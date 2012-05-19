Raspberry Pi kamera modülüne kavuşuyor

Haber Editörü
Dünyanın en ucuz bilgisayarı sloganıyla dikkatleri üzerine çeken ve büyük başarı yakalayan Raspberry Pi cihazı, önemli bir yeniliğe daha kavuşuyor.
Vakıf; ilerleyen aylarda karta eklemeyi düşündükleri 14MP çözünürlükteki kamera yongasını ve kamera ile çekilmiş örnek fotoğrafları sitesinden yayınladı.
Raspberry Pi modeli 700MHz hızında ARM11 tabanlı Broadcom BCM2835 yongada sistemi, HDMI, USB 2.0, güç amaçlı microUSB girişi, SD kart slotu, kompozit çıkış, 256MB RAM, ek USB 2.0 girişi (üst versiyon) ve Ethernet modülüne (üst versiyon) sahip. 25$ ve 35$ şeklinde fiyatlanan model, konfigürasyona şimdi bir kamera da eklemiş oldu. Ancak ek fiyat ne olacak belli değil.
Fotoğraf ve video çekeceği belirtilen kamera modülünün 1080p video kaydı yapıp yapamayacağı bilinmiyor. Ayrıca final sürümünde çözünürlüğün biraz azaltılabileceği de ifade ediliyor.
http://www.raspberrypi.org/archives/1254 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Genel olarak fiyatina göre cok iyi alet, tam seri üretime gecince almanizi tavsiye ederim.
Alternatif olarak, (biraz daha pahali ama) cinliler de bu ise el attilar, usb stick seklinde ve üzerinde android yüklü hdmi cikisi olan aletlerden üretip satmaya basladilar. Fiyat su anda 75 dolar seviyelerinde, ama üretici ve satici sayisi arttikca daha ucuzlar.
Ben dün bu aletten siparis verdim, bugun postaya verilmis bakalim ne zaman gecer elime:
aliexpress.com/...
Raspberry kaç paraya almış oldun.
önceleri 21,91 + 13 GBP idi.
şu an bende 27.25 + 13 GBP aldı fernell benden.( 3 aydır bekliyorum :( )
Geldiğinde yapmamı önerdiğin birşey var mı ? Yükleme vb.
Aşağıdaki gibi bir kamera sistemi kurmak istiyorum.
ebay.com/...
Ürününüz hayırlı olsun
Ben de Raspberry pi almaya çalışıp da alamayanlardanım, cihazı çok merak ediyorum, bir inceleme ya da ekran görüntüsü vs. eklemeniz mümkün müdür?
Ebay'da çok şık olmasa da raspberry pi için kutular var, bir bakmanızı öneririm. Yanarsa çok yazık olur.
ebay.com/...
Bildiğim kadarıyla Microsoft, Win8 ARM versiyonunu retail olarak sunmayacak (satın alıp istediğimiz cihaza kuramayacağız), Win8'li bir cihazla beraber gelecek.
Ama XDA programcıları konuya bir çözüm bulacaktır :)
Bu alete windows 8'in ARM versiyonu yüklenebilir mi?