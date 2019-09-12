Redmi'nin ilk televizyonu 15 dakikada 15.000'den fazla sattı

Xiaomi’nin alt markası Redmi geçen ay bir televizyon çıkarmıştı. 4K çözünürlükte 70 inçlik ekrana sahip olan Redmi TV, 535 dolar gibi oldukça uygun bir fiyat etiketiyle piyasaya sürüldü. Diğer markalardan çok daha ucuz olan televizyon etkileyici bir satış grafiği çiziyor.

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Resmi raporlara göre Redmi TV ilk 15 dakika içerisinde 15.000 adetten fazla sattı. Redminin ilk televizyonu olduğu göz önüne aldığımızda bunun son derece etkileyici bir rakam olduğunu söyleyebiliriz. Xiaomi daha önce televizyon çıkarmıştı ancak bağımsız bir marka haline gelen Redmi bunu ilk kez yapıyor.

Fiyat politikasının payı büyük

https://www.gizchina.com/2019/09/10/redmi-tv-sells-over-15-million-units-in-15-minutes/

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Redmi TV’nin bu başarısında şüphesiz kipayı büyük. Piyasada 500 dolar civarındabulmak çok zor. Dolayısı ile şirketin uyguladığı fiyat politikası amacınagibi görünüyor. Şu anda sadece Çin'de satılan Redmi TV'ningelip gelmeyeceği konusunda henüz bir bilgi yok.