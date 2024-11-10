OpenAI'da istifalar devam ediyor: Önemli bir güvenlik uzmanı ayrıldı

Weng yedi yıldır şirkette güvenlikten sorumlu başkan yardımcısı olarak görev yapıyordu ve bu yılın Ağustos ayında terfi etmişti. X (Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada, OpenAI'den "yeniden başlamak ve yeni bir şeyler denemek" için ayrıldığını söyledi.
TechCrunch'a göre, Weng'in son iş günü 15 Kasım olacak, ancak gelecek planlarını henüz açıklamadı. Weng konuyla ilgili olarak: "OpenAI'dan ayrılmak gibi son derece zor bir karar aldım. Başardıklarımıza dönüp baktığımda, güvenlik sistemleri ekibinin her bir üyesiyle gurur duyuyorum ve ekibin gelişmeye devam edeceğine inancım tam." ifadelerini kullandı.
Önemli yöneticiler de şirketten ayrılmıştı
Weng şirketten ayrılan tek uzman değil. Geçtiğimiz yıl içinde güvenlik araştırmacılarının yanı sıra şirketi yapay zeka güvenliği yerine ticari ürünlere öncelik vermekle suçlayan yöneticiler de şirketten ayrılmıştı.
OpenAI sözcüsü yaptığı açıklamada, "Lillian'ın çığır açan güvenlik araştırmalarına ve katkılarınaa büyük değer veriyoruz. Güvenlik sistemleri ekibinin, dünya çapında yüz milyonlarca insana hizmet veren sistemlerimizin güvenilirliğini sağlamada kilit bir rol oynamaya devam edeceğinden eminiz." dedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über