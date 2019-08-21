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Redmi TV'nin ilk görüntüsü yayınlandı

Xiaomi’nin alt markası Redmi yakında ilk akıllı televizyonunu piyasaya sürecek. Şirket bugün sosyal medya hesabında 70 inçlik Redmi TV'nin ilk görüntüsünü yayınladı.
53 dk.
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Televizyonlar
Onur Seven
Haber Editörü
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Xiaomi'nin alt markası Redmi, 70 inç ekrana sahip ilk televizyonunu 29 Ağustos'ta Çin'de duyuracağını açıklamıştı. Şirket bugün de resmi Weibo hesabı aracılığıyla merakla beklenen Redmi Akıllı TV'nin ilk görüntüsünü yayınladı.
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Görünüşe bakılırsa şirket ultra yüksek ekran oranına sahip ince çerçeveli bir televizyon tasarlamış. Redmi logosu alt çerçevenin ortasında bulunuyor. Ayrıca alt kenarda kamera modülü gibi duran bir çıkıntı da var.

Redmi TV Özellikleri

Redmi TV geçtiğimiz ay 3C sertifika sitesinde L70M5-RA model numarasıyla listelenmişti. Yakında çıkacak televizyon Redmi adına TPV Technology (Xiamen) şirketi tarafından üretiliyor. Ayrıca, 40 inç ve 70 inç olmak üzere iki boyutta piyasaya sürülecek.
Her iki versiyonun da 4K UHD çözünürlük sunacağını belirtelim. Redmi TV büyük olasılıkla Xiaomi’nin PatchWall sistemine sahip olacak. Ayrıca Dolby Audio ve Bluetooth uzaktan kumanda gibi özellikler de konuşuluyor.


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