Real Racing 3'ün servis bekleme süreleri kısaltıldı





Hatırlayacağınız üzere, geçtiğimiz günlerde Real Racing 3'ü donanimhaber.com ailesi için deneyerek ilk izlenimlerimizi sizlere aktarmıştık. Serinin ilk iki oyununun aksine tamamen Free to Play bir oyun olarak tasarlanan Real Racing 3'ün onarım ve satın alma gibi işlemlerde ücret ödemediğiniz takdirde oldukça uzun bir süre boyunca beklemeniz gerektiğini belirtmiştik. Görünen o ki, oyunculardan gelen tepkiler Electronic Arts'ı bu uzun bekleme sürelerini azaltmaya itmiş durumda.





Halihazırda Yeni Zelanda ve Avustralya Appstore'larında indirilebilir içerik olarak sunulan yapım, Electronic Arts'ın zaman sistemi üzerinde sessiz sedasız yapmış olduğu güncelleme ile birlikte 2/3 oranında azalan bekleme sürelerine kavuşmuş durumda. Bekleme sürelerinde yapılan bu yeni güncelleme ile birlikte mobil oyuncuların saatler süren bekleyişini kısaltılmış olsa da, oyun içerisinde her alana yayılan ücretli alımların halen can sıkıcı olduğunu da belirtelim.





Henüz test aşamasında olan Real Racing 3'ün, 28 Şubat tarihinde evrensel olarak yayınlanacak nihai sürümünde, yumuşatılmış bir servis bekleme sürecinin yer alacağı kesin. Ancak, daha ne gibi değişiklikler yapılacağını yakın bir zamanda hep birlikte göreceğiz.

http://www.pocketgamer.co.uk/r/iPhone/Real+Racing+3/news.asp?c=48631