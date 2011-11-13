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Resmi: Intel dört çekirdekli Core i7-3820'yi yeni yıla erteledi

7 yıl
16,8b
1
19
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz üzere Intel'in yeni nesil Core i7-3000 işlemci ailesi üç modelden oluşuyor ki bunlar dört çekirdekli Core i7-3820, altı çekirdekli Core i7-3930K ve serinin en hızlı temsilcisi olarak altı çekirdekli Core i7-3960X Extreme Edition.
Intel'in resmi lansman dökümanına göre serinin en ekonomik modeli olan Core i7-3820'nin çıkışı önümüzdeki yıla kaldı. İlk çeyrekte pazara sunulacağı belirtilen işlemci, standart olarak 3.6GHz'de görev yapıyor ve Turbo Boost 2.0 ile çekirdek frekansını 3.9GHz'e kadar yükseltebiliyor. Hyper-Threading teknolojisi ile 8 izlek desteği sunan ve 10MB bellek kapasitesi ile donatılan işlemci, serinin diğer üyeleri gibi 1600MHz'e kadar dört kanal entegre bellek kontrolcüsüne sahip. Altı çekirdekli üst iki modele göre hız aşırtma yeteneklerinin daha sınırlı olduğu belirtilen işlemcinin ısıl tasarımı ise aynı seviyede yani 130 Watt olarak belirlenmiş.
Intel'in hangi nedenle ertelemeye gittiği henüz bilinmiyor ancak muhtemel senaryo olarak firmanın orta-üst seviye işlemci gamında yeni ayarlamalara ihtiyaç duyduğundan ötürü erteleme yapmış olabileceği düşünülüyor. Zira hali hazırda 300$-350$ bandında Core i7-2600K ve Core i7-2700K gibi iddialı iki işlemciye sahip olan şirketin, Core i7-3820 için daha fazla fiyat aralığına ihtiyaç duymuş olabilir. Bu noktada açıkçası önümüzdeki aylarda Core i7-2600K ve Core i7-2700K modellerinde fiyat indirimine gidilerek Core i7-3820'ye yer açılması da beklenebilir.
Kısaca özetleyecek olursak eğer, Intel'in LGA2011 platformu ilk etapta iki modelden oluşacak ki bunlar yukarıda da belirttiğimiz üzere altı çekirdekli Core i7-3930K ve 3960X olacak. 2012 sonunda çıkacak Ivy Bridge-E serisi gelene kadar LGA2011 platformunun Core i7-3820'ye ek olarak aralarında Core i7-3960X Extreme Edition'dan hızlı modellerin de olduğu yeni üyelerle genişlemesi bekleniyor. 

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BraveHeart 7 yıl en beğenilen
Tabi erteler, rakip yok ki...
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DH Misafiri 7 yıl
336 liralık 1090T nin ne günahı var, ne eksiği var kaliteli bir anakartla her türlü uygulamayı çalıştırıyor, parası bol olanlar için söylenecek bir şey yok
o işlemci 1090T den iki kat performanslı diyelim, hesap:
3960x= 2050 TL (yaklaşık Türkiye fiyatı)
1090T= 336 lira (2 hafta önce vatandan aldım)
2050/336= 6,1 (kat fark)(anakart farkı cabası x2)
(parayı yoldan toplayanlara diyecek birşey yok haftada 1-2 saat oyun oynamak ve sonrasında hava atmak için değer mi?)
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-erna- 7 yıl
i7 3820 yi beklemeye devam
bu saatten sonra 2500k ya da 2600k ve 1155 soket anakart almaya değmez
x79 un ivy bridge-e destekleyeceğini düşünürsek ki tam belli değil bu büyük ihtimal destekleyecek deniyor
şu ana kadar bekleyenler 1-2 ay daha beklesin derim
sonra da baktınız 6 çekirdekli cpu lar kullanılmaya başlanıyor
o zaman ivy bridge-e ye geçersiniz anakart değişimi ile uğraşmazsınız
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DH Misafiri 7 yıl
Core i7-3930K Sandy Bridge-E 3.2GHz 6 Çekirdekli SATIŞTAAA !!!
newegg.com/...
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Radical_Dreamer 7 yıl
Ben olaya şu açıdan bakmak istiyorum. Amd-İntel ne olursa olsun artık yeni bir teknoloji üzerinde çalışmnası lazım. Zaten uzun süredir hep aynı şeyler tekrarlanmıyor mu? Daha fazla çekirdek daha az tüketim tamam iyi güzelde artık sağlam bir yenilik bekliyoruz. Amd çıkardığı athlon serisi gibi iyi bir atak yapması lazım. İntel için işler yolunda olabilir ama madem böyle işlemciler yapıyorsun artık bir yenilik katsana. Önbellek büyütüp iki üç şey ekleyerek değil tamamen yeni bir mimari istiyoruz biz....
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michael scofield77 7 yıl
ben bu işlemcileri asla almam
çok fazla güç tüketimi var
çok pahalılar
2500k yine en iyi seçenek gibi duruyor
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SystemApps 7 yıl
AMD yi destekliyorum.Ancak burada intelin daha iyi olduğunu kimse inkar etmiyordur heralde.AMD kullanıcı dostu fiyatlarıyla benim sistemime girdi.Ancak intel ise aha yaptım ama acısını da çıkartırım fiyatla diye boy gösteriyor.
İntelin bu tavrı başarısını bastırıyor malesef.Biraz mütavazi olmalı ve bunu fiyatlarıyla da göstermeli.Yoksa sevilmeyi asla haketmiyor.
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KatanaHero 7 yıl
disorderpunk
ivy ler 2012 sonu mu??! :(

