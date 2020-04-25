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    Waymo, yeni nesil sürücüsüz araç sistemini Jaguar I-Pace ile birlikte sergiledi

    Sürücüsüz araç teknolojileri alanında en tecrübeli şirketlerden biri olan Waymo, yeni yazılım, lidar, radar ve kameralardan oluşan beşinci nesil sürücüsüz araç sistemine geçiş yapıyor.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Waymo, yeni nesil sürücüsüz araç sistemini Jaguar I-Pace ile birlikte sergiledi
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    Google çatısı altında sürücüsüz araç teknolojileri geliştiren Waymo, bu kapsamda önemli bir aşamayı daha geride bıraktı. Şirket, “Waymo Driver” adını verdiği otonom sistemin beşinci jenerasyonuna geçiş yapıyor. Sistemi ilk kullanan araç Jaguar I-Pace olacak. 

    Waymo’nun güncel donanım ve yazılımlardan meydana gelen beşinci nesil otonom sistemi, yıllardır bu alanda çalışmalar yürüten şirketin edindiği tecrübeler ışığında yeniden tasarlandı. Waymo’nun sürücüsüz araçları, yeni jenerasyona geçiş yapmadan önce kamuya açık yollarda 30 milyon kilometre yol kat etti. Simülasyon testleri ise 10 milyar kilometreyi aştı.

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    Şirketten yapılan açıklamada, yeni nesil sistemin selefine kıyasla daha güçlü ve yetenekli olmasının yanı sıra maliyetleri de yarı yarıya düşürdüğü ifade edildi. Söz konusu sistemde, Waymo’nun yeni lidar sensörleri bulunuyor. Aracın çevresinin 3D görüntüsünü oluşturan lidar sensörleri, 300 metreye kadar mesafedeki nesnelerin boyutlarını ve araca olan uzaklığını ölçebiliyor. Üstelik bunu, eski sisteme kıyasla daha gelişmiş bir kesinlik ve uzamsal çözünürlük ile yapıyor.

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    Waymo’nun beşinci nesil otonom sistemindeki lidarlar, yeni kameralarla kombine edilmiş. Eskiye kıyasla çok daha iyi olduğu belirtilen kameraların en zorlu sürüş şartlarında bile daha detaylı ve keskin görüntüler yakaladığı ifade edildi. Söz konusu lidar ve kamera kombinasyonuyla birlikte, Waymo’nun sürücüsüz araçlarının artık 500 metre ilerideki yayaları ve dur işaretlerini tanımlayabildiği açıklandı.

    Son olarak, beşinci nesille birlikte Waymo’nun otonom sistemindeki radarlar da yenilendi. Kullanılan yeni nesil radar sensörlerinin sis, yağmur ve kar gibi zorlu hava koşullarında dahi nesneleri anında tespit edebildiği ve hızlarını ölçebildiği ifade edildi.



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