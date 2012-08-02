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Reuters : Sharp, yeni iPhone ekranlarının üretimine başladı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Eylül ayında yeni bir iPhone modelinin tanıtılacağına dair iddialar güçlenmeye başlarken, Reuters resmi ağızlardan yeni bir bilgi verdi.

Tokyo'da bir basın toplantısında konuşan Sharp firmasının tepe yöneticisi Takashi Okuda, iPhone ekranlarının sevkiyatının Ağustos ayında başlayacağını açıkladı. Okuda, daha fazla detaya girmedi.

Apple'ın tedarik ortaklarından olan ve iPhone ekranlarını üretmesi beklenen Sharp'ın bu açıklaması, yeni iPhone'un satış tarihi ile ilgili farklı tahminler yapılmasına neden oldu.

Ekranların bu ay sevkiyata başlayacak olması Ekim ayında yeni iPhone'ların piyasaya sürülmesi ihtimalini kuvvetlendiriyor. Bazı kaynaklar da Eylül ayında yeni iPhone sevkiyatının başlayacağını belirtiyor. 

12 Eylül'de bir etkinlik davetiyesi gelmezse o takdirde yeni iPhone Ekim ayına kalabilir.

http://www.reuters.com/article/2012/08/02/us-sharp-apple-shipments-idUSBRE8710GF20120802 Yorum Yaz
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DH Misafiri 7 yıl en beğenilen
Firmaların insanları böylesine ele geçirmesi inanılacak gibi değil. Kullandıkları telefonları adeta avukat edasıyla savunuyorlar. O anki beklenti ve ihtiyaçlarınıza göre seçim yaparsınız olur biter. Bugün Samsung öne geçer, yarın Apple öne geçer, bir başka gün farklı firma öne geçer. Teknoloji dünyasında işler böyle yürüyor. Kendinizi materyallerin esiri kılmayın. Steve Jobs'un posterini odanıza asıp ibaret ediyor musunuz diye merak etmiyor değilim. Bazı yorumlar öyle izlenimler bırakıyor.
Firmaların insanları böylesine ele geçirmesi inanılacak gibi değil. Kullandıkları telefonları adeta avukat edasıyla savunuyorlar. O anki beklenti ve ihtiyaçları...
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1 Yanıt Yanıtla +21
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DH Misafiri 7 yıl
apple daha ekranlarını bile kendi üretemiyor tesisleri yok samsung desen her istediğini kendi yapabilecek bir firma buzdolabından tut cep telefonuna kadar
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JoeyBane 7 yıl
Eylül'de EGOPhone çıkıyor yuppi:)
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nurettinaz 7 yıl
Phone degilde sharp benim ilgimi cekiyor bu marka inanilmaz saglam urunler yapiyor hala tas gbi calisan bir 28 senelik muzik calarini kullaniyorum hic mi sorun cikarmaz ama ulkemizde satilmiyor zaten imkani olan sharp tvlere bir baaksin samsung oyuncak gibi kaliyor yaninda
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beyazsoy 7 yıl
ne o elmayi yiyince cennete mi gideceğiz. altı üstü telefon iki yıl sonra hurda olacak. en iyi telefon elindekidir çünkü artık seni hiç kazıklamaz :)))
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E_Aydin35 7 yıl
Doğrudur.. İlk defa 2012 senesinde bir bilgiye gönül rahatlıyı ile inandım :P :)
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1984 7 yıl
satilan her iphonedan karakter puani kazanip adam olmaya baslayacagini dusunen bebeler basliga dolusmus , cok eglenceli bir baslik olmus..

birakin cebinizden hortumlanan paranin miktari ile hava atmayi, ihtiyaci olan bir garibana uc bes kurus yardim edin de insanlar mutlu olsun...

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Catharacta Skua 7 yıl
Bir an önce çıksın artık. Eylül 12 gibi tanıtılırsa ekimi bulur bence.
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1984 7 yıl
satilan her iphonedan karakter puani kazanip adam olmaya baslayacagini dusunen bebeler basliga dolusmus , cok eglenceli bir baslik olmus..

birakin cebinizden hortumlanan paranin miktari ile hava atmayi, ihtiyaci olan bir garibana uc bes kurus yardim edin de insanlar mutlu olsun...

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berkerden 7 yıl
Önemli olan konu Sharp'ın mı ne az elektrik tüketen bir ekranı vardı. Bu üretimler onlardan ise asıl o zaman güzel olur. Tabi diğer firmalardan da ekran alacağını düşününce bu ihtimal düşüyor. Ama ne olursa olsun bir an önce çıksın şu telefon, beklemedeyim. Emektar 6680 idare edip, önemli işlerimi görse de çağa tam anlamıyla ayak uyduramıyor :D
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pastadanadam 7 yıl
Yeni statü,kişilik,karakter,hava,karizma yükseltici (!) çıkıyor.Hazırlanın.
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MrDj 7 yıl
ne yazdığının farkında olmayanlar yine iş başında amerika sizi vatandas olarak alacak bekleyin.gelişmemiş beyinlerinizi alın ve gidin ülke ilermiyor diyenler buraya bakmalari yeterli.amerika ile savaş yapsak bunlar hemen amerika saflarina katilir.
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