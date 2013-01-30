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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Research in Motion, BlackBerry markasıyla yoluna devam edecek

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Research in Motion, BlackBerry markasıyla yoluna devam edecek
New York şehrinde kendi ev sahipliğinde bir basın konferansı düzenleyen Research in Motion, QNX tabanlı yeni işletim sistemi BlackBerry 10 ve yeni akıllı telefonlarını detaylandırmadan önce firmanın geleceğiyle alakalı önemli açıklamalarda bulundu. Şirketin CEO'su Thorsten Heins, RIM ismi yerine artık BlackBerry markasını kullanacaklarını bildirdi. Toronto borsasında BB, NASDAQ'ta ise BBRY olarak listelenecek Kanadalı telekomünikasyon firması, 1984'ten beri aynı isimle çalışmalarını yürütüyordu. Hissedarlarının zaten dünya genelindeki tüketicileri tarafından ürünlerine eşlik eden bu markayla karıştırılan şirketin BlackBerry ismini almasından yana görüş bildirdiklerini ifade eden Heins, bu hamlenin çok daha geniş kapsamlı yeniliklere ön ayak olacağının ipuçlarını verdi.
Dünyaca tanınmış, simgeleşmiş BlackBerry ismine geçişin yalnızca marka yenilemekten ibaret olmadığını belirten CMO Frank Boulben, BlackBerry Z10 ve BlackBerry Q10 akıllı telefonlarıyla model isimlerinde de sadeleşme yaşanacağını belirtiyor. Kuzey Amerika dışındaki bölgelerde Research in Motion markasının pek bilinmediği ve genelde Waterloo merkezli firmanın mobil telefon serisiyle popüler hale gelen BlackBerry markasıyla karıştırıldığı görülüyor. Bu duruma bir çözüm getirmek, sektörde kendilerine yeni bir sayfa açmak ve bir dünya markası haline gelmeyi hedefleyen Kanadalı üreticinin marka, model isimleri ve yeni stratejisinin yakında daha belirgin bir şekilde endüstriye yansıması bekleniyor.
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danGerfuLL 6 yıl
Sadece cep telefonu isi ilgilenen firmalar bu aralar buyuk dususlerden sonra ayaga kalkma cabasi icerisindeler Nokia, RIM gibi. Zannimca yillarin verdigi liderlik ile gururlanma ve bu gurur sonucu ufuklarin genis kalmamasi nedeniyle bu denli devre ayak uydurmakta zorlandilar. Umarim ne RIM(yeni adiyla BlackBerry) ne de Nokia daha kotuye gitmezler.
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FERFEROS 6 yıl
Bence mantıklı bir adım olmuş. Çoğu kişi RIM'in ne olduğunu bile bilmiyordu.
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talerk 6 yıl
çok iyi oldu çokta güzel oldu:)
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BarGoS 6 yıl
Dh tam bir blackberry karsiti.apple olsa kirk sayfada canli yayini verirlerdi.
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Holy Templar 6 yıl BarGoS
BarGoS

Dh tam bir blackberry karsiti.apple olsa kirk sayfada canli yayini verirlerdi.

bunu bilmeyen kalmadı zaten
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Jül Sezar 6 yıl BarGoS
BarGoS

Dh tam bir blackberry karsiti.apple olsa kirk sayfada canli yayini verirlerdi.

Kullanıcılarıda tam tersi
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onsos1100 6 yıl
tüm siteler blog halinde yayın yapıyor donanımhaber ayakta uyuyor resmen...
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