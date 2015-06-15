Razer, Kraken Pro oyuncu kulaklığını yeniledi

Fare, fare altlığı, klavye ve kulaklık gibi çevre birimleriyle tanınan Razer, ilk duyurusunu 2012 yılında yaptığı Kraken Pro model isimli kulaklığını yenilediğini duyurdu.

İlk sürüm ile aynı olarak 40mm Neodymium sürücü, 20 - 20.000 Hz frekans tepki aralığı, 32 ohm empedans değeri, 110 ± 4 dB ses hassasiyeti, deri kulaklık pedleri, çıkarılabilen mikrofon ve 300 gram ağırlık gibi teknik detaylar taşıyan oyunculara özel kulaklık modeli Kraken Pro, yeni sürümüyle ise birçok oyuncunun ihtiyaç duyduğu kablo üstü kontrol mekanizması kazandı.

Bu sayede ses ile mikrofon ayarlarının direkt olarak kablo üzerinden yapılmasına imkan tanıyan Razer Kraken Pro, siyah, yeşil ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle geliyor ve eski sürümünün 80$'lık fiyat etiketini korumaya devam ediyor.

http://www.tomshardware.com/news/razer-updates-kraken-pro-headset,29368.html