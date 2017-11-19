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Razer Phone için Hammerhead kulaklıklar

USB Tip-C üzerinden ses aktarımı yapan Razer Hammerhead kulaklıklar oyuncu odaklı Razer Phone akıllı telefonu için ses kalitesini en yükseğe çıkarmayı hedefliyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Oyuncu odaklı Razer Phone akıllı telefonunu kısa bir süre önce piyasaya süren Razer, hızlı bir şekilde aksesuar desteğine başladı. Razer Hammerhead kulak içi kulaklık ürünü en iyi ses deneyimi sunmayı amaçlıyor.

Razer Hammerhead kulaklıklar neler sunuyor?

USB Tip-C üzerinden telefona bağlanan Razer Hammerhead, dayanıklı alüminyum gövdeden imal edilmiş ve yassı kablo barındırıyor. Uç silikonlar ise pasif bir şekilde gürültü önleme yapabiliyor.

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Kulaklık 10mm dinamik sürücülere sahip. Ayrıca özel ayarlanmış DAC dönüştürücü son derece temiz ve işlenmemiş ses çıkışı sağlıyor. Kablo üzerinde bir de kontrol modülü yer alıyor. Kulaklığın fiyatı 90 Avro olarak belirlenmiş. Aslında sadece Razer Phone değil Tip-C girişi olan ve ses aktarımını destekleyen tüm Android telefonlarda kullanmak mümkün.

Firma iOS cihazları için de Razer Hammerhead iOS Mercury Edition sürümünü hazırlamış. Lightning bağlantısı üzerinden yine en iyi ses kalitesini sunmayı amaçlayan versiyon için 110 Avro isteniyor. Kısaca Razer Hammerhead kulaklık modeli 3.5mm girişi olmayan mobil cihazlar için iyi bir alternatif olacak. Satışlar 2018 ilk aylarında başlayacak. 

 

https://press.razerzone.com/press-releases/media-alert-razer-hammerhead-usb-c-for-razer-phone-and-other-mobile-devices-razer-hammerhead-for-ios-mercury-edition-released/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
damn2u 2 yıl
Bu cihaz bende cidden iyi bir beklenti oluşturmuştu fakat resmen dağ fare doğurdu.
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Barni Moloztaş 2 yıl
390₺ vergisiz hali
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12 Angry Men 2 yıl
Rekabet iyidir, umarım başarılı bir telefon olur.
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