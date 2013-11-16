Republique'nin önümüzdeki ay içerisinde yayınlanması planlanıyor

Camouflaj Studios'un PC ve tablet odaklı oyunu Republique'nin önümüzdeki ay oyuncularla buluşturulması planlanıyor.





Geçtiğimiz yıl bir Kickstarter projesi olarak karşımıza çıkan Republique, hatırlayacağınız üzere yaklaşık 555 bin dolarlık bir bağış toplayarak hayata geçmişti. Republique, başlangıçta iOS platformu için duyurulmuş olsa da hedeflenen bağış miktarına ulaşılması için projenin çıkış yapacağı platformlara Mac ve PC de eklenmişti.





Normalde geçtiğimiz yaz döneminde yayınlanması beklenen Republique'nin geliştirilme aşaması beklenildiği gibi gitmemiş olacak ki, henüz net bir çıkış tarihi verilmiyor. Ancak, projenin başındaki isim olan Ryan Patton'un belirttiğine göre, oyun önümüzdeki ay yayınlanacak.





Büyük şirketler tarafından yönetilen, özgürlüklerin kısıtlandığı bir dünyada geçecek olan yapım, oyuncuları özgürlükleri için mücadele eden insanların hikayesine ortak edecek. Farklı hikayesini kaliteli bir görsel sunum eşliğinde sunacak olan Republique'nin nasıl bir deneyim sunacağını ise, önümüzdeki ay içerisinde hep birlikte göreceğiz.







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