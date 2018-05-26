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Reddit'e gece modu seçeneği geldi

Popüler sosyal haber sitesi Reddit'e gece modu özelliği geldi. Uzun süredir kullanıcıları tarafından istenen bu özelliğin nasıl aktif duruma getirileceğinizi haberimizden öğrenebilirsiniz.
12 ay
2,8b
1
4
Web Siteleri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Gece geç saatlerde özellikle parlak renk şemasına sahip web sitelerinde gezinmek oldukça rahatsız edici olabiliyor. Bu sebeptendir ki artık birçok web sitesi ve uygulama, kullanıcılarına gece modu özelliğini sunmaya başladı. Bunlara en son katılan ise sosyal haber sitesi Reddit.
Kullanıcılar tarafından uzun süredir istenen bir özellik olan "gece modu" şimdilik Reddit'in yeni tasarımında aktif duruma getirilebiliyor. Yani bu özelliği kullanabilmek için Reddit'in beta durumdaki yeni tasarımına geçmeniz gerekli.

Reddit gece modu nasıl etkinleştirilir:

1- Reddit ana sayfasında kullanıcı isminizin yanındaki "tercihler" seçeneğine tıklayın.
2- Ardından sayfanın en altına inin ve buradaki "beta seçenekleri" kısmındaki "Use the redesign as my default experience" seçeneğini işaretleyin ve "tercihlerimi kaydet" butonuna tıklayın. (bu seçenek bazı durumlarda "reddit'in beta özelliklerini test etmek istiyorum" seçeneği işaretlenip kaydedildiğinde ortaya çıkıyor)
3- Ana sayfaya geldiğinizde Reddit'in yeni tasarımını göreceksiniz. Artık kullanıcı adınıza tıklayarak açılan menüden "Night Mode" seçeneğini aktif duruma getirerek gece moduna geçiş yapabilirsiniz.

https://redditblog.com/2018/05/24/night-mode-is-finally-here/ Yorum Yaz
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SKYFALL 12 ay en beğenilen
imgur.com engeli de kalksa da biseye benzese bari
Bu lanet sitenin neden engellendigi hakkinda bilgisi olan var mi?
Her bisey engelli lanet olasi
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St Batuhan 12 ay
Bazı subredditlerin gece modu bulunmaktaydı aslında :/ Toptan bu hale getirmeleri güzel olmuş sanırım ama denemeden yorumlamak da zor :/ Hepsi standart bir tema ile mi alıyor sorusu oluşturuyor ya da o özelliği sunmayanlara mı sağlıyor acaba :/
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profecco 12 ay
Donanımhaber'de olmayan bir özellik ancak haber yapılmış :)
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Bay Robot 12 ay SKYFALL
Pornografik fotoğraflar içerdiğinden.
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SKYFALL 12 ay en beğenilen
imgur.com engeli de kalksa da biseye benzese bari
Bu lanet sitenin neden engellendigi hakkinda bilgisi olan var mi?
Her bisey engelli lanet olasi
1 Yanıt Yanıtla +7
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