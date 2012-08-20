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Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Razer, bilgisayar oyuncularını hedef alan kulaklığı Kraken Pro'yu duyurdu

6 yıl
9,7b
1
7
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Fare, fare altlığı, klavye ve kulaklık gibi ürünleriyle bilgisayar oyuncuları tarafından gayet yakından tanınan Razer, yeni kulaklığı Kraken Pro'yu duyurarak ürün gamını genişletiyor.
Razer'ın, 293 gram ağırlığındaki tasarımıyla ve ergonomik yapısıyla en konforlu oyuncu kulaklığı olduğunu vurguladığı Kraken Pro, 40 mm'lik Neodymium sürücüleri, deri kulaklık pedlerini ve çıkarılabilen mikrofonu bünyesinde barındırıyor.
20 - 20.000 Hz frekans tepki aralığı, 32 ohm empedans değeri ve 110 ± 4 dB ses hassasiyeti sunan kulaklığın kablo uzunluğu 1.3 metre. Kablonun uzunluğu, uzatma kablosu aralığıyla arttırılabiliyor.
Razer, Kraken Pro'yu eylül ayından itibaren ABD'de 79.99$, Avrupa'da 79.99 Euro fiyatla satışa sunmayı planlıyor.

http://store.razerzone.com/store/razerusa/en_US/pd/productID.254940700/categoryId.35096300 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kımyasal 6 yıl
Sanal 5.1 ile gercek 5.1 arasinda fark vardir tabi.sanal kulakliklar ucuz olur.
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magill2013 6 yıl
ben genelde sanal surround kulaklıların oyunlarda daha yaygın oldugunu sanıyordum.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Haligarsi 6 yıl
Mikrofonlu itici duruyor sanki
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MxFxOx 6 yıl
logitech kulaklığımda kulağının deri dokusu soyuldu. Razer'da da aynı sorun oluşabilir.
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Bir_Bilgisayarcı 6 yıl
5.1 destegi falan yoksa razer elektrayı cilalayıp piyasa sürmüsler.
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Lord Melkor 6 yıl Bir_Bilgisayarcı
ProCodPlayer
5.1 destegi falan yoksa razer elektrayı cilalayıp piyasa sürmüsler.


Oyuncu kulakliklari stereo Oluyor genelde
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