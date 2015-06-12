Reklam engelleyiciler Google'a pahalıya patlıyor

Ekmeğini adeta reklamlardan çıkaran Google için büyük bir bela var ki o da reklam engelliyiciler. Bir web sayfasındaki reklamların çerçeve içerisinde engellenmesini sağlayan reklam engelliyiciler Google'a büyük kayıplar yaşatıyor.





Google çeşitli özel anlaşmalarla reklam engelleyicilerin perdelemesinden kaçmaya çalışsa da mali yönden dudak uçuklatan rakamlar sözkonusu. Gelen raporlara göre geçen yıl reklam engelleyiciler Google'a 6.6 milyar dolar kaybettirdi. Bu toplam gelirin yüzde 10'una tekabül ediyor. Bu rakam sadece masaüstü reklamları için geçerli.





Reklamların engellenmesi kullanıcıya yapılan gösterim sayısının düşmesine neden oluyor. Bu bakımdan yayıncıların Google'a ödediği ücretler de düşüyor. Kullanıcıların daha fazla reklam engelleyici kullanması Google'a daha fazla darbe vuruyor.





Google daha önce bahsettiğimiz gibi özel anlaşmalarla birkaç uygulamanın perdelemesinden kurtuluyor. Ancak sayısı çok fazla olan uygulamaların hepsine ulaşarak kendisini beyaz listeye aldırmak oldukça fazla bir meblağ tutacaktır. Google'ın buna nasıl bir karşı hamle yapacağı merak konusu. Aksi takdirde bu yıl kayıpları daha da artacak.

http://www.androidheadlines.com/2015/06/adblock-extensions-cost-google-6-6-billion-in-2014.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter