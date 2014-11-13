RescueMe Balloon projesi işaret fişeği yerine LED'li uçan balonlar kullanıyor





Teknolojinin gelişmesi ile birlikte ıssız bir ortamda mahsur kalan insanların seslerini duyurabilecekleri araç gereçlerin sayısı da arttı. Bir dönem profesyonel anlamda işaret fişekleri kullanılırken şimdi mobil cihazlar felaketzedeler için bir çıkış yolu oluyor. Ancak herhangi bir iletişim imkanının olmadığı yerlerde bu kez kurtarma balonları devreye giriyor.





Üzerinde SOS yazılı ve dikkat çekici renklerle bezenmiş kurtarma balonları kısa bir süre için kişilerin yerini belirtmede alternatif bir çözüm olabiliyor. RescueMe Balloon projesi ise LED aydınlatmalı balonlar ile bu alternatifleri biraz daha geliştirmek amacında.





RescueMe Balloon projesi cebe sığacak büyüklükte bir kapsülün içerisine işaret ekipmanını sığdırmış ve insanların kolaylıkla çantasına atarak taşıyabileceği bir hale getirmiş. Ekipman içerisinde bir helyum tüpü, kurtarma balonu ve LED ışıklandırma bulunuyor.





Herhangi bir kaybolma anında kullanıcı tüp ile balonu şişiriyor ve yanıp sönen LED aydınlatmayı takarak havaya salıyor. Havada yaklaşık bir hafta kalabilen balon ipi kullanıcıda olduğu için de herhangi bir şekilde kaçmıyor.





Projesinin ilgi göreceğini ümit eden ekip önümüzdeki aylarda Kickstarter platformu üzerinde bir destek kampanyasına başlayacak. Gerekli bağış toplanırsa da proje hayata geçecek.

http://www.digitaltrends.com/cool-tech/forget-flare-guns-pocket-sized-rescue-balloon-stays-aloft-days/