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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Volvo'dan havayolu şirketlerine rakip otonom araç: 360c

İsveçli otomobil devi Volvo, kısa mesafeli uçuşlar yerine tercih edilebilecek konsept bir otonom araç tanıttı. Yatak odasına dönüşebilen kokpite sahip 360c isimli otomobilin detayları haberimizde.
8 ay
5,4b
1
10
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Özellikle uzun süre arabada oturmak istemeyen biriyseniz, Volvo’nun son konsepti ilginizi çekebilir. İsveçli otomobil üreticisi, otomobille yolculuk kavramını yeniden tanımlamayı amaçlayan 360c adını taşıyan konsept otomobilini ortaya çıkardı.
Füturistik görünüme sahip otonom aracın kokpiti dilediğiniz zaman bir yatak odasına dönüşerek gideceğiniz yere varana kadar uyuyabilmenizi sağlıyor. Volvo'nun 360c konsepti yatak, kahve yapma makinesi ve dijital bilgilendirme ekranları gibi lüks öğelerle donatılmış tamamen elektrikli tam otonom bir otomobil olarak tanımlanıyor.
Ayrıca Bkz. "Yeni Kia Sportage'ın Türkiye'ye gelişi ekonomik nedenler yüzünden ertelendi"
Aracın kokpit bölümünü uyku ortamı, mobil ofis, oturma odası ve eğlence alanına dönüştürmek mümkün. Otomobil, Seviye 5 otonomi için tasarlandığı için direksiyonu bile yok.

Kısa mesafeli uçuşların yerini alacak

Volvo, 360c'yi herhangi bir bayiden satın alınabilecek otonom bir otomobilden daha fazlası olarak konumlandırıyor. İsveçli şirketin yeni konsepti otonom araçların, kısa mesafeli uçuşların yerini alarak hava taşımacılığı sektörünün karşısına potansiyel bir rakip olarak dikilebileceğini gösteriyor.
Volvo 360c, insanların havaalanına gitme ve kısa mesafeli uçuşlar için güvenlik kontrollerinden geçme stresini ortadan kaldırmalarını sağlayacak. Bu tür araçların kamuya açık yollara çıkmasına izin verilmesi için otonom sürüş sistemlerinin ciddi anlamda ilerleme kaydederek şimdikinden çok daha gelişmiş seviyeye ulaşması gerekiyor. Yine de Volvo'nun bu konsepti sayesinde sürücüsüz araçların gelecekte ulaşabileceği noktayı görmek güzel.

https://www.theverge.com/2018/9/5/17822398/volvos-360c-concept-autonomous-car-electric-future Yorum Yaz
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D.Baran 8 ay en beğenilen
ikiz yataklısı daha çok tercih edilebilir.

Yanıtla +9
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tobepeople 8 ay
Bence efsane bir şey olmuş ama Türkiye buna hazır değil. Yoksa kardeşim için biçilmiş bir şey ayda 20 defa araçla ya da uçakla şehir dışına medikal malzeme taşıyor. Otel ücreti + hava alanına araç park ücreti + uçak ya da benzin ücretini hesaba katınca bu bayağı kullanışlı gözüküyor. Ayrıca düşünsenize şununla sürekli hafta sonları balığa kampa vs gittiğinizi ,karavan keyfi :)
Bence efsane bir şey olmuş ama Türkiye buna hazır değil. Yoksa kardeşim için biçilmiş bir şey ayda 20 defa araçla ya da uçakla şehir dışına medikal malzeme taşı...
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yorumculuklar 8 ay
Otonom tasarımlarda en beğendiğim bu oldu. Elektrik motoruyla sessiz sessiz gidecek, sabah kahvaltı yerine çekecek, iki korna uyandıracak... Mis mis
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fatsa52 8 ay
Turkiyede yollarda fuhuş yapilir bunla. Daha önce bir otobusu boyle yapmislardi yatakli gebze harem çalisiyordu. Anlarsiniz ya
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hopeyoung 8 ay
Bunlarla kaçakçılık yapacaklar ileride.
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yorumculuklar 8 ay
Otonom tasarımlarda en beğendiğim bu oldu. Elektrik motoruyla sessiz sessiz gidecek, sabah kahvaltı yerine çekecek, iki korna uyandıracak... Mis mis
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D.Baran 8 ay en beğenilen
ikiz yataklısı daha çok tercih edilebilir.

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volga tuygun 8 ay
Ulen şuna özel şoför için bir alan ayır ve otonomdan kurtar, bugünden itibaren kullanmaya başla. Yoksa bu sistem Türkiye'ye geldiğinde anca çocuklarımız görebilecek...
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bkamber 8 ay
otonomlu karavan niyetine 😂
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tobepeople 8 ay
Bence efsane bir şey olmuş ama Türkiye buna hazır değil. Yoksa kardeşim için biçilmiş bir şey ayda 20 defa araçla ya da uçakla şehir dışına medikal malzeme taşıyor. Otel ücreti + hava alanına araç park ücreti + uçak ya da benzin ücretini hesaba katınca bu bayağı kullanışlı gözüküyor. Ayrıca düşünsenize şununla sürekli hafta sonları balığa kampa vs gittiğinizi ,karavan keyfi :)
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chrissrathfield 8 ay
offf boş. girdim çıkıyorum.
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lojistisyen 8 ay
Şimdi bunun uçakla ne alakası var acep...
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AqRaMa 8 ay
Nereden nereye. 1830 elektrikli otomobil den günümüz elektrikli otomobillerine
Gelecek heyecan verici, hazır mısın ?
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7 etiket daha otonom araç konsept volvo 360c Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Onur Seven MPopüler
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