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Rayman Fiesta Run'ın çıkış tarihi ve fiyatlandırma bilgisi açıklandı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Rayman Fiesta Run'ın çıkış tarihi ve fiyatlandırma bilgisi açıklandı
Ubisoft, eylül ayında duyurusunu gerçekleştirdiği Rayman Fiesta Run'ın çıkış tarihi ve fiyatlandırma bilgisini paylaştı.

Halihazırda indirilebilir içerik olarak sunulan Rayman Jungle Run'ın devam oyunu niteliğindeki Fiesta Run, eğlencenin odak noktasında olduğu bir oyun deneyimi yaşatacak gibi görünüyor. 5.49 TL'lik(2.99$) bir fiyat etiketine sahip olacak olan Fiesta Run'da yeni platform unsurları, 4 yeni dünya ve 80 yeni bölüm oyuncuların beğenisine sunulacak.

Android, iOS ve Windows platformlarıyla çalışan akıllı telefonlar ve tabletler için yayınlanacak olan yapım, 7 Kasım tarihinde uygulama marketlerindeki yerini alacak. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=173664192835332&set=a.147085182159900.1073741828.131255823742836&type=1&theater Yorum Yaz
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NoWLoadinG 6 yıl
Ciktii Saldiriiiiiin!!!!



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destroy00 6 yıl
Cıksinda indirelm en sevdigim oyunlardan biri pcyede yuklucem yakinda
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Ciddi Kedii 6 yıl
Sadece 1 gün kaldı. Sabırsızlıkla bekliyorum
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Nokia Specialist 6 yıl
Apk
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HeteroSapien 6 yıl
Prehistorik gelsin.
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Redunay 6 yıl
Bekleniyor
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Kaçak Yolcu 6 yıl
Bekliyoruz
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NoWLoadinG 6 yıl
Geeel deli rüzgarlarlaaa.... 10 TL olsun yine alırım Rayman her fiyata değer
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jakops. 6 yıl
musa_unsal2005
Bayılıyorum bu oyuna. Bilgisayardaki Legends muhteşem ötesi olmuş deneyin bence.

Merak ettim bu legend oyununun linkini veya tam ismini söyler misin?
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musa_unsal2005 6 yıl
Bayılıyorum bu oyuna. Bilgisayardaki Legends muhteşem ötesi olmuş deneyin bence.
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okan_cehapelioglu 6 yıl
playstation 1 de oynardık bu oyunu şimdi androidde aynı kalite aynı oyun zevkini sunuyor
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TearsForFears 6 yıl
WP'ye çıksında para verip alayım.
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