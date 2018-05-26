Fiat Chrysler, hız sabitleyici sorunu yüzünden 4.8 milyon aracını geri çağırdı

Dünyanın en büyük otomotiv şirketlerinden Fiat Chrysler, ABD'de hız sabitleyici (cruise control) probleminin tespit edildiği 4.8 milyon aracını geri çağırdı. Şirketten yapılan açıklamaya göre araçlar seyir halindeyken hız sabitleyicinin kapatılamama riski mevcut.

Şu ana kadar herhangi bir kaza yaşanmadı

Yapılan açıklamaya göre hız sabitleyicinin kullanımı sırasında oluşabilecek bir kısa devre, bu özelliğin sürücü tarafından direksiyondaki kontrol tuşları veya frene basılarak deve dışı bırakılmasını engelleyebilir. Fiat Chrysler'in birçok aracında bunun gerçekleşme olasılığı mevcut.

Şirket sürücülerin frene basarak aracı durdurmalarını ve daha sonra park moduna geçip hız sabitleyiciyi kapatmaları gerektiğini belirtiyor. 2014 ve 2018 yılları arasında üretilen Jeep, Dodge, Chrysler ve Ram modellerinde tespit edilen bu hata için şirketin bir yazılım güncellemesi yayınlayarak satış noktalarına gönderdiği de gelen haberler arasında. Fiat Chrysler şu ana kadar herhangi bir kazanın yaşanmadığını ancak sürücülerin en kısa sürede yazılım güncellemesini yapmalarının şart olduğunu ifade ediyor.

https://www.techspot.com/news/74811-fiat-chrysler-issues-recall-48-million-cars-could.html