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Google Pixel 4, 8x yakınlaştırma ve “Motion Mode” gibi kamera yetenekleriyle gelecek

Yılın en çok beklenen modellerinden Google Pixel 4’ün, 8x yakınlaştırma, gelişme Night Sight ve Motion Mode gibi kamera yetenekleri ile geleceği ortaya çıktı.
48 sn.
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Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Google Pixel 4, 8x yakınlaştırma ve “Motion Mode” gibi kamera yetenekleriyle gelecek
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Android telefon üreticileri arasında bu yıl için elindeki kartları oynamayan firmalardan biri de Google. Uzun zamandır sızıntılarıyla gündemde olan Pixel 4, özellikle kamera yetenekleriyle merak uyandırıyor. En iyi kamera dendiğinde akla gelen Pixel serisi, bu ünü tek kamera ile sağlamıştı. Çift kameralı Pixel 4’ün ise yeni kamera yetenekleri ortaya çıktı.

Yazılım tarafı yine dikkat çekici

Pixel serisinin başarısının ardında firmanın başarılı kamera yazılımları yatıyor. Görünen o ki Pixel 4’de bu yazılımlar daha da önem kazanacak. Örneğin Night Sight isimli gece modu özelliğinin çok daha gelişmiş olarak geri döneceği söyleniyor. Buna ek olarak “Motion Mode” isimli yeni bir yetenek katılacak. Adından da anlaşılabileceği üzere Motion Mode ile hareketli nesneleri çekebileceksiniz. Arka planın bulanık kalıp hareket eden nesnenin net gözükmesi sağlanacak. Bu özellikte Google’ın çeşitli yazılımları devrede olacak.

Önceki sızıntılardan Google’ın çift kamera paketinin 12 MP ana sensör ve 16 MP telefoto sensörden oluştuğunu biliyorduk. Yeni detaya göre bu lens 8x yakınlaştırma yapmaya imkan tanıyacak. Büyük ihtimalle 8x yakınlaştırma optik zoom ve Google’ın Super Res Zoom yazılım teknolojilerinin kombiniyle çalışacak.

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Kısacası Google, iyi kamera dendiğinde yine Pixel serisini akıllara getirmeye kararlı. Pixel 4’ün tahmin edilen diğer özelliklerini, Snapdragon 855 yonga seti, 6 GB RAM, 90 Hz OLED ekran, Pixel 4 için 5.7 inç ekran, 2800 mAh batarya, 1080p ekran; Pixel 4 XL için 6.3 inç batarya, 3700 mAh batarya, 1440p ekran şeklinde sıralayabiliyoruz.



https://www.theverge.com/circuitbreaker/2019/9/6/20853392/google-pixel-4-rumors-8x-zoom-improved-night-sight-new-motion-mode-camera Yorum Yaz
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