mi 6'nın tasarımcısının imzasını taşıyacak 3 ay Dünyanın ilk 5G destekli uzaktan ameliyatı, MWC 2019'da yapılacak 3 ay Sony Xperia XA3'ün nasıl bir ekranla geleceği ortaya çıktı 3 ay DDoS saldırıları geçen yıla oranla azaldı 3 ay Google Chrome tarayıcısının Android versiyonu için karanlık mod testlerine başlandı 3 ay Huawei Türkiye'deki ilk deneyim mağazasını açtı, yerinde gördük 3 ay Raspberry Pi ilk satış mağazasını açtı 3 ay Samsung, yeni giyilebilir cihazlarını Galaxy S10 ile tanıtacak 3 ay Aquaman dünyasında geçen korku filmi duyuruldu: The Trench 3 ay Kullanıcı sayısı pek artmayan Twitter gelirlerini arttırmayı başardı 3 ay MIT, mideye insülin enjekte eden akıllı hap geliştirdi 3 ay Uber’in bisiklet hizmeti, araç hizmetinin kullanımını etkiliyor 3 ay Spotify, reklam engelleyici kullanan ücretsiz hesapları kapatacağını açıkladı 3 ay AMD Navi mimarisi Ekim ayına sarktı 3 ay Samsung Galaxy S10e "Kanarya Sarısı" rengiyle ortaya çıktı 3 ay Koca bir ömrü BitLife ile metin tabanlı yaşayın 3 ay Xiaomi’den dört tarafı kavisli ekrana sahip telefon patenti 3 ay 2018 Steam Ödülleri'nin kazananları belli oldu: İşte yılın en iyisi 3 ay GÖRÜNTÜLENEN Google giriş seviyesi telefonlara da şifreleme sunacak Sonraki GTX 1660 Ti’ın özellikleri sızdı, Rus alışveriş sitesinde göründü 3 ay Asus Zenfone 6’nın ilk görüntüsü internete düştü 3 ay Richard Branson: "Temmuz ayında uzaya çıkıyorum" 3 ay Samsung Galaxy M30'un teknik özellikleri belli oldu 3 ay Aamir Khan'lı Vivo V15 Pro reklamları yayınlandı 3 ay Skype'ın görüntülü arama özelliğine, bulanık arka plan seçeneği geliyor 3 ay 2019 Opel Corsa'nın tasarımına dair ilk ipucu görseli paylaşıldı 3 ay Apex Legends, 3 gün içerisinde 10 milyon oyuncuya ulaştı 3 ay Nokia CECA Bölgesi Başkanı: “Türkiye bizim için önemli” 3 ay Apple izinsiz ekran kaydı alan uygulamaları yasaklayacak 3 ay AMD Radeon 7 ile Ultra Detay Division 2 deneyimi 3 ay 2019 Mazda MX-5'in 30. yıla özel versiyonu tanıtıldı 3 ay Group FaceTime açığını bulan gence Apple’dan burs 3 ay Huawei P30 ve P30 Pro detaylı görselleri sızdırıldı 3 ay Woody Allen, film anlaşmalarından caydığı gerekçesiyle Amazon’a dava açtı 3 ay Fortnite hesap birleştirme aracı yayınlandı 3 ay Kurum içi iletişimde devrim yaratan uygulama: Daikin Mobile 3 ay Red Dead Redemption 2 oyunu 3 ayda 23 milyon sattı 3 ay Essential Phone 2'nin taslak çizimleri ortaya çıktı 3 ay Facebook LOL projesi başlamadan bitti Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
SAMSUNG A8 PLUS 2018 ANA KONU
DH Forum
John Wick: Chapter 3, gişedeki macerasına
DonanımHaber
Audi Q8, dudak uçuklatan fiyatıyla
DonanımHaber
Lords of the Fallen 2 Yayıncısı CI
Bölüm Sonu Canavarı
Game of Thrones: 1 milyon hayran son
DonanımHaber
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim