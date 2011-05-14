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RenderStream'den 21.6 TeraFLOP işlem gücü sunan AMD Radeon tabanlı iş istasyonu

8 yıl
15,4b
1
21
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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RenderStream'den 21.6 TeraFLOP işlem gücü sunan AMD Radeon tabanlı iş istasyonu
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Grafik profesyonelleri için yüksek performanslı iş istasyonları için hazırlayan RenderStream firması, VDACTr8 ve VDAC4x2 kod adlarını taşıyan yeni modellerini duyurdu. Intel platformu üzerinde şekillenen yeni nesil iş istasyonlarında en önemli özellik olarak Radeon HD 6970'ün sekiz tanesi ile yüksek GPGPU performansının sunulması gösteriliyor.

Çift soketli anakarta sahip olan ve Intel'in Xeon X5600 serisi sunucu işlemcileriyle donatılan sistemler, 12GB'a kadar DDR3 bellek kapasitesi sunuyorlar. RenderStream firmasının sistemleri arasındaki temel fark ise destekledikleri ekran kartı konfigürasyonları. VDAC4x2 modeli çift grafik işlemcili Radeon HD 6990'un dört tanesiyle, VDACTr8 ise tek grafik işlemcili Radeon HD 6970'in sekiz tanesi ile donatılabiliyor ve bu sayede 21.6 TeraFLOP gibi hatırı sayılı bir tek hassasiyetli işlem gücüne ulaşabiliyor.

RenderStream'den 21.6 TeraFLOP işlem gücü sunan AMD Radeon tabanlı iş istasyonu
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RenderStream, VDACTr8 modelinin daha önceki versiyonundan Nvidia'nın tek GPU'lu en hızlı ekran kartı olan GeForce GTX 580'nin sekiz tanesini kullanıyordu. Açıklanan bilgilere göre Radeon HD 6970'in sekiz tanesini kullanan yeni versiyon, %71 oranında daha fazla işlem gücü sunuyor ve bu sayede destekleyen uygulamalarda daha hızlı sonuç alınmasına olanak tanıyor. Zira firmaya göre tam sayı tabanlı test uygulaması oclHashCat'de HD 6970'li sistem saniyede 45 milyar çözüm hesaplarken, Nvidia tabanlı sistemde bu değer 18 milyar ile sınırlı.

RenderStream firmasının sahibi olan Joe Pizzini açıklamasında; "OpenCL çok hızlı olgunlaşan bir programlama dili. CUDA'ya karşı süreklilik olan gelişim, AMD GPU'ları ile yüksek performanslı bilgi-işleme de olanak tanıyor. AMD GPU'ları ile yüksek performanslı bilgi işlem, bilgi güvenliği, medikal görüntüleme,elektro-manyetik ve fizik gibi alanlarda önemli bir potansiyel gösteriyor." dedi.RenderStream firmasının yeni iş istasyonlarıyla ilgili olarak henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.


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taner11 8 yıl en beğenilen
oclHashCat'de HD 6970'li sistem saniyede 45 milyar çözüm hesaplarken biz geyik yaparız bol bol
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unsoulmate 8 yıl
siz dalga mı geçiyorsunuz? Ati-Amd bu işte berbattır evet kardeşim öylesi böylesi yok! Bir kere hata yapıp AMD ekran kartı almıştım modelleme için ama gel gelelim performansta kardeşimin neredeyse 5 yıllık 8800gts i onu 4'e katladı... Yeni Amd Stream 2.4 yayınladılar. Photoshopta cs5 opencl-gl çalışmıyor!!! Bir çok firma ve programları Nvidia-Cuda(Opencl) destekliyor Amd Stream'la ilgili nette bırakın destekleyen programı bilgi kırıntısı bile bulamazsınız.. Bulsanız bile ingilizce çalışmıyor olmuyor gibisinden yardım talepleri... Amd sadece oyunda fiyat-performans amaçlı seçilmelidir.
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janparey 8 yıl

