Regal Entertainment Group ve Sony, alt yazı gözlüklerini ABD sinema salonlarına getiriyor

Sinema salonlarında altyazıyı ayrı olarak özel gözlüklerde sunma konusunda bir süredir çalışmalar devam ediyor ve İngiltere'de bazı denemeler başlamış durumda. Teknoloji özellikle görme veya işitme engelli olan sinema seyircileri için tasarlanıyor.





Regal Entertainment Group ve Sony ise ticari olarak bu teknolojiyi ABD çapındaki sinemalara getirmek için ortaklık yaptığını duyurdu.





Access Glasses adlı gözlükler 2013 yılı ilk çeyreğinde 500'den fazla sinema ve 4700'den fazla ekranda kullanılabilir olacak. Gözlükler 2D ve 3D filmlerle uyumlu olarak çalışıyor. Ancak 3D için ekstra bir filtre gerekiyor. Gözlük, bağlı olduğu bir alıcı sayesinde altyazıları senkronize olarak camlarına yansıtıyor.





Gözlüğün ağırlığı 84 gram. Gözlük tasarımı izleyiciyi iki ekranı birden takip etme zahmetinden kurtarıyor ve böylece diğer konspetlerden ayrılıyor. Altyazıların camda görüneceği alan ise ayarlanabiliyor.





6 farklı dilde altyazılar izlenebilirken kulaklık taktığınızda sesli olarak da bu dillerde dinleyebiliyorsunuz. Bu aydan itibaren bazı sinemalarda sistem denenmeye başlanacak.