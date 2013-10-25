Rayman Fiesta Run'ın çıkış tarihi ve fiyatlandırma bilgisi açıklandı

Ubisoft, eylül ayında duyurusunu gerçekleştirdiği Rayman Fiesta Run'ın çıkış tarihi ve fiyatlandırma bilgisini paylaştı.

Android, iOS ve Windows platformlarıyla çalışan akıllı telefonlar ve tabletler için yayınlanacak olan yapım, 7 Kasım tarihinde uygulama marketlerindeki yerini alacak.

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Halihazırda indirilebilir içerik olarak sunulan Rayman Jungle Run'ın devam oyunu niteliğindeki Fiesta Run, eğlencenin odak noktasında olduğu bir oyun deneyimi yaşatacak gibi görünüyor. 5.49 TL'lik(2.99$) bir fiyat etiketine sahip olacak olan Fiesta Run'da yeni platform unsurları, 4 yeni dünya ve 80 yeni bölüm oyuncuların beğenisine sunulacak.