Rekabet Kurulu'ndan Google'a soruşturma!

Rekabet Kurulu, teknoloji devi Google’a soruşturma açtı. Soruşturma, Google’ın hâkim durumunu kötüye kullanması ile ilgili olarak açıldı. Soruşturma Google’ın dört şirketini kapsıyor.

"Hâkim durumunu e-ticaret sektöründe kötüye kullanıyor" iddiası

Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited hakkında açılan soruşturma, Google’ın alışveriş sonuçlarını listelediği sayfa ile ilgili açıldı. Arama motoru pazarındaki hâkim durumunu kötüye kullanarak e-ticaret pazarında rakiplerin faaliyetlerini zorlaştırdığı iddia ediliyor. Rekabet Kurumu tarafından 18 Temmuz tarihinde yapılan müzakerede bulgular ciddi ve yeterli bulunarak bugün soruşturma açılmasına karar verildi.

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Rekabetin korunması hakkındaki 4054 sayılı Kanun’un"Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması" başlıklı 6. maddesini ihlal edip etmediği tespit edilecek. İhlal bulunduğu kanısına varıldığında önce uyarı, ardından para cezası veya erişim durdurma cezası verilecek.

Rekabet Kurumu’nun 4054 Sayılı Kanun’un 6. maddesi şöyle:

Bir veya birden fazla teşebbüsün ülkenin bütününde ya da bir bölümünde bir mal veya hizmet piyasasındaki hâkim durumunu tek başına yahut başkaları ile yapacağı anlaşmalar ya da birlikte davranışlar ile kötüye kullanması hukuka aykırı ve yasaktır.

Kötüye kullanma halleri özellikle şunlardır:

a) Ticarî faaliyet alanına başka bir teşebbüsün girmesine doğrudan veya dolaylı olarak engel olunması ya da rakiplerin piyasadaki faaliyetlerinin zorlaştırılmasını amaçlayan eylemler,

b) Eşit durumdaki alıcılara aynı ve eşit hak, yükümlülük ve edimler için farklı şartlar ileri sürerek, doğrudan veya dolaylı olarak ayırımcılık yapılması,

c) Bir mal veya hizmetle birlikte, diğer mal veya hizmetin satın alınmasını veya aracı teşebbüsler durumundaki alıcıların talep ettiği bir malın veya hizmetin, diğer bir mal veya hizmetin de alıcı tarafından teşhiri şartına bağlanması ya da satın alınan bir malın belirli bir fiyatın altında satılmaması gibi tekrar satış halinde alım satım şartlarına ilişkin sınırlamalar getirilmesi,

d) Belirli bir piyasadaki hâkimiyetin yaratmış olduğu finansal, teknolojik ve ticarî avantajlardan yararlanarak başka bir mal veya hizmet piyasasındaki rekabet koşullarını bozmayı amaçlayan eylemler,

e) Tüketicinin zararına olarak üretimin, pazarlamanın ya da teknik gelişmenin kısıtlanması.