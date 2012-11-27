Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Razer, oyunculara yönelik faresi DeathAdder'ı yeniledi

6 yıl
1,8b
1
42
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Razer, oyunculara yönelik faresi DeathAdder'ı yeniledi
Tam Boyutta Gör
Hazırladığı fare, klavye, oyun kolu ve kulaklık gibi çevre birimleri ile oyun tutkunları tarafından gayet yakından tanınan Razer, oyunculara yönelik faresi DeathAdder'ı yeniledi. Kısa bir süre önce güncellenen DeathAdder 2013'te gerek tasarımsal gerek donanımsal farklılıklar dikkat çekiyor.
127 mm uzunluğunda, 70 mm genişliğinde, 44 mm kalınlığında ve 105 gram ağırlığında tasarıma sahip olan DeathAdder 2013, sağ elle kullanım için uygun. 5 adet programlanabilir tuşla ve 6400 dpi'lik 4G optik sensörle donatılan DeathAdder 2013'ü, bir önceki nesil DeathAdder ile karşılaştırmak gerekirse sensör tamamen değiştiği gibi ağırlık seviyesi 43 gram kadar azalmış. Eski DeathAdder'da, 3500 dpi'lik 3.5G kızılötesi sensörün kullanıldığını not düşelim.
1000 Hz raporlama hızı, 1 ms tepki süresi, saniyede 200-inç takip hızı ve 50G hızlanma sunan farenin (Eski DeathAdder: Saniyede maksimum 120-inç takip hızı ve 15G hızlanma) yaklaşık 2 metre uzunluğundaki kablosu, örgülü bir yapı sergiliyor. Böylece kablonun dolanmasının ve kablonun uzun vadede deformasyona uğramasının önüne geçilmiş.
Razer Synapse 2.0 yazılımıyla ise farenin üzerindeki tuşları tek tek programlayabiliyorsunuz ve performans ayarlamaları yapabiliyorsunuz. Yaptığınız ayarların bulut (cloud) tabanlı bir sunucuya yüklenmesine olanak tanınmış. Bu sayede başka bir bilgisayara geçtiğinizde ayarlamalarla tekrardan uğraşmak zorunda kalmıyorsunuz. Ayrıca kullandığınız fare altlığına göre farenin sensörünü kalibre edebiliyorsunuz.

Razer, DeathAdder 2013'ün ABD satış fiyatını 69.99$, Avrupa satış fiyatını ise 69.99 Euro olarak belirlenmiş durumda.
Razer, oyunculara yönelik faresi DeathAdder'ı yeniledi
Tam Boyutta Gör
Razer, oyunculara yönelik faresi DeathAdder'ı yeniledi
Tam Boyutta Gör

http://www.razerzone.com/gaming-mice/razer-deathadder Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
itachi237 6 yıl en beğenilen HeavenLife
HeavenLife
5tl ye aldığım mouse den tek farkı 5tane programlanabilir tuşu.

zaten ürün profesyonellere yönelik.yada hardcore gamer'lara
senin gibiler 5tllik mouse kullanmalı.
HeavenLife5tl ye aldığım mouse den tek farkı 5tane programlanabilir tuşu.zaten ürün profesyonellere yönelik.yada hardcore game...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
raptak 3 yıl
musAKka
VeZiLay herkesin beğendiği ancak benim razer DeathAdder v2 alıp bir türlü kullanamayıp bir sürü sorunu olduğunu düşündüğüm ve en son steelseries kinzu alıp rahat ettiğim mouse.
Ben de tam tersini yaşadım. Kinzu kullanırken mouseun mevcut negative acceleration problemi yüzünden özellikle FPS oyunlarında verim yakalayamadım ve DeathAdder v2ye geçtim. DeathAdder v2 için gerek ergonomisi, gerekse performansı ile şimdiye kadar kullandığım en iyi oyuncu faresi diyebilirim. Yeni versiyonda mevcut ergonomi korunup performansı arttırılmış; bu konuda Razerı tebrik etmek gerek. Oldukça doğru bir karar. Bu arada 5 TLlik mouselar ile oyuncu mouselarını karşılaştırmak aslında şuna benzer; Müzik dinlerken Sony kulaklık kullanırsınız; Çok güzel sesi var, çok memnunum dersiniz... Sonra Sennheiser kulaklık alırsınız; Harika ses veriyor, bir daha Sonye elimi sürmem dersiniz... Daha sonra biraz daha paraya kıyıp üst seviye bir Audio Technica kulaklık alırsınız; Ben aslında bunca zaman müzik dinlememişim demeye başlarsınız. Bu böyle gider... Dikkat ederseniz burada her örnekte kişi kullandığı üründen memnundur ve ötesinin gereksiz olduğunu düşünür. Fakat daha iyisini yeterince tecrübe ettikten sonra aradaki farkı hissetmeye başlar.

Ve biraz araştırıp fiyatından daha fazlasını hakeden Behringer marka kulaklık alırsınız ve müziğe tapmaya başlarsınız.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
silentsv 6 yıl
Bunun şekline çok çok benzediği için A4 F4 Vtrack mouse aldım ergonomsini beğendim. O zaman deathadder elime baya bi oturacak demektir. Sadece dpi değiştirme nasıl oluyor. Yandaki tuşlara dpi arttırma azaltma atanbiliyormu ayrıca synapse 2 ile geliyorsa sadece, eski sistem bi driver yoksa türkiyede çalışmıyor synapse 2. Ayrıca kendi sitesinde bile yok görünüyor. Türkiyede de eski model bitmeden bu model gelmez sanırsam.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ninja342 6 yıl
webbeast
mouse u 2000 dpi dan fazla kullanan var mı? 1440p 1600p vs için bile 3200 fazla. Mouse alırken dpi öncelik değildir.

