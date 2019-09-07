Realme uygun fiyatlı powerbank modelini duyurdu

Akıllı telefon üreticilerinin aksesuar tarafında da rekabete giriştiğini görüyoruz. Özellikle Çinli üreticiler uygun fiyatlı aksesuarlarla dikkat çekmeyi başarıyor. Son dönemin popüler markalarından Realme de gerçekleştirdiği etkinlikte Realme Fast Charge Power Bank modelini tanıttı.

10000 mAh kapasite, 18W hızlı şarj

Sarı, kırmızı ve siyah olmak üzere üç renkle gelen powerbank, 10000 mAh kapasiteye sahip. Biri Type-C diğeri ise USB A olmak üzere iki çıkışı mevcut. Type-C portunu ayrıca powerbanki şarj etmek için de kullanabiliyorsunuz. Her iki çıkış 18W hızlı şarj desteğine sahip. Firmanın söylemine göre iPhone XS Max, 56 dakika içerisinde tam şarj edilebiliyor. iPhone XS’i ise 2.3 kere şarj edebileceğiniz belirtildi.

Cihazın güç butonu ve batarya seviyesini gösteren ledleri üst kısıma yerleştirilmiş. Telefonların haricinde bazı notebooklar ve düşük güç isteyen giyilebilir cihazlar da şarj edilebiliyor. 12 farklı güvenlik katmanı da cihazlarınız korunmasına yardımcı oluyor.

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Bildiğiniz üzere Realme kullanıcılara uygun fiyatlı telefon modelleri sunuyor. Powerbank konusunda da bu iddia devam ediyor. Realme Fast Charge Power Bank’in fiyat etiketi 14 dolar gibi oldukça iddialı bir seviyede. Satışlarına ise ilk olarak 12 Eylül tarihinde başlanacak.

https://www.gizmochina.com/2019/09/06/realme-launches-10000mah-fast-charge-power-bank-for-%c2%a599-14/