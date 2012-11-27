Hazırladığı fare, klavye, oyun kolu ve kulaklık gibi çevre birimleri ile oyun tutkunları tarafından gayet yakından tanınan Razer, oyunculara yönelik faresi DeathAdder'ı yeniledi. Kısa bir süre önce güncellenen DeathAdder 2013'te gerek tasarımsal gerek donanımsal farklılıklar dikkat çekiyor.



127 mm uzunluğunda, 70 mm genişliğinde, 44 mm kalınlığında ve 105 gram ağırlığında tasarıma sahip olan DeathAdder 2013, sağ elle kullanım için uygun. 5 adet programlanabilir tuşla ve 6400 dpi'lik 4G optik sensörle donatılan DeathAdder 2013'ü, bir önceki nesil DeathAdder ile karşılaştırmak gerekirse sensör tamamen değiştiği gibi ağırlık seviyesi 43 gram kadar azalmış. Eski DeathAdder'da, 3500 dpi'lik 3.5G kızılötesi sensörün kullanıldığını not düşelim.



1000 Hz raporlama hızı, 1 ms tepki süresi, saniyede 200-inç takip hızı ve 50G hızlanma sunan farenin (Eski DeathAdder: Saniyede maksimum 120-inç takip hızı ve 15G hızlanma) yaklaşık 2 metre uzunluğundaki kablosu, örgülü bir yapı sergiliyor. Böylece kablonun dolanmasının ve kablonun uzun vadede deformasyona uğramasının önüne geçilmiş.

Razer Synapse 2.0 yazılımıyla ise farenin üzerindeki tuşları tek tek programlayabiliyorsunuz ve performans ayarlamaları yapabiliyorsunuz. Yaptığınız ayarların bulut (cloud) tabanlı bir sunucuya yüklenmesine olanak tanınmış. Bu sayede başka bir bilgisayara geçtiğinizde ayarlamalarla tekrardan uğraşmak zorunda kalmıyorsunuz. Ayrıca kullandığınız fare altlığına göre farenin sensörünü kalibre edebiliyorsunuz.







Razer, DeathAdder 2013'ün ABD satış fiyatını 69.99$, Avrupa satış fiyatını ise 69.99 Euro olarak belirlenmiş durumda.

http://www.razerzone.com/gaming-mice/razer-deathadder