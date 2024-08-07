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    Realme, yeni şarj teknolojisi ile telefonları 5 dakikada şarj edecek

    Akıllı telefonlarda hızlı şarj teknoloji giderek hızlanıyor ve başı Çinli üreticiler çekiyor. Şimdi de Xiaomi çatısı altında yer alan Redmi yakında hızlı şarjda 300W seviyesine çıkacak.
    Realme, 300W hızlı şarj teknolojisi ile 5 dakikada şarj sunacak Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıl Xiaomi, MWC kapsamında bir Realme telefonunda 300W kablolu hızlı şarj teknolojisini ilk defa göstermişti. O zamandan bu yana Oppo da bu hızlı şarj teknolojisini geliştirdiğini söylemişti ancak şimdiye kadar bunları kullanan bir telefon görmemiştik. Ancak, Çin’den gelen yeni bilgilere göre Realme, yaklaşmakta olan GT7 Pro modeli ile birlikte dünyanın ilk 300W hızlı şarj teknolojisini kullanıma sunabilir.

    300W için bekleyiş sona eriyor

    Xiaomi ve Realme ilk kez 300W sistemini gösterdiklerinde 4100mAh kapasiteli demo bir cihazı kullanmıştı. Yapılan gösterimde firma, yeni sistem ile bataryayı sadece 5 dakikada tam doluluğa çıkardığını gözler önüne serdi. Aradan 1 yıldan fazla bir zaman geçerken aktarılanlara göre Realme, GT7 Pro modelinde 300W sistemine yer verecek.

    Realme GT7 Pro modeli hakkında çok fazla şey bilmiyoruz ancak cihazın pazara giren ilk Snapdragon 8 Gen 4 telefonu olabileceği öne sürülüyor. Suya ve toza dayanıklı IP69 sertifikası ile geleceği söylenen cihazda ayrıca ultrasonik ekran altı parmak izi sensörü yer alacak. Batarya tarafında ise 6.000mAh gibi hayli yüksek kapasiteler konuşuluyor.

    Hızlı şarj konusunda Realme oldukça deneyimli bir firma. Henüz 300W seviyelerine ulaşamamış olsalar da GT5 ve GT Neo 5 telefonlarında yer alan 240W kablolu hızlı şarj ile bu seviyeye yaklaşmışlardı. Öte yandan piyasada Infinix'in 260W şarj sisteminin de bulunduğunu belirtelim.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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