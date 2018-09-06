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Renault: Kurdaki dalgalanma Türkiye'ye yönelik planlarımızı değiştirmedi

Türkiye'nin Renault için çok önemli bir ülke olduğunu belirten Nicolas Maure, son dönemde yaşanan ekonomik gelişmelerin planlarını değiştirmediğini, Türkiye'ye olan güvenin tam olduğunu dile getirdi.
8 ay
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Renault: Kurdaki dalgalanma Türkiye'ye yönelik planlarımızı değiştirmedi
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Ülkemizdeki ekonomik gelişmeler ve Türk Lirası’nda son dönemde yaşanan dalgalanmaların otomobil üreticilerini düşündürdüğü aşikar. Hatta bu nedenle makyajlı Kia Sportage’ın Türkiye’ye gelişinin 2019 yılına ertelendiğini siz değerli okuyucularımızla paylaşmıştık. Renault Grubu ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Türkiye’nin yanındayız” mesajı verdi.

Türkiye’de OYAK ile ortaklığını sürdüren Renault Grubu, yaşanan gelişmelerden dolayı planlarında herhangi bir değişiklik olmadığını, ülkedeki üretim, satış ve pazarlama faaliyetlerine devam edeceklerini açıkladı. Kısa süre önce ülkedeki varlığını 27 yıl daha sürdürmek için OYAK ile yeni bir ortaklık sözleşmesi imzalayan şirket, bu ortaklığın Türkiye’ye duydukları güvenin en büyük göstergesi olduğunu dile getirdi.

Türkiye bizim için çok önemli 

Renault Grubu Avrasya Bölgesi Kıdemli Başkan Yardımcısı Nicolas Maure tarafından yapılan açıklamanın tamamı şöyle;

Son dönemde Türkiye’de yaşanan finansal durumu yakından takip ediyoruz. OYAK Grubu ile yarım asra yakın uyumlu bir ortaklığımız var. Türkiye ekonomisi ve otomotiv pazarının dinamizmine her zaman büyük güven duyduğumuz ülkedeki varlığımızı, ortağımız OYAK ile 27 yıl daha sürdürmek üzere kısa süre önce yeni bir ortaklık sözleşmesi imzaladık. Bu ortaklığın devamı, ülkeye olan güvenimizin en büyük göstergesidir.

Türkiye bizim için çok önemli bir ülke. Renault Grubu’nun Türkiye ve Avrupa’daki başarısına katkı sağlayan Bursa’daki Oyak Renault Fabrikaları, kalite ve performans açısından grubun en iyi fabrikalarından biridir. Türkiye pazarının lider markası Renault için Türkiye’de yeni projeler geliştirmeye devam edeceğiz.


https://www.dunya.com/sirketler/renault-grubu-tldeki-kayip-planlarimizi-degistirmedi-haberi-426763 Yorum Yaz
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Emre_z3 8 ay en beğenilen
Kurdaki dalgalanma birebir kendilerine yarıyor. 3 ay önce işçisini 500 dolara çalıştırırken şu anda 350 dolara çalıştırıyor. Tabi ki yanımızdalar. Yersen. Ticari firma sadece ve sadece yapacağı kara bakar.
Kurdaki dalgalanma birebir kendilerine yarıyor. 3 ay önce işçisini 500 dolara çalıştırırken şu anda 350 dolara çalıştırıyor. Tabi ki yanımızdalar. Yersen. Tica...
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CWaRRioR 8 ay
Yanımızda olmalarıyla ne alakası var ki şimdi. Clio'nun başlangıç fiyatı olmuş 100bin TL. 150bin mi olacaktı yanımızda olmasalar?
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intel7mix 8 ay Moueson
Hemen gidip 100 bin bayılayım hemen iyice saçmalamaya başlamışsınız.
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Umutcan 8 ay
200.000 de olsa bizim insanımız alır, bu gerçeği biliyorlar.
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hacı.basat 8 ay
Kendi adıma hibritlerden başka araba bakmazdım, onu da terkettim elektriklilerden başka araba bakmıyorum artık, kısacası reno müşterisi değilim. Elektrikli arabalarına çekidüzen verirlerse iş değişir.
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Fiat S.p.A. 8 ay
Resmen alaya alıyorlar
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Boss Boost 8 ay
İçim rahatladı valla kendimi çok yalnız hissediyordum
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volga tuygun 8 ay
Artık Türkiye ucuz iş gücüyle yeni Çin olacak gibi. Düşünsenize şimdi 200 euro'ya çalıştırılıyorlar belki yılbaşından sonra bu 150 euro'ya da düşebilir...
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dr20mouse 8 ay
Türkiye de üretileni dışarı satarlar üstüne birazda indirim yaparlar malûm işçi maaşları da düşüyor döviz yükselince
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fractal design 8 ay
Satışlar düşse de daha ucuza iş gücü buluyorlar Türkiye'de. Avrupa'da 1600€ vereceğine burada 200€'ya işçi çalıştırabiliyor daha ne olsun.
Diğer markalar da Türkiye'de araç üretmek için sıraya girebilir diye bekliyorum.
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General. 8 ay
Yalan söyleyenin..
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Emre_z3 8 ay en beğenilen
Kurdaki dalgalanma birebir kendilerine yarıyor. 3 ay önce işçisini 500 dolara çalıştırırken şu anda 350 dolara çalıştırıyor. Tabi ki yanımızdalar. Yersen. Ticari firma sadece ve sadece yapacağı kara bakar.
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ymhaslaman 8 ay
Türkiye olmasa symbolu daciaı kime satarlar. Bu arada geçen renault nun fransa sitesine ve almanya sitesindeki fiyat listelerine baktım. Meganın en fulune 30.000€ fiyat yazmışlar ort. 220000₺ yapıyor bizde ise 195000₺ yani adamlarım fiyat politikasında bi sorun yok
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