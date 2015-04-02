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Retro tasarım, 4K video, 20.8MP çözünürlük: Huzurlarınızda Nikon'un yeni aynasız fotoğraf makinesi 1 J5

4 yıl
3,4b
1
12
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Retro tasarım, 4K video, 20.8MP çözünürlük: Huzurlarınızda Nikon'un yeni aynasız fotoğraf makinesi 1 J5
 
1 serisi fotoğraf makineleriyle aynasız fotoğraf makinesi pazarında önemli bir yer edinen sektörün önemli isimlerinden Nikon, geçtiğimiz haftalarda bilgileri ortaya çıkan yeni aynasız fotoğraf makinesi J5'i kullanıcıların beğenisine sundu.
Retro tasarım çizgisiyle oldukça şık görünen Nikon J5, yerine geldiği J4'e oranla çok daha ergonomik bir gövde yapısıyla karşımıza çıkıyor. Bu ergonomiyi kavrama bölümünün öne doğru uzatılması ile sağlayan lensleri değiştirilebilir aynasız fotoğraf makinesi, öne doğru katlanabilen 180 derecelik 3-inç dokunmatik ekranıyla da son dönemin popüler akımlarından Selfie (Özçekim) çekimler için ideal bir seçenek oluşturuyor. Teknik olarak bünyesinde 1-inç arka aydınlatmalı 20.8 megapiksel BSI-CMOS sensör taşıyan J5, Anti-Aliasing filtresi olmadığı için maksimum keskinlik vaat ediyor. Video tarafında dikkat çekici olarak 4K çekimler yapabilen ancak 4K çözünürlükte saniyede 15 kare çekim hızında kalan model, Full HD çözünürlükte ise daha kullanışlı olarak saniyede 60 kare çekimlerin altından kalkabiliyor. Yavaş çekimlerden hoşlananlar için 1280 x 720 piksel çözünürlükte saniyede 120 kare, 800 x 296 piksel çözünürlükte saniyede 400 kare, 400 x 144 piksel çözünürlükte ise saniyede 1200 kare gibi oldukça yüksek değerler de çözünürlükten kısarak elde edilebiliyor.
Retro tasarım, 4K video, 20.8MP çözünürlük: Huzurlarınızda Nikon'un yeni aynasız fotoğraf makinesi 1 J5
 
Yerine geldiği modelin 171-noktalı hibrit otomatik netleme sistemini taşımaya devam eden Nikon J5, akıllı cihazlardan kontrol ve veri aktarımı adına çağın standartları doğrultusunda WiFi ile NFC bağlantı teknolojileri aktif olarak kullanıcılarına sunuyor. Bütün işlem gücünü EXPEED 5A görüntü işlemcisinden alan fotoğraf makinesinin diğer önemli detayları arasında 160-12800 ISO aralığı, saniyede 60 kareye varan seri çekim hızı, 30-1/16000 enstantane değeri, 1/60 flaş senkron hızı, CX format, 2.7x çarpan, EN-EL24 batarya ile CIPA standartlarına göre 250 fotoğraf çekim ömrü ve 12-bit sıkıştırılmış NEF (RAW) çekim seçeneği gibi ayrıntılar yer alıyor. 98 x 60 x 32 mm boyutu ve 231 gramlık ağırlığıyla aynasız fotoğraf makinelerinin kompakt yapısını sürdüren 1 serisinin son üyesi J5, ilginç olarak aynı anda hem video hem fotoğraf çekebiliyor, direkt olarak kendi içerisinde Time-Lapse ya da Türkçe karşılığıyla zaman atlamalı çekimler oluşturabiliyor, dahili flaşıyla düşük ışıklı ortamlarda yüksek performans ortaya koyabiliyor ve otomatik netlemede verdiği saniyede 20 karelik seri çekim hızıyla dünyanın en hızlısı ünvanını eline geçiriyor.
Nikon'un görüntüleme sektörüne son armağanı 1 serisi J5, 10-30mm f/3.5-5.6 PD-Zoom lens ile beraber $499.95, 10-30mm f/3.5-5.6 PD-Zoom ve 1 Nikkor VR 30-110mm f/3.8-5.6 lenslerle beraber $749.95, son olarak 1 Nikkor 10-100mm f/4-5.6 lens modeliyle ise $1049.95 fiyat etiketleriyle Nisan ayı sonunda satışa çıkıyor.
Retro tasarım, 4K video, 20.8MP çözünürlük: Huzurlarınızda Nikon'un yeni aynasız fotoğraf makinesi 1 J5
 

http://www.dpreview.com/articles/9248669689/nikon-1-j5-offers-20-8mp-bsi-sensor-and-revamped-look Yorum Yaz
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kreat 4 yıl
Tasarım, olympus Omd çakması gibi olmuş
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SEO-Uzmanı 4 yıl
2. el 5MP her işe fazlasıyla yeter ! görende gökyüzü yıldız saman yolunu çekiyorsunuz sanacak !
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olağan_şüpheli 4 yıl
15 fps yi video olarak mı sayıyorlar


2k da 30 fps çekse o bile güzel.
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Fenomenon 4 yıl
4k hiç olmasaymış daha iyiymiş. Türkiye fiyatı ne kadar olur acaba??
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Wacom Intuos 4 yıl
Cihaz şık duruyor ama keşke 4K çekim esnasında 30 ya da 24 kare yakalasaymış. Arkadaşlar fiyatları düşünce alınır mı? 1080p çözünürlüğünde çekim yapsam da olur.
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Wannabe 4 yıl Wacom Intuos
1 sene sonra fiyat yariya iner
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Wannabe 4 yıl
4K @15fps...
1 nisanda geçti ama...
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