Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Reklam engelleyiciler Google'a pahalıya patlıyor

3 yıl
8,1b
1
57
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Reklam engelleyiciler Google'a pahalıya patlıyor

Ekmeğini adeta reklamlardan çıkaran Google için büyük bir bela var ki o da reklam engelliyiciler. Bir web sayfasındaki reklamların çerçeve içerisinde engellenmesini sağlayan reklam engelliyiciler Google'a büyük kayıplar yaşatıyor. 

Google çeşitli özel anlaşmalarla reklam engelleyicilerin perdelemesinden kaçmaya çalışsa da mali yönden dudak uçuklatan rakamlar sözkonusu. Gelen raporlara göre geçen yıl reklam engelleyiciler Google'a 6.6 milyar dolar kaybettirdi. Bu toplam gelirin yüzde 10'una tekabül ediyor. Bu rakam sadece masaüstü reklamları için geçerli. 

Reklamların engellenmesi kullanıcıya yapılan gösterim sayısının düşmesine neden oluyor. Bu bakımdan yayıncıların Google'a ödediği ücretler de düşüyor. Kullanıcıların daha fazla reklam engelleyici kullanması Google'a daha fazla darbe vuruyor. 

Google daha önce bahsettiğimiz gibi özel anlaşmalarla birkaç uygulamanın perdelemesinden kurtuluyor. Ancak sayısı çok fazla olan uygulamaların hepsine ulaşarak kendisini beyaz listeye aldırmak oldukça fazla bir meblağ tutacaktır. Google'ın buna nasıl bir karşı hamle yapacağı merak konusu. Aksi takdirde bu yıl kayıpları daha da artacak. 

http://www.androidheadlines.com/2015/06/adblock-extensions-cost-google-6-6-billion-in-2014.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Das Boot 3 yıl en beğenilen
Bu nasıl tezatlıktır. Hala Chrome'un mağazasında bahsi geçen eklenti mevcut. Madem çok rahatsız niye halen tarayıcı bu eklentiyi destekliyor? Kaldıraymışlar madem. 2. olarak Adsense politikalarına uygun reklam yayınlayan sitelerde hiç rahatsızlık vermez. Bir sayfaya en fazla 3 adet ve o da belli boyutlarda yerleştirmenize olanak tanıyor. Fakat donanımhaber gibi bir sayfada bin tane reklam olan siteler için bahsi geçen eklentiyi kullanmaktan başka çare yok.
Bu nasıl tezatlıktır. Hala Chrome'un mağazasında bahsi geçen eklenti mevcut. Madem çok rahatsız niye halen tarayıcı bu eklentiyi destekliyor? Kaldıraymışlar ma...
Devamını Gör
Yanıtla +22
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
PePo 3 yıl
Kahrolsun reklamlar! Reklam dozunu abartan, abuk subuk animasyonlu, flashlı, zorlayıcı, kullanıcıyı aklınca yanıltıp zorla reklamla buluşturan ve en önemlisi "politik reklam" kabul eden siteler benden uzun sureli ban yiyor.
Kahrolsun reklamlar! Reklam dozunu abartan, abuk subuk animasyonlu, flashlı, zorlayıcı, kullanıcıyı aklınca yanıltıp zorla reklamla buluşturan ve en önemlisi "p...
Devamını Gör
Yanıtla +20
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
igetsky 3 yıl
haberin doğrusu
Reklam engelleyiciler DH ya pahaliya patlıyor ve acisinida tarayiciyi çökerterek cikartiyor!
olucakti.
1 Yanıt Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Anarchist Reaper 3 yıl
Ad*block candir caaaann
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Pisikletçi 3 yıl
Ad*block plus candır
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
robustt 3 yıl
bu kadar reklamı yapıldı kuralım o zaman boşa gitmesin :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
haymanali2006 3 yıl
Ayça_22 yi görmez olduk
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Volkanbaba 3 yıl
Elleme patlasın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Skayn 3 yıl
Bir nevi reklam konusu da olmuş. Ben de yükledim ilgili programı :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fatih617 3 yıl
Kimse durduk yere ad block kullanmıyor. Bunun sebebi de kendileri. Internette gezmek için artık bir zorunluluk telefonda kullandığım firefox tarayıcıda bile ad block var.

Edit ad*lock yasaklı kelimeymiş DH bile rahatsız oluyor anlaşılan.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr xXx 3 yıl
Bu google kendini ne sanıyor? İnterneti bulan sanki babasının oğlu. . Sırf bu yüzden Yandex e daha sıcak bakıyorum ama yinede vazgeçemiyorum google dan sadece mail olarak Yandex
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
huntedman 3 yıl
reklam verenleri hep enayi gibi görmüşümdür.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
selmand 3 yıl
Google o 60 milyar dolar geliriyle insanlar için ne yapıyor çok merak ediyorum daha fazla yozlaşma daha fazla reklam ve pazarlama ile kapitalizme yeni somuruler yaratmak dan başka.

Exmachina yi izlemenizi tavsiye ederim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Public_Enemy 3 yıl
Reklam işinin suyunu çıkartanlar olduğu için (Örneğin bu site) reklam önleyiciler hayati bir ihtiyaç haline geldiler. Birde burada direkt aritmetik bir hesap yapmak yanlış yani şöyle düşünmek lazım, bazı sitelere reklam engelleyici kullanmasam zaten asla girmem veya daha seyrek girerim. Birde alternatif bir çalışma ile insanların illlallah diyip de internetde daha az zaman harcaması google'a ne kadar mal olur onu hesaplamışlar mı ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emo5313 3 yıl
**** kullanıyorum reklamda ne unuttum gitti.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MURATSPLAT 3 yıl
Tonla reklam türü var. Reklam sadece zırt bırt renk değiştiren banner alanları ile sınırlı değildir. Reklam içerikli okunası metinlerde yapılabilir ama kolay ve kısa zaman para kazanmak varken kim uğraşsın.
A.DBLOCK gibi yazılımlar bir ihtiyaç var ki bunu karşılıyor. Ben genelde kullanmıyorum. Ama Türk sitelerinde mecbur kullanacaksın. Her şeyimiz abartı olduğu için reklamlarımızda abartı. Örnek mesala bu site, reklâmdan sayfalar açılmıyor..
Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +398 Redeemertr +326 V4LKyR +299 KoşanBalık +210 madmahmutd +201 MacGyver. +182 Informed +155 WB +145 serdar_k +132 Txrboz +129
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8106 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Web Siteleri, google
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Özellik zengini yeni nesil router: TP-Link Archer C3200 video ön inceleme 3 yıl Asus'un yeni akıllı saati: Su geçirmez özellikteki VivoWatch video ön inceleme 3 yıl 2si1 "Jipsiz" Teknoloji ve Oyun Programı 3 yıl Yaza yepyeni bir Samsung telefonla girmeniz için, Vodafone'dan kaçırılmayacak fırsat! 3 yıl Sony Xperia Z3+ ve Xperia M4 Aqua hakkında her şey 3 yıl Oyunculara özel router: Snapdragon işlemcili ASRock G10 video ön inceleme 3 yıl Galaxy S6 Edge için üstün koruma! "Spigen Armor Serisi kılıflar video inceleme" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim