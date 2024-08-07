Realme, yeni şarj teknolojisi ile telefonları 5 dakikada şarj edecek

300W için bekleyiş sona eriyor
Xiaomi ve Realme ilk kez 300W sistemini gösterdiklerinde 4100mAh kapasiteli demo bir cihazı kullanmıştı. Yapılan gösterimde firma, yeni sistem ile bataryayı sadece 5 dakikada tam doluluğa çıkardığını gözler önüne serdi. Aradan 1 yıldan fazla bir zaman geçerken aktarılanlara göre Realme, GT7 Pro modelinde 300W sistemine yer verecek.
Realme GT7 Pro modeli hakkında çok fazla şey bilmiyoruz ancak cihazın pazara giren ilk Snapdragon 8 Gen 4 telefonu olabileceği öne sürülüyor. Suya ve toza dayanıklı IP69 sertifikası ile geleceği söylenen cihazda ayrıca ultrasonik ekran altı parmak izi sensörü yer alacak. Batarya tarafında ise 6.000mAh gibi hayli yüksek kapasiteler konuşuluyor.
Hızlı şarj konusunda Realme oldukça deneyimli bir firma. Henüz 300W seviyelerine ulaşamamış olsalar da GT5 ve GT Neo 5 telefonlarında yer alan 240W kablolu hızlı şarj ile bu seviyeye yaklaşmışlardı. Öte yandan piyasada Infinix'in 260W şarj sisteminin de bulunduğunu belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.