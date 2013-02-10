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Real Racing 3, şubat ayının sonunda mobil oyuncular ile buluşacak

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
2,3b
1
85
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Real Racing 3, şubat ayının sonunda mobil oyuncular ile buluşacak
Mobil oyuncuların büyük bir merakla beklediği Real Racing 3, bu ayın sonunda mobil oyuncular ile buluşuyor. 

Kaliteli grafikleriyle mobil platformlardaki en gerçekçi yarış deneyimini yaşatmayı planlayan oyun, ilk olarak San Francisco'da düzenlenen EA'nın yaz vitrininde kendini göstermişti. Takip eden süreçte ise, yapım; çeşitli ekran görüntüleri, tanıtım videoları ve geliştirici günlükleri karşımıza çıkmıştı. Serinin önceki oyunlarının sunduğu deneyimi daha ileri götürerek, daha kaliteli bir yarış deneyimi sunmasını beklediğimiz yapımda; Porche, Audi ve Dodge gibi birçok markanın lisanslı araçları bulunuyor. Ayrıca, yeni içerikler ve yeni oyun modlarının da oyuna dahil edildiğini belirtelim.

Yerel yarış seçeneklerinde kariyer ve hızlı yarış gibi klasikleşen modları bünyesinde barındıracak olan yapımda, asıl yenilik çoklu oyuncu modunda yaşanacak gibi görünüyor. Son yayınlanan geliştirici günlüğü videosunda çoklu oyuncu moduna "Time Shifted Multiplayer" olarak adlandırılan seçeneğinde dahil edildiği görülüyor. Aslında çok da yabancı olmadığımız bu seçenek, yarışçılara sıra bazlı bir yarış yapma imkanı sunuluyor. Yani oyun, sizin veya karşı tarafın sürüşünü kayıt altına alarak yansımanızı veya hayali rakibinizi oluşturuyor. Böylece yarış yapmak için rakibinizle aynı anda oyun başında olmanız gerekmiyor. 

2012 yılı sona ermeden yayınlanması beklenen, ancak sorunsuz bir oyun deneyimi için çıkış tarihi 2013'ün şubat ayına kadar sarkan yapımın 28 Şubat tarihinde mobil oyuncular ile buluşması bekleniyor. EA'nın Pazarlama ve Marka Ortaklıkları Başkanı Ben Clarke'ın Game Center profilinde Real Racing 3'ün listelendiğini gözlerden kaçmıyor. Real Racing 3'ün oynanabilir durumda olduğunu kanıtlayan bu bilgi ışığında yapımın şu an uygulama marketlerinin onay sürecinde olduğunu söylemek pek de yanlış olmayacak gibi görünüyor. Real Racing 3'ün yayınlamasıyla birlikte yapımın nasıl bir oyun deneyimi sunduğunu, yapımı deneyerek sizlerle paylaşacağımızı da hatırlatalım.  
 
Real Racing 3, şubat ayının sonunda mobil oyuncular ile buluşacak
 

http://www.ea.com/uk/real-racing-3-ios Yorum Yaz
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Ramazandro 1 yıl en beğenilen Godolphin
Aradan 4 sene geçmiş yenisini bekliyorduysanız beklemeyin artık diye hortlatayım dedim

Adamlar güncelleye güncelleye boyutu 5 GB falan oldu PC oyunlarıyla yarışıyor vesselam
Aradan 4 sene geçmiş yenisini bekliyorduysanız beklemeyin artık diye hortlatayım dedimAdamlar güncelleye güncelleye boyutu 5 GB falan oldu PC ...
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1 Avatar
İDB27 5 yıl
beyler yanlışlıkla oyunu 8 saat geriye aldım nasıl düzeltebilirim bi de ios ve android var aynı yarışta bulunabilmemizin bi yolu var mı acaba ???
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TRSOF 5 yıl
Bedava diye indiriyorsun sonra daha çok giriyor
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bora35mm 5 yıl
BU gün ilk defa bu oyunu indirdim ve anlamadığım bi şey oldu oyun ilk seferden bana 700 küsür milyon dolar ile 500 küsür milyon altın verdi :).


