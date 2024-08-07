Realme, yeni şarj teknolojisi ile telefonları 5 dakikada şarj edecek

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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıl Xiaomi, MWC kapsamında bir Realme telefonunda 300W kablolu hızlı şarj teknolojisini ilk defa göstermişti. O zamandan bu yana Oppo da bu hızlı şarj teknolojisini geliştirdiğini söylemişti ancak şimdiye kadar bunları kullanan bir telefon görmemiştik. Ancak, Çin’den gelen yeni bilgilere göre Realme, yaklaşmakta olan GT7 Pro modeli ile birlikte dünyanın ilk 300W hızlı şarj teknolojisini kullanıma sunabilir.

300W için bekleyiş sona eriyor

Xiaomi ve Realme ilk kez 300W sistemini gösterdiklerinde 4100mAh kapasiteli demo bir cihazı kullanmıştı. Yapılan gösterimde firma, yeni sistem ile bataryayı sadece 5 dakikada tam doluluğa çıkardığını gözler önüne serdi. Aradan 1 yıldan fazla bir zaman geçerken aktarılanlara göre Realme, GT7 Pro modelinde 300W sistemine yer verecek.

Realme GT7 Pro modeli hakkında çok fazla şey bilmiyoruz ancak cihazın pazara giren ilk Snapdragon 8 Gen 4 telefonu olabileceği öne sürülüyor. Suya ve toza dayanıklı IP69 sertifikası ile geleceği söylenen cihazda ayrıca ultrasonik ekran altı parmak izi sensörü yer alacak. Batarya tarafında ise 6.000mAh gibi hayli yüksek kapasiteler konuşuluyor.

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Hızlı şarj konusunda Realme oldukça deneyimli bir firma. Henüz 300W seviyelerine ulaşamamış olsalar da GT5 ve GT Neo 5 telefonlarında yer alan 240W kablolu hızlı şarj ile bu seviyeye yaklaşmışlardı. Öte yandan piyasada Infinix'in 260W şarj sisteminin de bulunduğunu belirtelim.

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Realme, 300W hızlı şarj teknolojisi ile 5 dakikada şarj sunacak