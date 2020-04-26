Renault Megane'ın geleceği belirsiz

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Otomotiv üreticileri, gün geçtikçe elektrikli araçlara daha fazla ağırlık vermeye başlıyor. Örneğin Renault, önümüzdeki iki yıl içerisinde Morphoz konseptinden esinlenen yeni bir elektrikli SUV tanıtmayı planlıyor.

Elektrikli araçlara yönelik yatırımın artması, yollarda görmeye alıştığımız bazı modellerin sonunu getiriyor. Gelen haberlere göre, geleceği belirsiz olan modellerden biri de Renault Megane. Fransız markanın tasarım şefi Laurens van den Acker’in Autoexpress’e yaptığı açıklamaya göre şirket, Megane için harcanan geliştirme maliyetlerini daha kârlı alanlarda değerlendirmenin yollarını arıyor.

Tasarım şefinin açıklaması şöyle: “Kaçınılmaz bir şekilde, ürün gamına yeni elektrikli araçlar eklemeye başladığımızda bazı modellerin sonu gelmek zorunda çünkü hepsini birden geliştirmemiz mümkün değil. Megane, gittikçe daralan bir segmentte. Paranızı piyasanın geleceği olan bir yere yatırmak zorundasınız.”

Megane, 1995 yılından bu yana Renault ürün gamındaki en önemli modellerden biri fakat düşen satış rakamları ve elektrikli araçları odağına alan yatırımlar Megane’ın geleceğini belirsiz hale getiriyor. Megane’ın Avrupa’daki satışları, 465.732 adet sattığı 2010 yılından bu yana sürekli azalıyor. Renault, geçtiğimiz yıl 209.845 adet satılan Megane’ın durumundan pek memnun değil.

https://www.autoexpress.co.uk/renault/megane/352130/renault-megane-faces-uncertain-future

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