Raspberry Pi kamera modülüne kavuşuyor

Dünyanın en ucuz bilgisayarı sloganıyla dikkatleri üzerine çeken ve büyük başarı yakalayan Raspberry Pi cihazı, önemli bir yeniliğe daha kavuşuyor.





Vakıf; ilerleyen aylarda karta eklemeyi düşündükleri 14MP çözünürlükteki kamera yongasını ve kamera ile çekilmiş örnek fotoğrafları sitesinden yayınladı.





Raspberry Pi modeli 700MHz hızında ARM11 tabanlı Broadcom BCM2835 yongada sistemi, HDMI, USB 2.0, güç amaçlı microUSB girişi, SD kart slotu, kompozit çıkış, 256MB RAM, ek USB 2.0 girişi (üst versiyon) ve Ethernet modülüne (üst versiyon) sahip. 25$ ve 35$ şeklinde fiyatlanan model, konfigürasyona şimdi bir kamera da eklemiş oldu. Ancak ek fiyat ne olacak belli değil.





Fotoğraf ve video çekeceği belirtilen kamera modülünün 1080p video kaydı yapıp yapamayacağı bilinmiyor. Ayrıca final sürümünde çözünürlüğün biraz azaltılabileceği de ifade ediliyor.













http://www.raspberrypi.org/archives/1254