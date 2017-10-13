Razer'ın oyunculara yönelik hazırladığı akıllı telefonunun teknik detayları belli oldu!

Dün, Razer'ın 1 Kasım'da oyunculara yönelik bir telefon çıkaracağını duyurmuştuk lakin teknik detaylar hakkında bir bilgi yoktu. Bugün ise Razer’ın oyunculara yönelik hazırladığı akıllı telefonunun donanımsal özellikleri ortaya çıktı.

Tam Bir Canavar!

GFXBench adlı internet sitesinde bulunan test sonuçlarına göre 'Razer Phone' adı verilen cihazın 1440 x 2560 piksel çözünürlüğünde, 5.7 inç boyutunda ve 16:9 ekran oranına sahip olduğu görülüyor.

Cihazın işlemci tarafında ise şu an Qualcomm'un piyasadaki en güçlü işlemcisi olan Snapdragon 835'e yer verildiğini görüyoruz. Telefonun grafik kısmı ise Qualcomm Adreno 540 ile destekleniyor. Razer, sistem belleği kısmında oldukça cömert davranarak 8 GB RAM'e yer vermiş. Daha önce de OnePlus5 ve Asus ZenFone AR cihazlarında 8 GB sistem belleğinin kullanıldığını görmüştük. 64 GB'lık depolama kapasitesine yer verilen cihazın MicroSD kart desteğine sahip olup olmadığıyla ilgili bir bilgi bulunmuyor.

Cihazın diğer teknik detayları ise şöyle: Android 7.1.1 Nougat işletim sistemine yer verilmesi beklenen "Razer Phone'un" 8 MP çözünürlüğünde bir ön kameraya ve 12 MP’lik bir arka kameraya sahip olacağını görüyoruz. Ayrıca cihazın 4K çözünürlüğünde videolar da çekebileceğini belirtelim.

Şimdilik "Razer Phone" olarak adlandırılan cihazın ismi, 1 Kasım lansman günü kesinleşecek. Yeni bilgiler geldikçe sizlerle paylaşacağız.

https://phoneradar.com/razer-phone-companys-first-smartphone-2k-display-sd835-soc-8gb-ram-specs/