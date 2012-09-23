Rayman Jungle Run ile eğlence dolu bir koşuya hazır mısınız?

Ubisoft ve Pasta Games işbirliği ile geliştirilen Rayman Jungle Run, 2.99$'lık fiyat etiketi ile geçtiğimiz günlerde Appstore'da yerini aldı.





Eğlence odaklı bir yapım olan Rayman Jungle Run'da engeller ile dolu parkurları en fazla içerik toplayarak bitirmeye çalışıyoruz. UniArt grafik motoru ile geliştirilen yapım, kaliteli görselleri ve eğlenceli animasyonları ile dikkat çekerken, müzikleri ve ses efektleriyle de oldukça etkileyici bir oyun deneyimi sunuyor. Basit bir kontrol yapısı ile oynanabilirliğin üst seviyelerde tutulduğu Rayman Jungle Run'da tek yapmanız gereken ekrana tek bir dokunuş gerçekleştirmek oluyor.





Rayman evreninden çeşitli karakterlerin de yer aldığı yapımda, parkurlarda hayatta kalmanızı sağlayacak bir takım içeriklerde bulunuyor. Ayrıca oyun, Game Center Lider tablosu ile rakiplerinize karşı puanlarınız ile yarışmanızı sağlarken, Retina Ekran desteğiyle de görsellerini daha net bir şekilde mobil oyuncuların hizmetine sunuyor.





Rayman'in dünyasına mobil oyuncuları davet eden Rayman Jungle Run, eğlence odaklı yapımlardan hoşlanan mobil oyuncuların kesinlikle denemeleri gereken bir oyun. Rayman Jungle Run'a 2.99$'lık fiyat etiketi ile Appstore üzerinden buradan ulaşabilirsiniz. Ek olarak, Rayman Jungle Run'ın 27 Eylül tarihinde Google Play'de yerini alacağını belirtmekte fayda var.

http://itunes.apple.com/tr/app/rayman-jungle-run/id537931449?mt=8