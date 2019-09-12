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Redmi'nin ilk televizyonu 15 dakikada 15.000'den fazla sattı

TV pazarına giriş yapan Redmi geçen ay ilk akıllı televizyonunu tanıtmıştı. Uygun fiyatı ile dikkat çeken 70 inç Redmi TV tüketicilerden büyük bir ilgi görüyor...
6 sa.
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7
Televizyonlar
Onur Seven
Haber Editörü
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Xiaomi’nin alt markası Redmi geçen ay bir televizyon çıkarmıştı. 4K çözünürlükte 70 inçlik ekrana sahip olan Redmi TV, 535 dolar gibi oldukça uygun bir fiyat etiketiyle piyasaya sürüldü. Diğer markalardan çok daha ucuz olan televizyon etkileyici bir satış grafiği çiziyor.
Ayrıca Bkz. "Huawei yeni 65 inç Akıllı TV'sini 19 Eylül'de tanıtacak"
Resmi raporlara göre Redmi TV ilk 15 dakika içerisinde 15.000 adetten fazla sattı. Redminin ilk televizyonu olduğu göz önüne aldığımızda bunun son derece etkileyici bir rakam olduğunu söyleyebiliriz. Xiaomi daha önce televizyon çıkarmıştı ancak bağımsız bir marka haline gelen Redmi bunu ilk kez yapıyor.

Fiyat politikasının payı büyük

Redmi TV’nin bu başarısında şüphesiz ki uygun fiyatının payı büyük. Piyasada 500 dolar civarında 70 inç 4K TV bulmak çok zor. Dolayısı ile şirketin uyguladığı fiyat politikası amacına ulaşmış gibi görünüyor. Şu anda sadece Çin'de satılan Redmi TV'nin diğer pazarlara gelip gelmeyeceği konusunda henüz bir bilgi yok.

https://www.gizchina.com/2019/09/10/redmi-tv-sells-over-15-million-units-in-15-minutes/ Yorum Yaz
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osmanuss 4 dk. yeni yorumcu
bütün piyasayı domine edecekler böyle giderse
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Cengiz55 3 sa.
Yabancı ülkeler de vergi bizimki kadar abartı değil, Yöneticiler gitsin ders alsın nasıl ülke nasıl yönetilir. Anasını satim vergilerden gına geldi artık.
1 Yanıt Yanıtla +3
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koyunsayar 3 sa. Cengiz55
Yabancı ülkelerdeki insanlık sizin kadar tembel değil. gidin görün millet vergi kaçırmadan nasıl gayretli çalışıyor.
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sniper23 3 sa.
Fırından sıcak ekmek çıkıyor sanırım.
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pro-üye 4 sa.
65 inç vestel tv ler 4500 den başlıyor. Fakat bu aşırı yüksek vergilere uğramaz ama yinede 4 bin TL yi bulur
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Spider_hip 5 sa.
535 dolar burada da gerçekten olsa (535*5,8=3100TL) Burada da epey satar. Vergisi bilmemnesi eklenince 7000TL yi bulunca bir anlamı kalmıyor.
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PeYLeR. 6 sa.
Türkiyede iki katı fiyatına gelse bile kapış kapış gider
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