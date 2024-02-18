Reddit kendini yapay zekâ firmalarına pazarlıyor

Tam Boyutta Gör Günde milyarlarca içeriğe ev sahipliği yapan forum veya sosyal medya platformları, eğitime aç yapay zekâ motorları için adeta biçilmiş kaftan. Devasa içeriğini paraya çevirmek isteyen Reddit platformu fırsatları değerlendiriyor.

Reddit milyon dolarlık anlaşma yaptı

Bloomberg kaynaklarına göre Reddit, içeriklerini yapay zekâ motorunu eğitmek için kullanmak isteyen bir firmayla yıllık 60 milyon dolar değerinde uzun vadeli bir anlaşma yaptı. İsmi verilmeyen bu firma sayısız kullanıcı içeriği ile önemli bir avantaja sahip olacak.

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Yapılan anlaşmanın diğer yapay zekâ firmaları için de bir model oluşturacağı, ilerleyen dönemde daha fazla firma ile anlaşmalar yapılabileceği belirtiliyor. Reddit önümüzdeki aylarda 5 milyar dolar değerleme ile borsaya açılacak. Bu tür yapay zekâ anlaşmaları, Nvidia örneğinde gördüğümüz gibi Reddit’in değerini katlayabilir.

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