Hayır orada söylenen Ivy Bridge-E serisi. Aynen Sandy Bridge-E serisi gibi 4 kanallı olacak. Standart Ivy Bridge ise yılın ilk yarısı içerisinde piyasada olacak.
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disorderpunk 7 yıl KatanaHero
KatanaHero

disorderpunk

ivy ler 2012 sonu mu??! :(


Hayır orada söylenen Ivy Bridge-E serisi. Aynen Sandy Bridge-E serisi gibi 4 kanallı olacak. Standart Ivy Bridge ise yılın ilk yarısı içerisinde piyasada olacak.

çok saol KatanaHero
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atmaca88 7 yıl
AMD cikardigi AMD FX-8150 ragmen i7 2600K'nin çok gerisinde ve buna ragmen intel hala hiz kesmeden yeni islemciler çikariyor! Amd toparlanmasi lazim çok kötü performance koydu ortaya. Cinebench 11.5 benchmark testinde i7 2600k 153 watt electric harciyor ve FX-8150 2600K'dan daha yavas olmasina ragmen 245 watt... Electic faturasini da düsünen varmi aranizda?
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disorderpunk 7 yıl
ivy ler 2012 sonu mu??! :(
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cagataykoroglu 7 yıl
MedivL
BraveHeartTabi erteler, rakip yok ki...
rakip yokmus..Sen git al o işlemciyi de görelim.Sizin gibi atıp tutanlara da rakip yok malesef..

o segmentte rakibi var mı? 2600k yı geçmekle uğraşan amd yi rakip oalrak görüyorsan devam et.
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Batuist 7 yıl
hızlar, bellek bant genişliği hafıza miktarı vesaire çok güzel görünüyor işlemciler.. oldukça albenisi var gerçekten.. (fiyat hariç) hele hele bulzorden sonra işlemci neymiş AMD görsün önce sonra piyasaya sürsün intel.. AMDye karşı olduğum yada intele sempatim olduğu yok ama gerçekler ortada AMD yüzüne gözüne bulaştırdı. Adamlar işlemci tasarlayacaklarına işlemci tasarlayacak makine tasarlamışlar. milyonlarca gereksiz transistör mevcut olabilirmiş bulldozerde ki bunu söyleyen eski bir AMD mühendisi tabi kim olduğunu konuyla alakalı herkes biliyor.. :)))
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mrtsr35 7 yıl Batuist
Batuist

hızlar, bellek bant genişliği hafıza miktarı vesaire çok güzel görünüyor işlemciler.. oldukça albenisi var gerçekten.. (fiyat hariç) hele hele bulzorden sonra işlemci neymiş AMD görsün önce sonra piyasaya sürsün intel.. AMDye karşı olduğum yada intele sempatim olduğu yok ama gerçekler ortada AMD yüzüne gözüne bulaştırdı. Adamlar işlemci tasarlayacaklarına işlemci tasarlayacak makine tasarlamışlar. milyonlarca gereksiz transistör mevcut olabilirmiş bulldozerde ki bunu söyleyen eski bir AMD mühendisi tabi kim olduğunu konuyla alakalı herkes biliyor.. :)))

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MedivL 7 yıl
BraveHeart
Tabi erteler, rakip yok ki...

rakip yokmus..Sen git al o işlemciyi de görelim.Sizin gibi atıp tutanlara da rakip yok malesef..
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