unsoulmate

siz dalga mı geçiyorsunuz? Ati-Amd bu işte berbattır evet kardeşim öylesi böylesi yok! Bir kere hata yapıp AMD ekran kartı almıştım modelleme için ama gel gelelim performansta kardeşimin neredeyse 5 yıllık 8800gts i onu 4'e katladı... Yeni Amd Stream 2.4 yayınladılar. Photoshopta cs5 opencl-gl çalışmıyor!!! Bir çok firma ve programları Nvidia-Cuda(Opencl) destekliyor Amd Stream'la ilgili nette bırakın destekleyen programı bilgi kırıntısı bile bulamazsınız.. Bulsanız bile ingilizce çalışmıyor olmuyor gibisinden yardım talepleri... Amd sadece oyunda fiyat-performans amaçlı seçilmelidir.

Hala sorumun cevabını almış değilim...
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janparey 8 yıl
sadtneverdie
AMD git nvidiayla anlaş CUDA desteği kazan! Bazıları hala rakamların iş yaptığını sanıyor. Sırf CUDA desteği yüzünden benim gibi iş için ekran kartına para yatıran biri AMD alamıyor. Bu Nvidia nın değil AMD nin suçu.

Ati Stream diye birşey duydunuz mu efendi?En azından şöyle düşünmek lazım;madem amd ekran kartlarının işlem gücünden yararlanılacak CUDA gibi bir teknolojisi yok iş istasyonuna 8 adet amd kart takan adamların amacı ne olabilir acaba?
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sadtneverdie 8 yıl
AMD git nvidiayla anlaş CUDA desteği kazan! Bazıları hala rakamların iş yaptığını sanıyor. Sırf CUDA desteği yüzünden benim gibi iş için ekran kartına para yatıran biri AMD alamıyor. Bu Nvidia nın değil AMD nin suçu.
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Towarscke 8 yıl

sadtneverdie

AMD git nvidiayla anlaş CUDA desteği kazan! Bazıları hala rakamların iş yaptığını sanıyor. Sırf CUDA desteği yüzünden benim gibi iş için ekran kartına para yatıran biri AMD alamıyor. Bu Nvidia nın değil AMD nin suçu.


Hangi programlari kullaniyorsun?
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qoqoCAN 8 yıl
(((TeAcHeR)))
AnseLmo82 mevcut driver lar ile ve kartların üstündeki köprüler dikkate alındığında bu kartların en fazla 2 tanesi bağlanabilir diye biliyordum 4 taneyi nasıl bağlamışlar bunu bi açıklasalar süper olacak
bildiğim kadarıyla cf köprüleri kullanılmıyor iş istasyonlarında

evet dikkat edersen köprü de yok :)
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AnseLmo82 8 yıl
mevcut driver lar ile ve kartların üstündeki köprüler dikkate alındığında bu kartların en fazla 2 tanesi bağlanabilir diye biliyordum

4 taneyi nasıl bağlamışlar bunu bi açıklasalar süper olacak
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(((TeAcHeR))) 8 yıl

AnseLmo82

mevcut driver lar ile ve kartların üstündeki köprüler dikkate alındığında bu kartların en fazla 2 tanesi bağlanabilir diye biliyordum

4 taneyi nasıl bağlamışlar bunu bi açıklasalar süper olacak

bildiğim kadarıyla cf köprüleri kullanılmıyor iş istasyonlarında
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NomadCRY 8 yıl

AnseLmo82
mevcut driver lar ile ve kartların üstündeki köprüler dikkate alındığında bu kartların en fazla 2 tanesi bağlanabilir diye biliyordum

4 taneyi nasıl bağlamışlar bunu bi açıklasalar süper olacak

Köprüyle yapılmıyor ki? Resimde köprü yok zaten
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Confusion 8 yıl
iki sistem de 21.6 TeraFLOP işlem gücüne ulaşabiliyorsa 2 seçenek arasındaki tercih neye göre yapılacak ki?
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Mckhan 8 yıl
Confusion

kullandınılan programlara göre seçim yapıyorlar diye biliyorum.
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taner11 8 yıl en beğenilen
oclHashCat'de HD 6970'li sistem saniyede 45 milyar çözüm hesaplarken biz geyik yaparız bol bol
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