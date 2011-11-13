Resmi: Intel dört çekirdekli Core i7-3820'yi yeni yıla erteledi

Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz üzere Intel'in yeni nesil Core i7-3000 işlemci ailesi üç modelden oluşuyor ki bunlar dört çekirdekli Core i7-3820, altı çekirdekli Core i7-3930K ve serinin en hızlı temsilcisi olarak altı çekirdekli Core i7-3960X Extreme Edition.

Intel'in resmi lansman dökümanına göre serinin en ekonomik modeli olan Core i7-3820'nin çıkışı önümüzdeki yıla kaldı. İlk çeyrekte pazara sunulacağı belirtilen işlemci, standart olarak 3.6GHz'de görev yapıyor ve Turbo Boost 2.0 ile çekirdek frekansını 3.9GHz'e kadar yükseltebiliyor. Hyper-Threading teknolojisi ile 8 izlek desteği sunan ve 10MB bellek kapasitesi ile donatılan işlemci, serinin diğer üyeleri gibi 1600MHz'e kadar dört kanal entegre bellek kontrolcüsüne sahip. Altı çekirdekli üst iki modele göre hız aşırtma yeteneklerinin daha sınırlı olduğu belirtilen işlemcinin ısıl tasarımı ise aynı seviyede yani 130 Watt olarak belirlenmiş.

Intel'in hangi nedenle ertelemeye gittiği henüz bilinmiyor ancak muhtemel senaryo olarak firmanın orta-üst seviye işlemci gamında yeni ayarlamalara ihtiyaç duyduğundan ötürü erteleme yapmış olabileceği düşünülüyor. Zira hali hazırda 300$-350$ bandında Core i7-2600K ve Core i7-2700K gibi iddialı iki işlemciye sahip olan şirketin, Core i7-3820 için daha fazla fiyat aralığına ihtiyaç duymuş olabilir. Bu noktada açıkçası önümüzdeki aylarda Core i7-2600K ve Core i7-2700K modellerinde fiyat indirimine gidilerek Core i7-3820'ye yer açılması da beklenebilir.

Kısaca özetleyecek olursak eğer, Intel'in LGA2011 platformu ilk etapta iki modelden oluşacak ki bunlar yukarıda da belirttiğimiz üzere altı çekirdekli Core i7-3930K ve 3960X olacak. 2012 sonunda çıkacak Ivy Bridge-E serisi gelene kadar LGA2011 platformunun Core i7-3820'ye ek olarak aralarında Core i7-3960X Extreme Edition'dan hızlı modellerin de olduğu yeni üyelerle genişlemesi bekleniyor.