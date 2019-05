Reddit'e gece modu seçeneği geldi

Gece geç saatlerde özellikle parlak renk şemasına sahip web sitelerinde gezinmek oldukça rahatsız edici olabiliyor. Bu sebeptendir ki artık birçok web sitesi ve uygulama, kullanıcılarına gece modu özelliğini sunmaya başladı. Bunlara en son katılan ise sosyal haber sitesi Reddit.

Kullanıcılar tarafından uzun süredir istenen bir özellik olan "gece modu" şimdilik Reddit'in yeni tasarımında aktif duruma getirilebiliyor. Yani bu özelliği kullanabilmek için Reddit'in beta durumdaki yeni tasarımına geçmeniz gerekli.

Reddit gece modu nasıl etkinleştirilir:

1- Reddit ana sayfasında kullanıcı isminizin yanındaki "tercihler" seçeneğine tıklayın.

2- Ardından sayfanın en altına inin ve buradaki "beta seçenekleri" kısmındaki "Use the redesign as my default experience" seçeneğini işaretleyin ve "tercihlerimi kaydet" butonuna tıklayın. (bu seçenek bazı durumlarda "reddit'in beta özelliklerini test etmek istiyorum" seçeneği işaretlenip kaydedildiğinde ortaya çıkıyor)

3- Ana sayfaya geldiğinizde Reddit'in yeni tasarımını göreceksiniz. Artık kullanıcı adınıza tıklayarak açılan menüden "Night Mode" seçeneğini aktif duruma getirerek gece moduna geçiş yapabilirsiniz.

https://redditblog.com/2018/05/24/night-mode-is-finally-here/