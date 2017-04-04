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Reddit 2016 Şeffaflık Raporu: Yetkililer daha fazla kullanıcı bilgisi istiyor

Yetkili makamların sosyal ağlar ve internet topluluklarına yönelik içerik kaldırma ve kullanıcı bilgilerini istemleri giderek artıyor. Son olarak Reddit de paylaştığı raporunda buna değindi.
2 yıl
1,8b
1
6
Web Siteleri
Furkan Babur
Yazar
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274 Milyonluk kullanıcı kitlesiyle sosyal ağlardan sonra internet dünyasının belki de en kalabalık topluluğu olan Reddit, ilkini 2015 yılında yayınladığı Şeffaflık Raporu’nun üçüncüsünü paylaştı. Raporda 2016 yılında hükümetlerin ve kolluk kuvvetlerinin kendisine yönelik taleplerinden bahseden Reddit, 2014 yılında 55 olan talep sayısının geçtiğimiz yıl 170’e çıkarak bu sayıyı üçe katladığını açıkladı.

 

Bu taleplerin 131’i ABD yetkilileri tarafından yapılırken bu sayının da büyük bir çoğunluğunun mahkeme celbi(69) ve arama emri(32) üzerine yapılması dikkat çekti. Geriye kalan 39 talep ise ağırlıklı olarak Reddit’in ABD’den sonra en sık kullanıldığı ülkeler olan İngiltere, Almanya ve Avustralya’dan geldi.

Şirket kendisine yönelik içeriğini yok edilmesi için gönderilen acil durum taleplerinin ve kullanıcı bilgilerine ulaşma taleplerinin yüzde 62’sini ise olumlu yanıtladı. Reddit ayrıca hükümetler dışında, sivil kuruluşlardan da 6 adet kullanıcı bilgilerine ulaşmak isteyen dilekçe aldıklarını ancak bunların sadece ikisini haklı bularak olumlu yanıtladığı açıkladı.

Türkiye'den de Talepler Var! 

Türkiye'den de Türk Ceza Kanunu'nun müstehcenlik başlıklı maddesinin kapsamına giren 1 içerik ve 5 alt başlığının kaldırılması yönünde talep aldığını belirten Reddit, sitenin erişime kapatılmaması için bu 6 talebi olumlu değerlendirdiklerini ve Türkiye'den bağlanan kullanıcıların göremeyeceği şekilde düzenlediklerini ifade etti.

Reddit özellikle geçtiğimiz yıl ülkede ABD’de başkanlık yarışı sürerken Reddit CEO’su Steve Huffman’ın kullanıcıların açtığı başlıklarda ve sitedeki oylamalarda taraflı bir şekilde yanıltıcı değişiklikler yaptığı için sert bir şekilde eleştirilmişti. 

https://www.reddit.com/wiki/transparency/2016 Yorum Yaz
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ITTF 2 yıl en beğenilen zwanzig
zwanzig

"...1 içerik ve 5 alt başlığının kaldırılması yönünde talep aldığını belirten Reddit, sitenin erişime kapatılmaması için bu 6 talebi olumlu değerlendirdiklerini..."

Her türlü medyayı baskı altına almaya çalışıyorlar.Varsın Reddit de engellensin.VPN'siz internete giremez olduk zaten.Yasaklardan, sansürlerden ve yavaşlatma çalışmalarından !

"Türkiye'den de Türk Ceza Kanunu'nun müstehcenlik başlıklı maddesinin kapsamına giren"
burayı neden yazmadın?

Elin sapığı bir video çekecek ve internete yükleyecek. Devlet buna müdahele edince "owwvvw baskı"
Sistem, devlet eleştirisi yapacaksan bile konusu burası değil.
zwanzig"...1 içerik ve 5 alt başlığının kaldırılması yönünde talep aldığını belirten Reddit, sitenin erişime kapatılmaması için bu 6 tal...
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exterminant 2 yıl
fişi çekilir yakında yazık olacak...
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tolgardaaa 2 yıl
Çok garip bir durum. Reddit bile farkında, yasaklanmasın diye :)
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sniper23 2 yıl
Reddit'ten "SAYIN" Başkan Donald Trump'a sövenler bunu beğenmedi.
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axaxa 2 yıl
Komple kapatında hepimiz rahatlayalım artık.
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zwanzig 2 yıl
"...1 içerik ve 5 alt başlığının kaldırılması yönünde talep aldığını belirten Reddit, sitenin erişime kapatılmaması için bu 6 talebi olumlu değerlendirdiklerini..."
Her türlü medyayı baskı altına almaya çalışıyorlar.Varsın Reddit de engellensin.VPN'siz internete giremez olduk zaten.Yasaklardan, sansürlerden ve yavaşlatma çalışmalarından !
1 Yanıt Yanıtla +1
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ITTF 2 yıl zwanzig
zwanzig

"...1 içerik ve 5 alt başlığının kaldırılması yönünde talep aldığını belirten Reddit, sitenin erişime kapatılmaması için bu 6 talebi olumlu değerlendirdiklerini..."

Her türlü medyayı baskı altına almaya çalışıyorlar.Varsın Reddit de engellensin.VPN'siz internete giremez olduk zaten.Yasaklardan, sansürlerden ve yavaşlatma çalışmalarından !

"Türkiye'den de Türk Ceza Kanunu'nun müstehcenlik başlıklı maddesinin kapsamına giren"
burayı neden yazmadın?

Elin sapığı bir video çekecek ve internete yükleyecek. Devlet buna müdahele edince "owwvvw baskı"
Sistem, devlet eleştirisi yapacaksan bile konusu burası değil.
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