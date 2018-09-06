Renault: Kurdaki dalgalanma Türkiye'ye yönelik planlarımızı değiştirmedi

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Ülkemizdeki ekonomik gelişmeler ve Türk Lirası’nda son dönemde yaşanan dalgalanmaların otomobil üreticilerini düşündürdüğü aşikar. Hatta bu nedenle makyajlı Kia Sportage’ın Türkiye’ye gelişinin 2019 yılına ertelendiğini siz değerli okuyucularımızla paylaşmıştık. Renault Grubu ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Türkiye’nin yanındayız” mesajı verdi.

Türkiye’de OYAK ile ortaklığını sürdüren Renault Grubu, yaşanan gelişmelerden dolayı planlarında herhangi bir değişiklik olmadığını, ülkedeki üretim, satış ve pazarlama faaliyetlerine devam edeceklerini açıkladı. Kısa süre önce ülkedeki varlığını 27 yıl daha sürdürmek için OYAK ile yeni bir ortaklık sözleşmesi imzalayan şirket, bu ortaklığın Türkiye’ye duydukları güvenin en büyük göstergesi olduğunu dile getirdi.

Türkiye bizim için çok önemli

Renault Grubu Avrasya Bölgesi Kıdemli Başkan Yardımcısı Nicolas Maure tarafından yapılan açıklamanın tamamı şöyle;

“Son dönemde Türkiye’de yaşanan finansal durumu yakından takip ediyoruz. OYAK Grubu ile yarım asra yakın uyumlu bir ortaklığımız var. Türkiye ekonomisi ve otomotiv pazarının dinamizmine her zaman büyük güven duyduğumuz ülkedeki varlığımızı, ortağımız OYAK ile 27 yıl daha sürdürmek üzere kısa süre önce yeni bir ortaklık sözleşmesi imzaladık. Bu ortaklığın devamı, ülkeye olan güvenimizin en büyük göstergesidir.

Türkiye bizim için çok önemli bir ülke. Renault Grubu’nun Türkiye ve Avrupa’daki başarısına katkı sağlayan Bursa’daki Oyak Renault Fabrikaları, kalite ve performans açısından grubun en iyi fabrikalarından biridir. Türkiye pazarının lider markası Renault için Türkiye’de yeni projeler geliştirmeye devam edeceğiz.”

https://www.dunya.com/sirketler/renault-grubu-tldeki-kayip-planlarimizi-degistirmedi-haberi-426763