Reddit kendini yapay zekâ firmalarına pazarlıyor

Reddit milyon dolarlık anlaşma yaptı
Bloomberg kaynaklarına göre Reddit, içeriklerini yapay zekâ motorunu eğitmek için kullanmak isteyen bir firmayla yıllık 60 milyon dolar değerinde uzun vadeli bir anlaşma yaptı. İsmi verilmeyen bu firma sayısız kullanıcı içeriği ile önemli bir avantaja sahip olacak.
Yapılan anlaşmanın diğer yapay zekâ firmaları için de bir model oluşturacağı, ilerleyen dönemde daha fazla firma ile anlaşmalar yapılabileceği belirtiliyor. Reddit önümüzdeki aylarda 5 milyar dolar değerleme ile borsaya açılacak. Bu tür yapay zekâ anlaşmaları, Nvidia örneğinde gördüğümüz gibi Reddit’in değerini katlayabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.