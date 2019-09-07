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Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Realme uygun fiyatlı powerbank modelini duyurdu

Son dönemin popüler Çinli üreticilerinden Realme, uygun fiyatlı powerbank modelini duyurdu. 10000 mAh kapasiteli powerbank, 18W hızlı şarj özelliğiyle dikkat çekiyor.
18 sa.
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Cep Tel Aksesuarları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Realme uygun fiyatlı powerbank modelini duyurdu
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Akıllı telefon üreticilerinin aksesuar tarafında da rekabete giriştiğini görüyoruz. Özellikle Çinli üreticiler uygun fiyatlı aksesuarlarla dikkat çekmeyi başarıyor. Son dönemin popüler markalarından Realme de gerçekleştirdiği etkinlikte Realme Fast Charge Power Bank modelini tanıttı.

10000 mAh kapasite, 18W hızlı şarj

Sarı, kırmızı ve siyah olmak üzere üç renkle gelen powerbank, 10000 mAh kapasiteye sahip. Biri Type-C diğeri ise USB A olmak üzere iki çıkışı mevcut. Type-C portunu ayrıca powerbanki şarj etmek için de kullanabiliyorsunuz. Her iki çıkış 18W hızlı şarj desteğine sahip. Firmanın söylemine göre iPhone XS Max, 56 dakika içerisinde tam şarj edilebiliyor. iPhone XS’i ise 2.3 kere şarj edebileceğiniz belirtildi.

Cihazın güç butonu ve batarya seviyesini gösteren ledleri üst kısıma yerleştirilmiş. Telefonların haricinde bazı notebooklar ve düşük güç isteyen giyilebilir cihazlar da şarj edilebiliyor. 12 farklı güvenlik katmanı da cihazlarınız korunmasına yardımcı oluyor.

Ayrıca Bkz. "Google Pixel 4, 8x yakınlaştırma ve “Motion Mode” gibi kamera yetenekleriyle gelecek"

Bildiğiniz üzere Realme kullanıcılara uygun fiyatlı telefon modelleri sunuyor. Powerbank konusunda da bu iddia devam ediyor. Realme Fast Charge Power Bank’in fiyat etiketi 14 dolar gibi oldukça iddialı bir seviyede. Satışlarına ise ilk olarak 12 Eylül tarihinde başlanacak.



https://www.gizmochina.com/2019/09/06/realme-launches-10000mah-fast-charge-power-bank-for-%c2%a599-14/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
interwap 15 sa.
Realme Türkiye macerası başlamadan bitmiş gibi görünüyor. Herkes Realme'yi kendi geldiğini sanıyordu ama pek öyle gözükmüyor.
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WmGMD 15 sa.
Şu telefonu 19 ağustos da satmaya başlayacağız deyip insanları bekletip zamanını çalan realme değil mi bu
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