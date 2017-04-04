Reddit 2016 Şeffaflık Raporu: Yetkililer daha fazla kullanıcı bilgisi istiyor

274 Milyonluk kullanıcı kitlesiyle sosyal ağlardan sonra internet dünyasının belki de en kalabalık topluluğu olan Reddit, ilkini 2015 yılında yayınladığı Şeffaflık Raporu’nun üçüncüsünü paylaştı. Raporda 2016 yılında hükümetlerin ve kolluk kuvvetlerinin kendisine yönelik taleplerinden bahseden Reddit, 2014 yılında 55 olan talep sayısının geçtiğimiz yıl 170’e çıkarak bu sayıyı üçe katladığını açıkladı.
Bu taleplerin 131’i ABD yetkilileri tarafından yapılırken bu sayının da büyük bir çoğunluğunun mahkeme celbi(69) ve arama emri(32) üzerine yapılması dikkat çekti. Geriye kalan 39 talep ise ağırlıklı olarak Reddit’in ABD’den sonra en sık kullanıldığı ülkeler olan İngiltere, Almanya ve Avustralya’dan geldi.
Türkiye'den de Talepler Var!
Türkiye'den de Türk Ceza Kanunu'nun müstehcenlik başlıklı maddesinin kapsamına giren 1 içerik ve 5 alt başlığının kaldırılması yönünde talep aldığını belirten Reddit, sitenin erişime kapatılmaması için bu 6 talebi olumlu değerlendirdiklerini ve Türkiye'den bağlanan kullanıcıların göremeyeceği şekilde düzenlediklerini ifade etti.
https://www.reddit.com/wiki/transparency/2016 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
"Türkiye'den de Türk Ceza Kanunu'nun müstehcenlik başlıklı maddesinin kapsamına giren"
burayı neden yazmadın?
Elin sapığı bir video çekecek ve internete yükleyecek. Devlet buna müdahele edince "owwvvw baskı"
Sistem, devlet eleştirisi yapacaksan bile konusu burası değil.