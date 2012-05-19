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Raspberry Pi kamera modülüne kavuşuyor

7 yıl
3,4b
1
23
Anakart
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyanın en ucuz bilgisayarı sloganıyla dikkatleri üzerine çeken ve büyük başarı yakalayan Raspberry Pi cihazı, önemli bir yeniliğe daha kavuşuyor.

Vakıf; ilerleyen aylarda karta eklemeyi düşündükleri 14MP çözünürlükteki kamera yongasını ve kamera ile çekilmiş örnek fotoğrafları sitesinden yayınladı. 

Raspberry Pi modeli 700MHz hızında ARM11 tabanlı Broadcom BCM2835 yongada sistemi, HDMI, USB 2.0, güç amaçlı microUSB girişi, SD kart slotu, kompozit çıkış, 256MB RAM, ek USB 2.0 girişi (üst versiyon) ve Ethernet modülüne (üst versiyon) sahip. 25$ ve 35$ şeklinde fiyatlanan model, konfigürasyona şimdi bir kamera da eklemiş oldu. Ancak ek fiyat ne olacak belli değil.

Fotoğraf ve video çekeceği belirtilen kamera modülünün 1080p video kaydı yapıp yapamayacağı bilinmiyor. Ayrıca final sürümünde çözünürlüğün biraz azaltılabileceği de ifade ediliyor.
Raspberry Pi kamera modülüne kavuşuyor
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http://www.raspberrypi.org/archives/1254 Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
arkadaşlar bende raspberry pi almak istiyorum ama bir türlü satan bir yer bulamadım lütfen adres verir misiniz?
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mesahin 7 yıl
Bana geldi cihaz bir kac gündür test ediyorum. Debian Linux ve sonrasinda XMBC kurup denedim. Kutusuz olarak geldi alet, bu sekilde kullanmasi biraz zor olacak. Statik elektrik yada kontrolsüz bir kablo takip cikarmasi yüzünden her an elimde kalacak gibi duruyor. Ama yakinda kutu olayi falanda halledilir, nette bir sürü design gördüm onlardan birkaci yapilip satilir.
Genel olarak fiyatina göre cok iyi alet, tam seri üretime gecince almanizi tavsiye ederim.
Alternatif olarak, (biraz daha pahali ama) cinliler de bu ise el attilar, usb stick seklinde ve üzerinde android yüklü hdmi cikisi olan aletlerden üretip satmaya basladilar. Fiyat su anda 75 dolar seviyelerinde, ama üretici ve satici sayisi arttikca daha ucuzlar.
Ben dün bu aletten siparis verdim, bugun postaya verilmis bakalim ne zaman gecer elime:
aliexpress.com/...
1 Yanıt Yanıtla
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gizmoo 7 yıl
mesahin,
Raspberry kaç paraya almış oldun.

önceleri 21,91 + 13 GBP idi.
şu an bende 27.25 + 13 GBP aldı fernell benden.( 3 aydır bekliyorum :( )

Geldiğinde yapmamı önerdiğin birşey var mı ? Yükleme vb.

Aşağıdaki gibi bir kamera sistemi kurmak istiyorum.

ebay.com/...
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sertacarslan 7 yıl mesahin
mesahin

Bana geldi cihaz bir kac gündür test ediyorum. Debian Linux ve sonrasinda XMBC kurup denedim. Kutusuz olarak geldi alet, bu sekilde kullanmasi biraz zor olacak. Statik elektrik yada kontrolsüz bir kablo takip cikarmasi yüzünden her an elimde kalacak gibi duruyor. Ama yakinda kutu olayi falanda halledilir, nette bir sürü design gördüm onlardan birkaci yapilip satilir.
Genel olarak fiyatina göre cok iyi alet, tam seri üretime gecince almanizi tavsiye ederim.
Alternatif olarak, (biraz daha pahali ama) cinliler de bu ise el attilar, usb stick seklinde ve üzerinde android yüklü hdmi cikisi olan aletlerden üretip satmaya basladilar. Fiyat su anda 75 dolar seviyelerinde, ama üretici ve satici sayisi arttikca daha ucuzlar.

Ben dün bu aletten siparis verdim, bugun postaya verilmis bakalim ne zaman gecer elime:

aliexpress.com/...



Ürününüz hayırlı olsun

Ben de Raspberry pi almaya çalışıp da alamayanlardanım, cihazı çok merak ediyorum, bir inceleme ya da ekran görüntüsü vs. eklemeniz mümkün müdür?

Ebay'da çok şık olmasa da raspberry pi için kutular var, bir bakmanızı öneririm. Yanarsa çok yazık olur.
ebay.com/...
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sertacarslan 7 yıl
lnfoman
Bir soru:Bu alete windows 8in ARM versiyonu yüklenebilir mi?

Bildiğim kadarıyla Microsoft, Win8 ARM versiyonunu retail olarak sunmayacak (satın alıp istediğimiz cihaza kuramayacağız), Win8'li bir cihazla beraber gelecek.
Ama XDA programcıları konuya bir çözüm bulacaktır :)
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krebjing 7 yıl
sonuçta windows arm ye ilk defa kurulacak ama linux senelerdır bu tabanlarda çalışabiliyor diye biliyorum
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Rainbow6 7 yıl
piyasada oldugu ve satildigi idda edilen bi urun icin ek malzemeler enteresan ... bu urunden 1 koli sattilar simdide tonlarca kisi yeni cikacak partiyi bekliyo birde nerde satildigi bile tam olarak belli degil gosterdikleri sitelerde satilmiyoki urun ehh 10 sene beklersen urunu bu teknoloji iner 35 dolara :)
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artcraft35 7 yıl
apple a5 den tegra 2 den daha iyi olcak denilen cihaz hangisiydi ya
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napolyon94 7 yıl
gpu ya bak broadcom! 285 mali 400 ile kapisabiliryor ilginctir ki broadcom bu gpu ya boyle dandik bir cpuyu uygun gormus
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alpa07 7 yıl
biri getirsede alsak şu cihazı
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infom@n 7 yıl
Bir soru:
Bu alete windows 8'in ARM versiyonu yüklenebilir mi?
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_bluescream_ 7 yıl
Sanırım yüklenir ama bence linux tabanlı çözümler daha iyi olacaktır, sonuçta windows arm ye ilk defa kurulacak ama linux senelerdır bu tabanlarda çalışabiliyor diye biliyorum
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servetportakal 7 yıl
Şunun fiyatını 100$ altında tutmak kaydı ile, wifi, Cortex a-15 2 core cpu, Mali-T658 gpu, 2 gb ram tarzı bir donanımla piyasaya sürseler dünyanın en çok satan bilgisayarı olur.
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