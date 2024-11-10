OpenAI'da istifalar devam ediyor: Önemli bir güvenlik uzmanı ayrıldı

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Weng yedi yıldır şirkette güvenlikten sorumlu başkan yardımcısı olarak görev yapıyordu ve bu yılın Ağustos ayında terfi etmişti. X (Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada, OpenAI'den "yeniden başlamak ve yeni bir şeyler denemek" için ayrıldığını söyledi.

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TechCrunch'a göre, Weng'in son iş günü 15 Kasım olacak, ancak gelecek planlarını henüz açıklamadı. Weng konuyla ilgili olarak: "OpenAI'dan ayrılmak gibi son derece zor bir karar aldım. Başardıklarımıza dönüp baktığımda, güvenlik sistemleri ekibinin her bir üyesiyle gurur duyuyorum ve ekibin gelişmeye devam edeceğine inancım tam." ifadelerini kullandı.

Önemli yöneticiler de şirketten ayrılmıştı

Weng şirketten ayrılan tek uzman değil. Geçtiğimiz yıl içinde güvenlik araştırmacılarının yanı sıra şirketi yapay zeka güvenliği yerine ticari ürünlere öncelik vermekle suçlayan yöneticiler de şirketten ayrılmıştı.

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OpenAI sözcüsü yaptığı açıklamada, "Lillian'ın çığır açan güvenlik araştırmalarına ve katkılarınaa büyük değer veriyoruz. Güvenlik sistemleri ekibinin, dünya çapında yüz milyonlarca insana hizmet veren sistemlerimizin güvenilirliğini sağlamada kilit bir rol oynamaya devam edeceğinden eminiz." dedi.

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