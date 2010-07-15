Renesas düşük güç tüketimli USB 3.0 kontrolcüsü hazırlıyor

NEC Electronics ve Renesas firmalarının evliliğinden doğan Renesas Electronics firması yeni bir USB 3.0 kontrol yongası geliştirdiğini duyurdu. µPD720200A kod adını taşıyan yeni kontrol yongasının, USB 3.0 destekli cihazların tamamına yakınında kullanılan µPD720200 kodlu mevcut USB 3.0 kontrolcüsü ile kıyaslandığında %85e varan oranda daha az güç tükettiği belirtiliyor. Notebook ve netbook'lar için hazırlanan yeni kontrolcünün aynı zamanda dijital ev uygulamalarında da kullanılabileceğine dikkat çekilirken, USB 3.0 teknolojisinin en önemli getirisi olarak, USB 2.0'a kıyasla 10 kata kadar daha yüksek veri transferine olanak tanıdığı belirtiliyor.

Örneklemesi başlayan yeni kontrol yongasının 10 dolarlık maliyete sahip olduğu belirtilirken, Ekim ayında kullanıma sunulacağı, satış adetlerinin artmasıyla birlikte yonga başına maliyetin 3 dolara kadar düşebileceği belirtiliyor.