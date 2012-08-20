Razer, bilgisayar oyuncularını hedef alan kulaklığı Kraken Pro'yu duyurdu

Fare, fare altlığı, klavye ve kulaklık gibi ürünleriyle bilgisayar oyuncuları tarafından gayet yakından tanınan Razer, yeni kulaklığı Kraken Pro'yu duyurarak ürün gamını genişletiyor.



Razer'ın, 293 gram ağırlığındaki tasarımıyla ve ergonomik yapısıyla en konforlu oyuncu kulaklığı olduğunu vurguladığı Kraken Pro, 40 mm'lik Neodymium sürücüleri, deri kulaklık pedlerini ve çıkarılabilen mikrofonu bünyesinde barındırıyor.

20 - 20.000 Hz frekans tepki aralığı, 32 ohm empedans değeri ve 110 ± 4 dB ses hassasiyeti sunan kulaklığın kablo uzunluğu 1.3 metre. Kablonun uzunluğu, uzatma kablosu aralığıyla arttırılabiliyor.



Razer, Kraken Pro'yu eylül ayından itibaren ABD'de 79.99$, Avrupa'da 79.99 Euro fiyatla satışa sunmayı planlıyor.



http://store.razerzone.com/store/razerusa/en_US/pd/productID.254940700/categoryId.35096300