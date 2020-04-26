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    Renault Megane'ın geleceği belirsiz

    Ürün gamına yeni elektrikli araçlar eklemeye hazırlanan Fransız üretici, satışları her geçen yıl azalan Megane için harcanan parayı daha karlı alanlarda değerlendirmenin yollarını arıyor.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Renault Megane'ın geleceği belirsiz
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    Otomotiv üreticileri, gün geçtikçe elektrikli araçlara daha fazla ağırlık vermeye başlıyor. Örneğin Renault, önümüzdeki iki yıl içerisinde Morphoz konseptinden esinlenen yeni bir elektrikli SUV tanıtmayı planlıyor.

    Elektrikli araçlara yönelik yatırımın artması, yollarda görmeye alıştığımız bazı modellerin sonunu getiriyor. Gelen haberlere göre, geleceği belirsiz olan modellerden biri de Renault Megane. Fransız markanın tasarım şefi Laurens van den Acker’in Autoexpress’e yaptığı açıklamaya göre şirket, Megane için harcanan geliştirme maliyetlerini daha kârlı alanlarda değerlendirmenin yollarını arıyor.

    Tasarım şefinin açıklaması şöyle: “Kaçınılmaz bir şekilde, ürün gamına yeni elektrikli araçlar eklemeye başladığımızda bazı modellerin sonu gelmek zorunda çünkü hepsini birden geliştirmemiz mümkün değil. Megane, gittikçe daralan bir segmentte. Paranızı piyasanın geleceği olan bir yere yatırmak zorundasınız.

    Megane, 1995 yılından bu yana Renault ürün gamındaki en önemli modellerden biri fakat düşen satış rakamları ve elektrikli araçları odağına alan yatırımlar Megane’ın geleceğini belirsiz hale getiriyor. Megane’ın Avrupa’daki satışları, 465.732 adet sattığı 2010 yılından bu yana sürekli azalıyor. Renault, geçtiğimiz yıl 209.845 adet satılan Megane’ın durumundan pek memnun değil.



    https://www.autoexpress.co.uk/renault/megane/352130/renault-megane-faces-uncertain-future Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Darwin7 (isimsiz ) 6 dk.
    elektrikli araç işi bence otomobilin ruhunu öldürecek niyeyse benim içime sinmiyor hiç inşallah yanılırım.
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    Fenomenon (Yasin Özyılmaz) 9 dk.
    reno aşığı değilim ama megane gayet güzel bir araç. vw yıllardır aynı tasarımla geliyor. reno tüm segmentlerde en azından tasarım anlamında bir heyecan kattı.
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    Beyazdiş20 24 dk. yeni yorumcu
    Türkiye de mi satiyor bu Megane sadece
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