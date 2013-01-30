Research in Motion, BlackBerry markasıyla yoluna devam edecek

New York şehrinde kendi ev sahipliğinde bir basın konferansı düzenleyen Research in Motion, QNX tabanlı yeni işletim sistemi BlackBerry 10 ve yeni akıllı telefonlarını detaylandırmadan önce firmanın geleceğiyle alakalı önemli açıklamalarda bulundu. Şirketin CEO'su Thorsten Heins, RIM ismi yerine artık BlackBerry markasını kullanacaklarını bildirdi. Toronto borsasında BB, NASDAQ'ta ise BBRY olarak listelenecek Kanadalı telekomünikasyon firması, 1984'ten beri aynı isimle çalışmalarını yürütüyordu. Hissedarlarının zaten dünya genelindeki tüketicileri tarafından ürünlerine eşlik eden bu markayla karıştırılan şirketin BlackBerry ismini almasından yana görüş bildirdiklerini ifade eden Heins, bu hamlenin çok daha geniş kapsamlı yeniliklere ön ayak olacağının ipuçlarını verdi.

Dünyaca tanınmış, simgeleşmiş BlackBerry ismine geçişin yalnızca marka yenilemekten ibaret olmadığını belirten CMO Frank Boulben, BlackBerry Z10 ve BlackBerry Q10 akıllı telefonlarıyla model isimlerinde de sadeleşme yaşanacağını belirtiyor. Kuzey Amerika dışındaki bölgelerde Research in Motion markasının pek bilinmediği ve genelde Waterloo merkezli firmanın mobil telefon serisiyle popüler hale gelen BlackBerry markasıyla karıştırıldığı görülüyor. Bu duruma bir çözüm getirmek, sektörde kendilerine yeni bir sayfa açmak ve bir dünya markası haline gelmeyi hedefleyen Kanadalı üreticinin marka, model isimleri ve yeni stratejisinin yakında daha belirgin bir şekilde endüstriye yansıması bekleniyor.