Razer'dan Leviathan kablosuz ses sistemi serisine minik üye

Oyuncu dizüstü modelleri ve bilgisayar çevre birimleri ile yakından tanıdığımız Razer, ses sistemleri konusunda da oldukça iddialı. Geçen yıl üst seviye Leviathan kablosuz ses sistemleri serisine başlayan firma, hareket halindeki kullanıcılara yönelik olarak minik bir üye hazırladı.





Razer Leviathan Mini adındaki Bluetooth hoparlör, 54mm x 185mm x 55mm ölçüleri ve 538 gram ağırlığı ile hem taşınabilirliği hem de yüksek ses kalitesini bir arada sunmayı hedefliyor. 2600mAh kapasiteli bataryası, 10 saat kullanım ömrü sunarken, NFC üzerinden mobil cihazlarınızı kolayca eşleştirebiliyorsunuz.





İki adet 12W hoparlör içerisinde 45mm sürücü barındıran model, 20Hz – 20,000KHz frekans tepki oranına sahip. Üründe yer alan çok yönlü mikrofon, kristal berraklığında ses kaydı yapabiliyor. Ses aktarımının yanında kullanıcılar eller serbest modunda telefon görüşmesi de yapabiliyor.





Gerçek stereo ses alabilmek için 2 adet Leviathan Mini hoparlörü birbiri ile eşleştirebiliyorsunuz. Bu özellik en fazla 4 metre mesafede çalışabiliyor. Bataryası 4 saatte şarj olabilen cihazın satış fiyatı 200 Avro olarak belirlenmiş. Cihaz Ocak ayında global olarak piyasaya çıkacak.

http://hexus.net/tech/news/peripherals/89024-razer-leviathan-mini-bluetooth-speaker-announced/