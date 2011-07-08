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Reklamlarında Leonardo di Caprio'nun oynadığı Çin yapımı akıllı telefon; OPPO X903

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
58,4b
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24
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Çin yapımı pek çok telefon malesef ülke sınırları dışına çıkamıyor. Ancak bu defa global düşünen bir firmayla karşı karşıyayız. Ürünleri olmasa bile ünü Çin sınırını aşan telefon üreticisi Meizu'nun en büyük rakibi olarak gösterilen telefon firması OPPO, reklamlarında Hollywood'un en gözde yıldızlarından Leonardo di Caprio'yu oynattığı yeni telefonuyla iddialı olmayı hedefliyor.
Ülke genelinde ağırlıklı olarak MP3 çalar ve Blu-ray sürücüleriyle tanınan firma, Android tabanlı ilk telefonu olan X903'e büyük önem veriyor. Di Caprio'nun tanıttığı telefon, 4-inç büyüklüğünde ekrana sahip. Android 2.2 işletim sistemiyle gelen telefon, Motorola Droid tarzı QWERTY klavyeye sahip. Qualcomm'un 1GHz hızındaki işlemcisinden güç alan telefon, HTC Sense arabirimini hatırlatan özel bir kullanıcı arayüzü ile geliyor. 16GB depolama kapasitesi sunan telefonun diğer özellikleri arasında microSD kart slotu, GPS ve WiFi gibi detaylara yer veriliyor.
OPPO X903'ün çıkış tarihi henüz açıklanmadı ancak  Leonardo di Caprio faktörü dikkate alındığıda firmanın yurt dışına açılmayı hedeflediğini söylemek yanlış olmayacaktır.

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feneryol 8 yıl en beğenilen
iyi de bu adamların leonardo'yu da kopyalamadığını nereden bileceğiz? :)
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mgedik06 8 yıl
1 Ghz işlemci, 512 Ram, 8mp kamera 720p 30 fps video kaydı 16 gb hafıza N8 ile arasında 250-300 lira gibi bir fark olursa alınır...
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Yazamsar 8 yıl
Çin malıdır o Di Caprio çakması yani gerçeği değil
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cgdincer 8 yıl
find me find me find me.... bu ne be yazık olmuş adama, heralde anlaşmayı pek incelemeden yapmış yada iyi ücret teklif etmiş olmalılar.
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Mobile Prof. 8 yıl
Telefonu geçiniz.
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Rusty 8 yıl
Photoshop olmasın o :)
Pardon pardon, çinde photoshop ne gezer photoshot kullanıyordur onlar :)
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yunuss.10 8 yıl
16 gb yazıp satarlar 1 gb anca çıkar
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Godolphin 8 yıl
Bunun filmi çekilsin baya heyecanlıydı..
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Akbaba89 8 yıl
AMOLED ekran mı? bir bilgi yok.
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recoakk 8 yıl
Bu telefonun kim kopyasını yapıcak şimdi:)
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Zhylar 8 yıl
Adamlar leonardo dicaprionun da çakmasını yapmış
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Deníz 8 yıl
ucuz olursa çok satar birde destek verirse telefona
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0tt0m@n 8 yıl
Di Caprio iPhone konulu bir filmde oynayacakmış. Filmin adı da "Reception" olacakmış :D
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feneryol 8 yıl en beğenilen
iyi de bu adamların leonardo'yu da kopyalamadığını nereden bileceğiz? :)
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Einstein 8 yıl
4. fotoğrafta ilk defa telefon görmüş gibi bakıyor. :D
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