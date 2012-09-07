Rayman Jungle Run, mobil platformlar için geliyor

Ubisoft tarafından yayıncılığı üstlenilen Rayman Jungle Run, iOS ve Android platformları için çıkış yapma hazırlığı içerisinde.





Mobil oyuncuları uzun bir koşuya davet eden yapım, iki boyutlu kaliteli grafikleri ve renkli görselleriyle dikkat çekiyor. Rayman Jungle Run, daha önce mobil platform için yayınlanan Rayman Origins'te kullanılan UniArt grafik motorunun geliştirilmiş versiyonu ile inşa ediliyor. Uzunca bir koşu gerçekleştirerek oyun içi puanları toplayıp çeşitli yeteneklerinizi geliştirmeler yapabileceğiniz oyunda, Rayman oyunlarından alışık olduğumuz karakter seçenekleri de sunulacak. Ayrıca, oyunun iOS versiyonunda ''Game Center'' desteği de bulunacak.





Birçok oyuncunun favori karakteri Rayman'in ''Rayman Jungle Run'' adlı oyununu Android ve iOS cihazlarınızda denemek için 20 Eylül tarihini beklemeniz gerektiğini belirtmekte fayda var.

http://www.pocketgamer.co.uk/r/iPhone/Rayman+Jungle+Run/news.asp?c=44755