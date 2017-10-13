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Razer'ın oyunculara yönelik hazırladığı akıllı telefonunun teknik detayları belli oldu!

Razer'ın özellikle oyun odaklı hazırladığı telefonunun, teknik detayları ortaya çıktı. 1 Kasım'da tanıtılacak olan cihazın oldukça güçlü teknik donanımlara sahip olduğunu söyleyelim.
1 yıl
2,5b
1
10
Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Dün, Razer'ın 1 Kasım'da oyunculara yönelik bir telefon çıkaracağını duyurmuştuk lakin teknik detaylar hakkında bir bilgi yoktu. Bugün ise Razer’ın oyunculara yönelik hazırladığı akıllı telefonunun donanımsal özellikleri ortaya çıktı.

Tam Bir Canavar!

Razer'ın oyunculara yönelik hazırladığı akıllı telefonunun teknik detayları belli oldu!
 
GFXBench adlı internet sitesinde bulunan test sonuçlarına göre 'Razer Phone' adı verilen cihazın 1440 x 2560 piksel çözünürlüğünde, 5.7 inç boyutunda ve 16:9 ekran oranına sahip olduğu görülüyor. 
Cihazın işlemci tarafında ise şu an Qualcomm'un piyasadaki en güçlü işlemcisi olan Snapdragon 835'e yer verildiğini görüyoruz. Telefonun grafik kısmı ise Qualcomm Adreno 540 ile destekleniyor. Razer, sistem belleği kısmında oldukça cömert davranarak 8 GB RAM'e yer vermiş. Daha önce de OnePlus5 ve Asus ZenFone AR cihazlarında 8 GB sistem belleğinin kullanıldığını görmüştük. 64 GB'lık depolama kapasitesine yer verilen cihazın MicroSD kart desteğine sahip olup olmadığıyla ilgili bir bilgi bulunmuyor.
Cihazın diğer teknik detayları ise şöyle: Android 7.1.1 Nougat işletim sistemine yer verilmesi beklenen "Razer Phone'un" 8 MP çözünürlüğünde bir ön kameraya ve 12 MP’lik bir arka kameraya sahip olacağını görüyoruz. Ayrıca cihazın 4K çözünürlüğünde videolar da çekebileceğini belirtelim.
Şimdilik "Razer Phone" olarak adlandırılan cihazın ismi, 1 Kasım lansman günü kesinleşecek. Yeni bilgiler geldikçe sizlerle paylaşacağız. 

https://phoneradar.com/razer-phone-companys-first-smartphone-2k-display-sd835-soc-8gb-ram-specs/ Yorum Yaz
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Erasmus78 1 yıl en beğenilen
Bunu diğer SD835 li onlarca cihazdan farklı kılıp "Oyun Telefonu" yapan şey nedir? Rengi mi? RGB renklere sahip yanar döner bir şey olması mı?
Tamam o zaman; koy 1.200$ etiketini.
Bunu diğer SD835 li onlarca cihazdan farklı kılıp "Oyun Telefonu" yapan şey nedir? Rengi mi? RGB renklere sahip yanar döner bir şey olması mı?Tamam o zaman...
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V2 1 yıl
Çok açık net bir şey yazacağım bu marka hakkında...
Razer = Para israfı.
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firtinax 1 yıl
Note 8'den ne farkı var? 8 GB ram mi?
Çok üst düzey farklı bir işlemci olmadığı için farklılaşması mümkün değil.
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eric13 1 yıl
Nerdlerin de artik bir telefonu var
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ozandemir- 1 yıl
telefonda ne oynayabilirsinki üst düzey donanım istesin. piyasadaki amiral gemileri zaten oyunları akıcı bir şekilde çalıştırıyo. elinde patlar razer ın bu ürün.
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Manchester United 1 yıl
Sırf yani renkli falan Razer logosu, adı olduğu için çok pahalı olur.
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Tr@mmler 1 yıl
Donanim tarafı tahmin edildiği gibi. Cihaz içinde çok ekstrem bir donanım yok. Yazilim tarafında farklılaştırma olacaktır mutlaka. Tegra zone gibi özel oyunlar olmalı ki bir farkı olsun.
Kutu içeriğinden de cihazı fiziksel olarak bağlanabilen bir kontrolcü çıkabilir.
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frostburn 1 yıl
eşşek kadar çerçeveleri olacaktır , zira oyun oynamak amaçlı ince çerçeve koyacaklarını sanmam.
ancak ben razerdan arka kapakta dokunmatik yüzey gibi bir atılım bekliyorum oyun oynarken vita gibi ayrı bir hava katabilir.
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QuexSeeL 1 yıl
16:9 ölçekli 5.7" ekran önde stereo hoparlör nispeten ince çerçeveler bir de suya dayanıklılık olursa benim radarıma girer yerim oyuncu telefonu özelliğini. Piyasada düzgün büyük ekran kalmadı bea.
1 Yanıt Yanıtla +1
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onurozka 1 yıl QuexSeeL
QuexSeeL

16:9 ölçekli 5.7" ekran önde stereo hoparlör nispeten ince çerçeveler bir de suya dayanıklılık olursa benim radarıma girer yerim oyuncu telefonu özelliğini. Piyasada düzgün büyük ekran kalmadı bea.

Le max 2' yi öneririm. 4gb ramli modeli bilmiyorum ama 6 gb ram li model, telefonla ilgili her işini fazlasıyla yapar. ekran 2k vr işinde harika.
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Erasmus78 1 yıl en beğenilen
Bunu diğer SD835 li onlarca cihazdan farklı kılıp "Oyun Telefonu" yapan şey nedir? Rengi mi? RGB renklere sahip yanar döner bir şey olması mı?
Tamam o zaman; koy 1.200$ etiketini.
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oyun, akıllı telefon ve
9 etiket daha Razer smartphone 8gb ram qualcomm snapdragon 835 1 kasım canavar Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Anıl Burak Karadede
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