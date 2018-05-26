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Fiat Chrysler, hız sabitleyici sorunu yüzünden 4.8 milyon aracını geri çağırdı

Otomotiv şirketi Fiat Chrysler, hız sabitleyicinin kapatılamama riski bulunan 4.8 milyon aracını geri çağırdığını duyurdu. Bu önemli gelişmenin detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.
12 ay
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Otomobil Teknolojileri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Dünyanın en büyük otomotiv şirketlerinden Fiat Chrysler, ABD'de hız sabitleyici (cruise control) probleminin tespit edildiği 4.8 milyon aracını geri çağırdı. Şirketten yapılan açıklamaya göre araçlar seyir halindeyken hız sabitleyicinin kapatılamama riski mevcut.

Şu ana kadar herhangi bir kaza yaşanmadı

Yapılan açıklamaya göre hız sabitleyicinin kullanımı sırasında oluşabilecek bir kısa devre, bu özelliğin sürücü tarafından direksiyondaki kontrol tuşları veya frene basılarak deve dışı bırakılmasını engelleyebilir. Fiat Chrysler'in birçok aracında bunun gerçekleşme olasılığı mevcut.
Şirket sürücülerin frene basarak aracı durdurmalarını ve daha sonra park moduna geçip hız sabitleyiciyi kapatmaları gerektiğini belirtiyor. 2014 ve 2018 yılları arasında üretilen Jeep, Dodge, Chrysler ve Ram modellerinde tespit edilen bu hata için şirketin bir yazılım güncellemesi yayınlayarak satış noktalarına gönderdiği de gelen haberler arasında. Fiat Chrysler şu ana kadar herhangi bir kazanın yaşanmadığını ancak sürücülerin en kısa sürede yazılım güncellemesini yapmalarının şart olduğunu ifade ediyor.

https://www.techspot.com/news/74811-fiat-chrysler-issues-recall-48-million-cars-could.html Yorum Yaz
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sertacaygun 12 ay en beğenilen
İstanbul'da bir otobüs, gaz pedalı sıkıştığı için ya da benzer sebeple bir kaç yayayı ezip öldürmüştü. Bu tip durumda yapılabilecek şey, vitesi boşa almak. Bu kadar basit. Otomatik viteste de durum aynısı. O bahsi geçen kazada şöför eğer önündeki panelde N tuşuna bassaydı, o yayalar ölmeyecekti.
Havacılıkta bile pilotlar önündeki göstergeleri okumadığı için, makinalara, bilgisayarlara fazlaca güvendiği için ciddi anlamda çok kaza raporu var. Otomatik sistem iyidir. Ama takip edilmesi gerekir.
İstanbul'da bir otobüs, gaz pedalı sıkıştığı için ya da benzer sebeple bir kaç yayayı ezip öldürmüştü. Bu tip durumda yapılabilecek şey, vitesi boşa almak. Bu k...
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Guest-ACB48DDD7 12 ay kartalus
Haberi iyi okumadınız sanırım. “Şirket sürücülerin frene basarak aracı durdurmalarını ve daha sonra park moduna geçip hız sabitleyiciyi kapatmaları gerektiğini belirtiyor.”
Genelde otoyollarda kullanılan bu hız sabitleme sistemi, güvenli bir şekilde yavaşlarayak emniyet şeridine geçip söylenilen talimatları gerçekleştirmek koşuluyla ‘hiç bir’ şekilde bir kazaya sebep olmadan halledilebilir.
Arabaya tapmalık bir durum olmadığı gibi karşınızdakini tanımadığınız durumlarda kelimelerinizi biraz daha dikkatli seçmenizi öneririm.
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otobilge 12 ay
Arkadaş doğru söylemiş boşa atarsın
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Guest-ACB48DDD7 12 ay sertacaygun
Otomatik vites arabalarda araç durmadan vites değiştirmek dişlileri kırabilir ve aracı çok daha kötü bir duruma sokabilir. En son çare olarak yapılması gerek bir iştir ki bu işlemden önce yapılabilecek çok fazla opsiyon mevcut.
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kartalus 12 ay Guest-ACB48DDD7
Haberde hız sabitleyicisinin kapatılamama riski var diyor.
Siz hasta mısınız? Varsın şanzımanın dişlileri kırılsın,varsın o araba yansın.O araba ne kadar az sürede durursa o kadar iyi.
Arabalara tapmaktan vazgeçin.
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Josepth 11 ay Guest-ACB48DDD7
D'den N'ye almak şanzımana herhangi bir zarar vermez.Zaten N'nin amacıda budur.Hoş keza herhangi bir zararı olsaydı araba üreticileri hareket halinde nasıl R yada P'ye geçmediği gibi N'ye geçmesine de izin vermezlerdi.
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sertacaygun 12 ay en beğenilen
İstanbul'da bir otobüs, gaz pedalı sıkıştığı için ya da benzer sebeple bir kaç yayayı ezip öldürmüştü. Bu tip durumda yapılabilecek şey, vitesi boşa almak. Bu kadar basit. Otomatik viteste de durum aynısı. O bahsi geçen kazada şöför eğer önündeki panelde N tuşuna bassaydı, o yayalar ölmeyecekti.
Havacılıkta bile pilotlar önündeki göstergeleri okumadığı için, makinalara, bilgisayarlara fazlaca güvendiği için ciddi anlamda çok kaza raporu var. Otomatik sistem iyidir. Ama takip edilmesi gerekir.
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