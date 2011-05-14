RenderStream'den 21.6 TeraFLOP işlem gücü sunan AMD Radeon tabanlı iş istasyonu

Grafik profesyonelleri için yüksek performanslı iş istasyonları için hazırlayan RenderStream firması, VDACTr8 ve VDAC4x2 kod adlarını taşıyan yeni modellerini duyurdu. Intel platformu üzerinde şekillenen yeni nesil iş istasyonlarında en önemli özellik olarak Radeon HD 6970'ün sekiz tanesi ile yüksek GPGPU performansının sunulması gösteriliyor.

Çift soketli anakarta sahip olan ve Intel'in Xeon X5600 serisi sunucu işlemcileriyle donatılan sistemler, 12GB'a kadar DDR3 bellek kapasitesi sunuyorlar. RenderStream firmasının sistemleri arasındaki temel fark ise destekledikleri ekran kartı konfigürasyonları. VDAC4x2 modeli çift grafik işlemcili Radeon HD 6990'un dört tanesiyle, VDACTr8 ise tek grafik işlemcili Radeon HD 6970'in sekiz tanesi ile donatılabiliyor ve bu sayede 21.6 TeraFLOP gibi hatırı sayılı bir tek hassasiyetli işlem gücüne ulaşabiliyor.

RenderStream, VDACTr8 modelinin daha önceki versiyonundan Nvidia'nın tek GPU'lu en hızlı ekran kartı olan GeForce GTX 580'nin sekiz tanesini kullanıyordu. Açıklanan bilgilere göre Radeon HD 6970'in sekiz tanesini kullanan yeni versiyon, %71 oranında daha fazla işlem gücü sunuyor ve bu sayede destekleyen uygulamalarda daha hızlı sonuç alınmasına olanak tanıyor. Zira firmaya göre tam sayı tabanlı test uygulaması oclHashCat'de HD 6970'li sistem saniyede 45 milyar çözüm hesaplarken, Nvidia tabanlı sistemde bu değer 18 milyar ile sınırlı.

RenderStream firmasının sahibi olan Joe Pizzini açıklamasında; "OpenCL çok hızlı olgunlaşan bir programlama dili. CUDA'ya karşı süreklilik olan gelişim, AMD GPU'ları ile yüksek performanslı bilgi-işleme de olanak tanıyor. AMD GPU'ları ile yüksek performanslı bilgi işlem, bilgi güvenliği, medikal görüntüleme,elektro-manyetik ve fizik gibi alanlarda önemli bir potansiyel gösteriyor." dedi.RenderStream firmasının yeni iş istasyonlarıyla ilgili olarak henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.