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    Stellantis'te önemli ayrılık: CEO Carlos Tavares istifa etti

    Bir dönem Çinli üreticilere karşı AB'nin ek vergi getirmesi konusunda sık sık teşvik eden açıklamalarıyla gördüğümüz Tavares'in pazar akşamı yapılan açıklama ile görevinden istifa ettiği bildirildi.
    Stellantis'te önemli ayrılık: CEO Carlos Tavares istifa etti Tam Boyutta Gör
    Stellantis, 2021 yılında Peugeot ve Citroen markalarının bağlı bulunduğu Fransız PSA Grubu ile Fiat Chrysler Automobiles'ın (FCA) birleşmesiyle kurulmuş ve ilk CEO'su Carlos Tavares olmuştu. Daha önce 2026'da emekli olmayı planladığını söyleyen Tavares, dün yapılan açıklama ile istifa ettiğini duyurdu.

    Stellantis tarafından yapılan kısa bir açıklamada, şirketin yönetim kurulunun bu istifayı kabul ettiği ve yeni bir CEO arayışına şimdiden başladığı ifade edildi. Yeni CEO'nun 2025'in ilk yarısında belirlenmesi bekleniyor. Bu süreçte, Yönetim Kurulu Başkanı John Elkann'ın liderlik edeceği geçici bir yürütme komitesi oluşturulacak.

    Şirket, ani istifanın arkasındaki nedenler hakkında detaylı bilgi vermedi. Ancak Stellantis'in Kıdemli Bağımsız Direktörü Henri de Castries, Tavares ile yaşanan bazı fikir ayrılıklarına işaret etti. De Castries, “Stellantis’in başarısı, kuruluşundan bu yana referans hissedarlar, Yönetim Kurulu ve CEO arasında mükemmel bir uyumdan kaynaklandı. Ancak son haftalarda farklı görüşler ortaya çıktı ve bu durum bugünkü karara yol açtı,” şeklinde konuştu.

    Carlos Tavares'in çeşitli nedenlerle baskı altında olduğu biliniyordu. UAW (Birleşik Otomotiv İşçileri Sendikası) açıkça Tavares’in görevden alınmasını talep etmişti. Ayrıca, İtalyan işçiler ekim ayında üretim kesintilerini protesto etmek için greve gitmişti. Bunun yanı sıra, bayiler de fiyat artışları, aşırı envanter ve sönük ürün portföyü gibi bir dizi yanlış adım nedeniyle eleştirilerini dile getirmişti. Ayrıca, İtalyan basınına göre son dönemde Amerika'daki satışların düşmesinin de bu kararda etkili olduğu belirtiliyor.

    Carlos Tavares, Çinli üreticilerin tehdidine karşı ek Avrupa Birliği'nin ek vergi uygulaması gerektiğini sıkça gündeme getirmişti. Sonrasında ise Stellantis, farklı bir hamle yaparak 1,5 milyar euro yatırımla Çinli Leapmotor'un yüzde 20'sini satın alarak şirketin stratejik ortağı olmuştu.

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    Öğrenci yapımı roket, 20 yıllık rekoru kırdı

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 gün önce

    Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.

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