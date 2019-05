Reddit'in geçici CEO'su tepkiler üzerine istifayı kabul etti

Dünyanın en popüler platformlarından Reddit geçtiğimiz yıldan beri CEO Ellen Pao tarafından yönetiliyordu. Ancak her konudaki yazılara ve fikirlere sunduğu özgürlük ile bilinen Reddit geçtiğimiz yıldan bu yana bazı tutumlarıyla bolca eleştiril almıştı.

Takip etmeyen kullanıcılar için Reddit dünyanın her yerinden kullanıcıları bulunan ve bu kullanıcıların belirli konu başlıkları açarak altında forum benzeri bir şekilde tartışmalar yürüttüğü bir platform. Ancak yeni CEO'nun geçtiğimiz haftalarda platformda bulunan bazı konu başlıklarını kapatması kullanıcılar tarafından oldukça fazla tepki çekmişti. Bu tarz müdahale konularında oldukça hassas olan kullanıcılar için bardağı taşıran son damla ise Ask Me Anything koordinatörünün işten çıkarılması oldu.

Ask Me Anything başlığında dünyanın bir çok ünlü isminin platforma gelip kullanıcı sorularını yanıtlarken, bu isimlere kullanıcıların sevdiği Victoria Taylor isimli bir koordinatör yardımcı oluyordu. İşten çıkarma sonucunda tepkisini daha sert dile getirmek isteyen kullanıcılar yüz binlerce takipçisi olan başlıkları bir bir kapatmaya başladı. Bu tepkilerin sonucunda ise platformun geçici CEO'su Ellen Pao'nun dün karşılıklı istifa anlaşmasını kabul ettiği açıklandı. Pao'nun istifasıyla boşalan yönetici koltuğuna ise şirketin kurucularından Steve Huffman oturacak.