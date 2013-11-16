Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Republique'nin önümüzdeki ay içerisinde yayınlanması planlanıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
281
1
1
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Republique'nin önümüzdeki ay içerisinde yayınlanması planlanıyor
Camouflaj Studios'un PC ve tablet odaklı oyunu Republique'nin önümüzdeki ay oyuncularla buluşturulması planlanıyor.

Geçtiğimiz yıl bir Kickstarter projesi olarak karşımıza çıkan Republique, hatırlayacağınız üzere yaklaşık 555 bin dolarlık bir bağış toplayarak hayata geçmişti. Republique, başlangıçta iOS platformu için duyurulmuş olsa da hedeflenen bağış miktarına ulaşılması için projenin çıkış yapacağı platformlara Mac ve PC de eklenmişti.

Normalde geçtiğimiz yaz döneminde yayınlanması beklenen Republique'nin geliştirilme aşaması beklenildiği gibi gitmemiş olacak ki, henüz net bir çıkış tarihi verilmiyor. Ancak, projenin başındaki isim olan Ryan Patton'un belirttiğine göre, oyun önümüzdeki ay yayınlanacak.

Büyük şirketler tarafından yönetilen, özgürlüklerin kısıtlandığı bir dünyada geçecek olan yapım, oyuncuları özgürlükleri için mücadele eden insanların hikayesine ortak edecek. Farklı hikayesini kaliteli bir görsel sunum eşliğinde sunacak olan Republique'nin nasıl bir deneyim sunacağını ise, önümüzdeki ay içerisinde hep birlikte göreceğiz.  


 

http://www.camouflaj.com/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
caglet 6 yıl
pc ve mac'De oynanacak bş oyun mu bilmiyorum ama tabletler için çok iyi olacak , ipad , mac ve pc için bile bu kadar uzun sürdüyse , Android için hayatta optimize edemez bunlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Gigabyte GTX 780 Windforce 3X OC Ekran Kartı Video İnceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim