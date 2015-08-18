Razer'dan "Intel RealSense" teknolojisine sahip kamera birimi

İşlemci devi Intel'in bulunulan ortamı derinliğiyle haritalandırabilen kamera teknolojisi RealSense, dünyanın en büyük oyuncu ekipmanları üreticilerinden Razer'ın elinde oyun dünyasına giriş yapıyor.

Intel geliştiriciler konferansı kapsamında tanıtılan kamera, yukarıda yer alan görselden de görebileceğiniz üzere Microsoft'un Kinect birimine oldukça benziyor. Üzerinde yer alan iki adet kamera ve üç boyutlu işleme algoritmasıyla çalışma gösteren ürün, örneğin sık sık canlı yayın yapan oyuncuları yeşil ekran kullanmadan fondan ayırabiliyor ya da el ile kafa hareketlerini algılayabildiği için sanal dünya ile oldukça farklı bir entegrasyon kurabiliyor.

Masaüstü sistemler yanında sanal gerçeklik başlıkları (Özellik detaylarına burada yer verdiğimiz Razer'ın OSVR modülü) için de faydalı bir seçenek oluşturan donanım, sanal gerçeklik başlıklarının kontrolcü ihtiyacını ortadan kaldırabiliyor ve 2016'nın ilk çeyreğinde raflardaki yerini almaya hazırlanıyor.

http://www.engadget.com/2015/08/18/razer-realsense-camera/