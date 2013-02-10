Real Racing 3, şubat ayının sonunda mobil oyuncular ile buluşacak

Mobil oyuncuların büyük bir merakla beklediği Real Racing 3, bu ayın sonunda mobil oyuncular ile buluşuyor.





Kaliteli grafikleriyle mobil platformlardaki en gerçekçi yarış deneyimini yaşatmayı planlayan oyun, ilk olarak San Francisco'da düzenlenen EA'nın yaz vitrininde kendini göstermişti. Takip eden süreçte ise, yapım; çeşitli ekran görüntüleri, tanıtım videoları ve geliştirici günlükleri karşımıza çıkmıştı. Serinin önceki oyunlarının sunduğu deneyimi daha ileri götürerek, daha kaliteli bir yarış deneyimi sunmasını beklediğimiz yapımda; Porche, Audi ve Dodge gibi birçok markanın lisanslı araçları bulunuyor. Ayrıca, yeni içerikler ve yeni oyun modlarının da oyuna dahil edildiğini belirtelim.





Yerel yarış seçeneklerinde kariyer ve hızlı yarış gibi klasikleşen modları bünyesinde barındıracak olan yapımda, asıl yenilik çoklu oyuncu modunda yaşanacak gibi görünüyor. Son yayınlanan geliştirici günlüğü videosunda çoklu oyuncu moduna "Time Shifted Multiplayer" olarak adlandırılan seçeneğinde dahil edildiği görülüyor. Aslında çok da yabancı olmadığımız bu seçenek, yarışçılara sıra bazlı bir yarış yapma imkanı sunuluyor. Yani oyun, sizin veya karşı tarafın sürüşünü kayıt altına alarak yansımanızı veya hayali rakibinizi oluşturuyor. Böylece yarış yapmak için rakibinizle aynı anda oyun başında olmanız gerekmiyor.





2012 yılı sona ermeden yayınlanması beklenen, ancak sorunsuz bir oyun deneyimi için çıkış tarihi 2013'ün şubat ayına kadar sarkan yapımın 28 Şubat tarihinde mobil oyuncular ile buluşması bekleniyor. EA'nın Pazarlama ve Marka Ortaklıkları Başkanı Ben Clarke'ın Game Center profilinde Real Racing 3'ün listelendiğini gözlerden kaçmıyor. Real Racing 3'ün oynanabilir durumda olduğunu kanıtlayan bu bilgi ışığında yapımın şu an uygulama marketlerinin onay sürecinde olduğunu söylemek pek de yanlış olmayacak gibi görünüyor. Real Racing 3'ün yayınlamasıyla birlikte yapımın nasıl bir oyun deneyimi sunduğunu, yapımı deneyerek sizlerle paylaşacağımızı da hatırlatalım.

http://www.ea.com/uk/real-racing-3-ios