Ben oyun oynarken 3200dpi kullanıyom hatta birkaç kez ban yememe sebeb oldu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EyesOnYou-TR 6 yıl
HeavenLife
5tl ye aldığım mouse den tek farkı 5tane programlanabilir tuşu.

gaming mouselar internette sörf yaparken imleç hızlı hareket etsin diye üretilmiyor farkındaysan. her alanın kendine özgü ürünleri var. 5tl lik mouse u bi oyuncuya ver 2 saate sinirden parçalar atar
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hydralisk 6 yıl
nedense bu deathadder'ın ergonomisi benim pek hoşuma gitmiyor yere çok gömük avucumun içini doldurmuyor. Tabi alıp uzun süre kullanmadım belki alışınca hoşuma gidebilirdi . Fakat tuşları oldukça hassastı, ard arda çok seri şekilde basılabiliyor, bu hoş bir güzellik. Yeni versiyonuda güzeldir muhakkak.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Paroksetin 6 yıl EyesOnYou-TR
EyesOnYou-TR
HeavenLife
5tl ye aldığım mouse den tek farkı 5tane programlanabilir tuşu.

gaming mouselar internette sörf yaparken imleç hızlı hareket etsin diye üretilmiyor farkındaysan. her alanın kendine özgü ürünleri var. 5tl lik mouse u bi oyuncuya ver 2 saate sinirden parçalar atar

Gamer mouseler oyun sırasında oyuncuya ne kadar katkı sağladığını bilemezsin razer sınıfını en iyisi bana göre

NOT:G500 kullanıyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Teletapnes 6 yıl
Litminov
Konforlu mu bilmiyorum ama çok pahalı ve 1600 dpilik ürünü bile çok pahalıya satıyorlar. A4 Tect 747 kullanıyorum 3600 dpi ve hem ucuz hem de işimi çok iyi görüyor.

Razerin markası yeter.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Litminov 6 yıl
Konforlu mu bilmiyorum ama çok pahalı ve 1600 dpi'lik ürünü bile çok pahalıya satıyorlar. A4 Tect 747 kullanıyorum 3600 dpi ve hem ucuz hem de işimi çok iyi görüyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
killnOd 6 yıl
Bazi kisiler eskisi ile ayni olmus demisler , bazilarida neden optik demisler.Bu mouse dunyada mouselerin krali olarakta taninir.Kesinlikle buyuk olmayan standart ele uygun ergonomik ve cok hafif bir mousedir.Stabiliteden odun vermemek icinse optik kullaniliyor.Lazerlerde dpi cok yukarilara cikabiliyorken optiklerdeki stabilite asla yakalanamiyor.Ayrica yine yukarida biri fiberoptik gibi demis kablosu icin fiberoptik olmasada haberde belirtilmemis ama fiber kablo kullanilmakta.Bildigim kadariyla butun deathadder serilerinde fiber kablo kullanilmakta.


Sonuc olarak 2013 versiyonu heryonuyle mukemmel bir mouse olmus hafif , ergonomik ve optik olmasi sayesinde tamamen stabil bir mousedir.Kesinlikle 5tl lik mouselerle mukayese etmeyin.Bu mouse tamamen en iyisini arayanlara ve pro gamerlera hitap etmektedir.


Siradan kullanicilar icin ise yillardir kullandigimiz ucuz ve kullanisli olan efsane markalardan biri olan a4tech tabikide en iyi seceneklerden biri olmaya devam edecektir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
safüzyon 6 yıl
Bende razer deathhader v2 kullanıcısıyım daha önceden logitech g500 kullanmıştım bence 5 tl lik mouselardan da kullandım farkı var mı derseniz var oyunda bunu cok rahat görürsünüz çok kullanışlı cok rahat alırsanız alcağanız paraya değecek bir mouse.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pesimistadana01 6 yıl
İyi guzelde Türkiye fiyati 250-300 tl olur heralde...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
.mert 6 yıl
Cahil cahil konusup, post kasıp durmayın!
Mouseun en büyük handikapı yazılım tarafında "Razer Synapse 2.0" dan baska alternatifinin olmaması.
Onun dışındaa sensoru bazı kesimler tarafından pek beğenilmemiş
Bunları göz önünde bulundurmakta fayda var
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
uniqron 6 yıl
Ergonomik açıdan çok güzel bir mouse(kendim kullanıyorum v2 modelini).2 sene oldu hala ilk günkü gibi sağlam ve kullanışlı.Oyuncu ekipmanlarını kullanmayan bilemez.Çoğu kişinin yorumlarıda bu yönde ön yargılı ve tahmine dayalı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1794 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Çevre Birimleri, Razer ve oyuncu faresi
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Özel Röportaj: Nokia Lumia 920 hakkında merak edilenler, Symbian ve MeeGo... 6 yıl Ferrari Logic3 Kulaklıklar "Cavallino T250 ve Scuderia Ferrari P200" video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim