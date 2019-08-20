MIUI 11 arayüzü Eylül sonuna kadar duyurulabilir

Xiaomi, 2019'un başından bu yana MIUI 11 arayüzü üzerinde çalışıyor. Çinli şirket yakında yeni arayüzü resmen duyuracak gibi görünüyor. Xiaomi'nin ürün direktörü, gelecek MIUI konferans etkinliği için Mi fanlarına çekilişle iki bilet verileceğini açıkladı.

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Yarışma için son başvuru tarihinin 5 Eylül 2019 olması, MIUI 11'in bu tarihe yakın bir zamanda tanıtılacağına işaret ediyor. Merakla beklenen arayüz Eylül ayının sonuna doğru duyurulabilir. En azından şu anki gidişat bunu gösteriyor.

MIUI 11 neler getirecek?

Resmi lansman için geri sayım başladıysa, MIUI 11'in halka açık beta sürümünün de çok yakında mevcut Xiaomi amiral gemileri için yayınlanmasını bekleyebiliriz. Arayüzün ne gibi özelliklere sahip olacağı konusunda çok fazla bilgi yok ancak daha önceki raporlar bazı detaylara ışık tutmuştu.

Xiaomi'nin yeni MIUI sürümüyle yeniden tasarlanan simgeler, gelişmiş pil tasarruf modu ve katlanabilir telefon desteği sunacağı belirtildi. Ayrıca birkaç ay önce ortaya çıkan reklam sorunlarının da giderilmesi bekleniyor. MIUI 11'de sistem genelinde karanlık mod da görebiliriz.

https://gadgets.ndtv.com/mobiles/news/miui-11-september-launch-report-xiaomi-compatible-phones-features-2087301