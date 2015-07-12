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Reddit'in geçici CEO'su tepkiler üzerine istifayı kabul etti

3 yıl
3,9b
1
34
Web Siteleri
Oğuz Avcı
Editör
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Reddit'in geçici CEO'su tepkiler üzerine istifayı kabul etti
 
Dünyanın en popüler platformlarından Reddit geçtiğimiz yıldan beri CEO Ellen Pao tarafından yönetiliyordu. Ancak her konudaki yazılara ve fikirlere sunduğu özgürlük ile bilinen Reddit geçtiğimiz yıldan bu yana bazı tutumlarıyla bolca eleştiril almıştı.

Takip etmeyen kullanıcılar için Reddit dünyanın her yerinden kullanıcıları bulunan ve bu kullanıcıların belirli konu başlıkları açarak altında forum benzeri bir şekilde tartışmalar yürüttüğü bir platform. Ancak yeni CEO'nun geçtiğimiz haftalarda platformda bulunan bazı konu başlıklarını kapatması kullanıcılar tarafından oldukça fazla tepki çekmişti. Bu tarz müdahale konularında oldukça hassas olan kullanıcılar için bardağı taşıran son damla ise Ask Me Anything koordinatörünün işten çıkarılması oldu.
Ask Me Anything başlığında dünyanın bir çok ünlü isminin platforma gelip kullanıcı sorularını yanıtlarken, bu isimlere kullanıcıların sevdiği Victoria Taylor isimli bir koordinatör yardımcı oluyordu. İşten çıkarma sonucunda tepkisini daha sert dile getirmek isteyen kullanıcılar yüz binlerce takipçisi olan başlıkları bir bir kapatmaya başladı. Bu tepkilerin sonucunda ise platformun geçici CEO'su Ellen Pao'nun dün karşılıklı istifa anlaşmasını kabul ettiği açıklandı. Pao'nun istifasıyla boşalan yönetici koltuğuna ise şirketin kurucularından Steve Huffman oturacak.

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Virinom 3 yıl en beğenilen
Keşke bizim ülkenin "CEO" su da istifa etse.
2 Yanıt Yanıtla +16
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deoksiriboz1001 3 yıl
Virinom
Keşke bizim ülkenin CEO su da istifa etse.

o ahlağın onda olduğunu hiç sanmıyorum.
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AMERICAN 3 yıl
reddit>donanımhaber
1 Yanıt Yanıtla +9
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terane94 3 yıl
Biber gazı neden kullanılmamış?
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kelebekth 3 yıl
www.kelebekth.com
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Kediyeyolgösterenadam 3 yıl
Onurlu bir davranış.
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DH Misafiri 3 yıl
lan bu troller her yeri sarmış. Bi bitmediniz. Bi buralar kalmıştı.
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Mr xXx 3 yıl
Müşteri her zaman haklıdır.
1 Yanıt Yanıtla +1
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arel.gr 3 yıl Mr xXx
Mr xXx

Müşteri her zaman haklıdır.

bu basma kalip tarihe ait,reddit durumu yerinde ama artik genelleyemeyiz.
serbest ticarette sopalik ne musteriler var.
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balcis 3 yıl
bu kadının özel mesajı konu olarak atmak dahil teknolojiden anlamadığı, teknik ekipleri çıldırttığı falan bir süredir söyleniyordu. sırf marka yöneticisi olarak ceo olursan reddit gibi organik bir oluşumun da içine edersin.
arkasına bakmadan gitsin.
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balcis 3 yıl
alimania
deoksiriboz1001
bafbafTayyibe her haberde laf sokanlar forumdan istifa edip gitse.
beğeni sayılarından aslında kimlerin gitmesi gerektiğini anlarsın.
Size göre beğeni sayıları bu forumdaki mesajlar için oy anlamına geliyorsa ve kimin gitmesi gerektiğini belirliyorsa, ülkedeki partilerin aldıkları oy sayıları da o partiler için beğeni anlamına gelip kimlerin gitmesi gerektiğini belirlemektedir. İşinize gelen yerde çoğunluk haklıdır deyip, işinize gelmeyen yerde çoğunluk koyundur derseniz, kendinizi kandırmaktan öteye gidemezsiniz.

mantığınız yanlış, oy oranları az oy alan gitsin diye değildir. ancak oyu düşenler istifa yine edebilir, türk siyasetinde göremezsiniz o ayrı.
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Mr xXx 3 yıl
Müşteri her zaman haklıdır.
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bafbaf 3 yıl
deoksiriboz1001

bafbafTayyibe her haberde laf sokanlar forumdan istifa edip gitse.
beğeni sayılarından aslında kimlerin gitmesi gerektiğini anlarsın.



Beğenenlerle kendiniz bi teknoloji sitesi açın o zaman. Burası siyaset meydanı değil.
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m-99 3 yıl
suyu ısınmıştı bu kadının iyi oldu .
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deoksiriboz1001 3 yıl
bafbaf
Tayyibe her haberde laf sokanlar forumdan istifa edip gitse.

beğeni sayılarından aslında kimlerin gitmesi gerektiğini anlarsın.
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darkest earth 3 yıl
Reddit fena baskı yapar. Victoria'yaya da taparlar :D
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