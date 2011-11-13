Resmi: Intel dört çekirdekli Core i7-3820'yi yeni yıla erteledi

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz üzere Intel'in yeni nesil Core i7-3000 işlemci ailesi üç modelden oluşuyor ki bunlar dört çekirdekli Core i7-3820, altı çekirdekli Core i7-3930K ve serinin en hızlı temsilcisi olarak altı çekirdekli Core i7-3960X Extreme Edition.
Intel'in resmi lansman dökümanına göre serinin en ekonomik modeli olan Core i7-3820'nin çıkışı önümüzdeki yıla kaldı. İlk çeyrekte pazara sunulacağı belirtilen işlemci, standart olarak 3.6GHz'de görev yapıyor ve Turbo Boost 2.0 ile çekirdek frekansını 3.9GHz'e kadar yükseltebiliyor. Hyper-Threading teknolojisi ile 8 izlek desteği sunan ve 10MB bellek kapasitesi ile donatılan işlemci, serinin diğer üyeleri gibi 1600MHz'e kadar dört kanal entegre bellek kontrolcüsüne sahip. Altı çekirdekli üst iki modele göre hız aşırtma yeteneklerinin daha sınırlı olduğu belirtilen işlemcinin ısıl tasarımı ise aynı seviyede yani 130 Watt olarak belirlenmiş.
Intel'in hangi nedenle ertelemeye gittiği henüz bilinmiyor ancak muhtemel senaryo olarak firmanın orta-üst seviye işlemci gamında yeni ayarlamalara ihtiyaç duyduğundan ötürü erteleme yapmış olabileceği düşünülüyor. Zira hali hazırda 300$-350$ bandında Core i7-2600K ve Core i7-2700K gibi iddialı iki işlemciye sahip olan şirketin, Core i7-3820 için daha fazla fiyat aralığına ihtiyaç duymuş olabilir. Bu noktada açıkçası önümüzdeki aylarda Core i7-2600K ve Core i7-2700K modellerinde fiyat indirimine gidilerek Core i7-3820'ye yer açılması da beklenebilir.
Kısaca özetleyecek olursak eğer, Intel'in LGA2011 platformu ilk etapta iki modelden oluşacak ki bunlar yukarıda da belirttiğimiz üzere altı çekirdekli Core i7-3930K ve 3960X olacak. 2012 sonunda çıkacak Ivy Bridge-E serisi gelene kadar LGA2011 platformunun Core i7-3820'ye ek olarak aralarında Core i7-3960X Extreme Edition'dan hızlı modellerin de olduğu yeni üyelerle genişlemesi bekleniyor.
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o işlemci 1090T den iki kat performanslı diyelim, hesap:
3960x= 2050 TL (yaklaşık Türkiye fiyatı)
1090T= 336 lira (2 hafta önce vatandan aldım)
2050/336= 6,1 (kat fark)(anakart farkı cabası x2)
(parayı yoldan toplayanlara diyecek birşey yok haftada 1-2 saat oyun oynamak ve sonrasında hava atmak için değer mi?)
bu saatten sonra 2500k ya da 2600k ve 1155 soket anakart almaya değmez
x79 un ivy bridge-e destekleyeceğini düşünürsek ki tam belli değil bu büyük ihtimal destekleyecek deniyor
şu ana kadar bekleyenler 1-2 ay daha beklesin derim
sonra da baktınız 6 çekirdekli cpu lar kullanılmaya başlanıyor
o zaman ivy bridge-e ye geçersiniz anakart değişimi ile uğraşmazsınız
newegg.com/...
çok fazla güç tüketimi var
çok pahalılar
2500k yine en iyi seçenek gibi duruyor
İntelin bu tavrı başarısını bastırıyor malesef.Biraz mütavazi olmalı ve bunu fiyatlarıyla da göstermeli.Yoksa sevilmeyi asla haketmiyor.
Hayır orada söylenen Ivy Bridge-E serisi. Aynen Sandy Bridge-E serisi gibi 4 kanallı olacak. Standart Ivy Bridge ise yılın ilk yarısı içerisinde piyasada olacak.
çok saol KatanaHero
o segmentte rakibi var mı? 2600k yı geçmekle uğraşan amd yi rakip oalrak görüyorsan devam et.
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rakip yokmus..Sen git al o işlemciyi de görelim.Sizin gibi atıp tutanlara da rakip yok malesef..
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