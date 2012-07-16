Renault, elektrikli taşıtlarında HP'nin bulut hizmetlerini kullanacak





Elektrikli otomobiller, lityum iyon aküler üretmek için Nissan ile ortaklık kuran Renault, taşıtların Wi-Fi ve mobil modemler üzerinden internete bağlanabilmesini sağlayan telematik hizmetler ile alakalı yeni yatırımını açıkladı. GPS uzaktan kontrol sistemleri ve mobil iletişim uygulamaları geliştirmek üzere Renault'nun HP'yi seçtiği duyuruldu.

Sürücülerin akü şarj seviyesini görebilmesini ve en yakın dolum istasyonuna kolaylıkla ulaşabilmesine imkan tanıyan HP teknolojileri, canlı trafik bilgisi ve 'Sürdükçe öde' kasko modeli gibi yazılımsal çözümler sunacak. Renault'nun elektrikli araçlarında yer alacak bu servisler için hazırlanan bütünleşik altyapılar, HP'nin en yeni sunucuları, depolama birimleri, ağ cihazları ve güç kaynaklarıyla donattığı Avrupa'daki veri merkezlerinde barındırılacak.

Altyapının esnek kaynak kullanımı sayesinde gelecekte talep artışı olsa dahi Renault'nun ek yatırım yapması gerekmeyecek. HP'nin bulut çözümü ayrıca kritik iş süreçleri uygulamalarını otomobil üretimine entegre etmek için zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan otomatik yapıları beraberinde getirecek.

Dünyanın dördüncü büyük otomotiv şirketi ve sıfır sera gazı emisyonlu taşımacılıkta lider konumda olan Renault, bulut bilişime geçerek sermaye yatırımını azaltıp masrafları tahmin edebilecek ve sonuç olarak büyüme hedeflerini gerçekleştirebilmesi için gerekli değişiklikleri yapabilecek. Tüketici, zengin yazılımsal özelliklere sahip elektrikli aracını kolayca kullanabilecek, üretici ise; yeni telematik teknolojilerin getirisi olarak tasarruf etmiş, büyümesini sürdürmüş olacak.