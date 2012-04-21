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Regal Entertainment Group ve Sony, alt yazı gözlüklerini ABD sinema salonlarına getiriyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Projeksiyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Sinema salonlarında altyazıyı ayrı olarak özel gözlüklerde sunma konusunda bir süredir çalışmalar devam ediyor ve İngiltere'de bazı denemeler başlamış durumda. Teknoloji özellikle görme veya işitme engelli olan sinema seyircileri için tasarlanıyor.

Regal Entertainment Group ve Sony ise ticari olarak bu teknolojiyi ABD çapındaki sinemalara getirmek için ortaklık yaptığını duyurdu.

Access Glasses adlı gözlükler 2013 yılı ilk çeyreğinde 500'den fazla sinema ve 4700'den fazla ekranda kullanılabilir olacak. Gözlükler 2D ve 3D filmlerle uyumlu olarak çalışıyor. Ancak 3D için ekstra bir filtre gerekiyor. Gözlük, bağlı olduğu bir alıcı sayesinde altyazıları senkronize olarak camlarına yansıtıyor.

Gözlüğün ağırlığı 84 gram. Gözlük tasarımı izleyiciyi iki ekranı birden takip etme zahmetinden kurtarıyor ve böylece diğer konspetlerden ayrılıyor. Altyazıların camda görüneceği alan ise ayarlanabiliyor.

6 farklı dilde altyazılar izlenebilirken kulaklık taktığınızda sesli olarak da bu dillerde dinleyebiliyorsunuz. Bu aydan itibaren bazı sinemalarda sistem denenmeye başlanacak. 

http://www.boxofficemagazine.com/news/2012-04-19-regal-entertainment-group-selects-sonys-entertainment-access-glasses-with-audio-to-improve-theater-experience-for-hearing-or-visually-impaired-audience-members Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
cibicibi 7 yıl
Bence en az altyazılı film seyreden yer ABD. Ara sıra Fransız, İtalyan çok az da Hint fimleri seyrediyorlar. Onlarda yüzde 90 dublajlanmıştır. Bu aletin en son kullanılacağı yer orası bence ...
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dvl35 7 yıl
Sony gerçekten çok başarılı bir firma. Umarım bu da başarılı bir çalışma olur.
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MxFxOx 7 yıl
okumadan yorum yapan arkadaşlara bu gözlüğü tavsiye ediyorum.
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E_Aydin35 7 yıl
Herhalde gözümüze gözlük arayıcılığıyla geldiğinde şeffaf yada saydam bir şekilde oluyor gözün görebileceği şekilde aksi halde filmi izliyemeyiz gözümüzün önündeki yazılar yüzünden?? :)
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Myrnin 7 yıl
İyi de kulaklık taktıktan sonra sinema atmosferinin ne anlamı kalacak?
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Discount Specialist 7 yıl
sesli olarak deniliyorda buna dublaj denmiyor mu yoksa yapacakları bulgar dublajları gibi bütün filmi bir kişinin konuşması mı olacak??
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fatihburak95 7 yıl
inşallah kulak içi kulaklık yapmazlar
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Einstein 7 yıl
GOM Player destekli mi?
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