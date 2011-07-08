Reklamlarında Leonardo di Caprio'nun oynadığı Çin yapımı akıllı telefon; OPPO X903

Çin yapımı pek çok telefon malesef ülke sınırları dışına çıkamıyor. Ancak bu defa global düşünen bir firmayla karşı karşıyayız. Ürünleri olmasa bile ünü Çin sınırını aşan telefon üreticisi Meizu'nun en büyük rakibi olarak gösterilen telefon firması OPPO, reklamlarında Hollywood'un en gözde yıldızlarından Leonardo di Caprio'yu oynattığı yeni telefonuyla iddialı olmayı hedefliyor.

Ülke genelinde ağırlıklı olarak MP3 çalar ve Blu-ray sürücüleriyle tanınan firma, Android tabanlı ilk telefonu olan X903'e büyük önem veriyor. Di Caprio'nun tanıttığı telefon, 4-inç büyüklüğünde ekrana sahip. Android 2.2 işletim sistemiyle gelen telefon, Motorola Droid tarzı QWERTY klavyeye sahip. Qualcomm'un 1GHz hızındaki işlemcisinden güç alan telefon, HTC Sense arabirimini hatırlatan özel bir kullanıcı arayüzü ile geliyor. 16GB depolama kapasitesi sunan telefonun diğer özellikleri arasında microSD kart slotu, GPS ve WiFi gibi detaylara yer veriliyor.

OPPO X903'ün çıkış tarihi henüz açıklanmadı ancak Leonardo di Caprio faktörü dikkate alındığıda firmanın yurt dışına açılmayı hedeflediğini söylemek yanlış olmayacaktır.