Ve telefonum rootlu felan da değil ki hile nasıl yapılır bilmem .
Cihaz LG G2



Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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0je 5 yıl
Gitti kisitli 1gb internetim.........Grafikleri guzel eski cihazlarda bile takilma yapmiyor ama ici parali.
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atoxi 5 yıl
arkadaşlar bu oyunda online multiplayer falan oynayabiliyor muyuz
beraber böle şampiyona falan yapabiliyor muyuz
ben ayrıca oyunu çok beğeniyorum

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Hi Guy 5 yıl
Oyunu bedava diye indiren ne kadar tanıdığım varsa hepsi küfrederek geri kaldırdı
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nemesis 5 yıl
freemium olunca s.çtılar
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GunslingeR085 5 yıl Hi Guy
Hi Guy
Oyunu bedava diye indiren ne kadar tanıdığım varsa hepsi küfrederek geri kaldırdı


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senersongur 5 yıl
Real Racing 4 bulussa iyiydi.
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The Red Devil 5 yıl
beyler bir türlü inmiyor oyun %0.1 de kalıyor inmeye devam ederse de aşırı yavaş bazen de duruyor dakikalarca
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-BraveHeart- 6 yıl
Ya olum hortlatmayin su konuyu la
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yazar11 6 yıl
Ben de 25 lvldayım, androidde oynuyorum. iyi sardı..
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microline34 6 yıl
Hile neymiş
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SaatliBomba 6 yıl
bende yeni indirdim oyunu deniycem
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cenkoskay 6 yıl
Konu uzun zamandır canlı değil ama 62.level'a geldim, Playstation'da oynadığım Gran Turismo'nun yerine geçti, elimden bırakamıyorum.
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EXios 6 yıl
Tek kelime ile vasat.
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Dante 6 yıl
Oyun bedava ama cok guzel bir cakallik yapmislar. Oyunda careerde mesela arabamiz hasar aldiginda veya yagi bittiginde lastik degismek gerektiginde falan cok fazla sure ekleniyor. Mesela yag degistireceksin, degistirmek zorundasin, bunu yaptiginizda mesela 15 dakika beklemeniz gerekiyor. Yagin ustune hasar mesela hasari tamir etmeyi eklediginizde 15 in uzerine iste ne bileyim 30 dk ekleniyor. Beklemek zorundayiz. Oyunu kapatabiliyoruz. Kapatinca da sure devam ediyor. Ben su an mesela 6 saat beklemek zorundayim.

Neyse bu beklemeleri azaltmak veya direkt bitirmek icin jeton gibi bisey var. jeton kullanirsaniz bitiyor. Vee evet tahmin ettiginiz gibi bu jetonlar parali. Gercek parayla.

Level atladikca bu jetonlardan kazaniyoruz ama cok degil tabii ki.

Neyse durum bu yani. Oyunu kesintisiz oynamak icin durmadan jeton gerekiyor.
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Xibalbas 6 yıl Dante
Dante
Oyun bedava ama cok guzel bir cakallik yapmislar. Oyunda careerde mesela arabamiz hasar aldiginda veya yagi bittiginde lastik degismek gerektiginde falan cok fazla sure ekleniyor. Mesela yag degistireceksin, degistirmek zorundasin, bunu yaptiginizda mesela 15 dakika beklemeniz gerekiyor. Yagin ustune hasar mesela hasari tamir etmeyi eklediginizde 15 in uzerine iste ne bileyim 30 dk ekleniyor. Beklemek zorundayiz. Oyunu kapatabiliyoruz. Kapatinca da sure devam ediyor. Ben su an mesela 6 saat beklemek zorundayim.

Neyse bu beklemeleri azaltmak veya direkt bitirmek icin jeton gibi bisey var. jeton kullanirsaniz bitiyor. Vee evet tahmin ettiginiz gibi bu jetonlar parali. Gercek parayla.

Level atladikca bu jetonlardan kazaniyoruz ama cok degil tabii ki.

Neyse durum bu yani. Oyunu kesintisiz oynamak icin durmadan jeton gerekiyor.


Bana itransmission kullamayı öğretsene dostum ya
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