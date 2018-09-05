Volvo'dan havayolu şirketlerine rakip otonom araç: 360c

Özellikle uzun süre arabada oturmak istemeyen biriyseniz, Volvo’nun son konsepti ilginizi çekebilir. İsveçli otomobil üreticisi, otomobille yolculuk kavramını yeniden tanımlamayı amaçlayan 360c adını taşıyan konsept otomobilini ortaya çıkardı.

Füturistik görünüme sahip otonom aracın kokpiti dilediğiniz zaman bir yatak odasına dönüşerek gideceğiniz yere varana kadar uyuyabilmenizi sağlıyor. Volvo'nun 360c konsepti yatak, kahve yapma makinesi ve dijital bilgilendirme ekranları gibi lüks öğelerle donatılmış tamamen elektrikli tam otonom bir otomobil olarak tanımlanıyor.

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Aracın kokpit bölümünü uyku ortamı, mobil ofis, oturma odası ve eğlence alanına dönüştürmek mümkün. Otomobil, Seviye 5 otonomi için tasarlandığı için direksiyonu bile yok.

Kısa mesafeli uçuşların yerini alacak

Volvo, 360c'yi herhangi bir bayiden satın alınabilecek otonom bir otomobilden daha fazlası olarak konumlandırıyor. İsveçli şirketin yeni konsepti otonom araçların, kısa mesafeli uçuşların yerini alarak hava taşımacılığı sektörünün karşısına potansiyel bir rakip olarak dikilebileceğini gösteriyor.

Volvo 360c, insanların havaalanına gitme ve kısa mesafeli uçuşlar için güvenlik kontrollerinden geçme stresini ortadan kaldırmalarını sağlayacak. Bu tür araçların kamuya açık yollara çıkmasına izin verilmesi için otonom sürüş sistemlerinin ciddi anlamda ilerleme kaydederek şimdikinden çok daha gelişmiş seviyeye ulaşması gerekiyor. Yine de Volvo'nun bu konsepti sayesinde sürücüsüz araçların gelecekte ulaşabileceği noktayı görmek güzel.

https://www.theverge.com/2018/9/5/17822398/volvos-360c-concept-autonomous-car-electric-future