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Real Racing 3'ün servis bekleme süreleri kısaltıldı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Real Racing 3'ün servis bekleme süreleri kısaltıldı
Hatırlayacağınız üzere, geçtiğimiz günlerde Real Racing 3'ü donanimhaber.com ailesi için deneyerek ilk izlenimlerimizi sizlere aktarmıştık. Serinin ilk iki oyununun aksine tamamen Free to Play bir oyun olarak tasarlanan Real Racing 3'ün onarım ve satın alma gibi işlemlerde ücret ödemediğiniz takdirde oldukça uzun bir süre boyunca beklemeniz gerektiğini belirtmiştik. Görünen o ki, oyunculardan gelen tepkiler Electronic Arts'ı bu uzun bekleme sürelerini azaltmaya itmiş durumda.

Halihazırda Yeni Zelanda ve Avustralya Appstore'larında indirilebilir içerik olarak sunulan yapım, Electronic Arts'ın zaman sistemi üzerinde sessiz sedasız yapmış olduğu güncelleme ile birlikte 2/3 oranında azalan bekleme sürelerine kavuşmuş durumda. Bekleme sürelerinde yapılan bu yeni güncelleme ile birlikte mobil oyuncuların saatler süren bekleyişini kısaltılmış olsa da, oyun içerisinde her alana yayılan ücretli alımların halen can sıkıcı olduğunu da belirtelim.

Henüz test aşamasında olan Real Racing 3'ün, 28 Şubat tarihinde evrensel olarak yayınlanacak nihai sürümünde, yumuşatılmış bir servis bekleme sürecinin yer alacağı kesin. Ancak, daha ne gibi değişiklikler yapılacağını yakın bir zamanda hep birlikte göreceğiz. 
 
Real Racing 3'ün servis bekleme süreleri kısaltıldı

http://www.pocketgamer.co.uk/r/iPhone/Real+Racing+3/news.asp?c=48631 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
hook1903 6 yıl
Pm alsam bende süper olcak:)
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EXios 6 yıl
Vasat.Yükleyin deneyin ancak ben bu 5yıldızları kimlerin verdiğini merak ediyorum(Bende 5 yıldız verdim ilk yüklendiğim gece ancak oynadığımda ilk kupa yarışından sonra hemen 1 yıldızımı çaktım).5 yıldızlık nesi var anlamadım grafiklerin ardında yatan çok saçma bir yarış oyunu hemde hiç gerçekçi değil.(2.side böyleydi 3.süde aynı)Hız tutkunları,gerçekçi bir yarış arayanlar hiç girmesin büyük bir hayal kırıklığı.
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REVENT0N 6 yıl
arkadaşlar bana da pm atabilir misiniz
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byJuck 6 yıl
oyun kesin ücretsiz mi olacak?
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Redunay 6 yıl
Godolphin
Hayatımda şuana kadar gördüğüm en büyük para tuzağı oyun budur olabildiğince uzak durun !

Arkadaş trollük yapıyor bence.
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Omer_Faruk. 6 yıl
Ben 46 tane araba açtım ama en fazla 277 hız var neden ?
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ananas32 6 yıl
En hızlısı Agera R Bütün upragelerini yaptım veyron yanında çoçuk kalır



( Bu Arada Jb yok Hileyi Jbsiz Yaptım )
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kemaloztin 6 yıl
İyi olmuş
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MAVİT 6 yıl
Red_Devil33
androide nezamn geliyor

Daha önce belirttiğimiz üzere yapım, 28 Şubat tarihinde Appstore, Google Play ve Amazon Appstore'da yerini alacak.
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***Respect*** 6 yıl
CSR Racing'den beteri gelmez diyordum. Sanırım geldi...
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Godolphin 6 yıl
Hayatımda şuana kadar gördüğüm en büyük para tuzağı oyun budur olabildiğince uzak durun !
1 Yanıt Yanıtla +3
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aslannn 6 yıl Godolphin
Godolphin
Hayatımda şuana kadar gördüğüm en büyük para tuzağı oyun budur olabildiğince uzak durun !

Kırek!!!
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