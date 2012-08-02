Reuters : Sharp, yeni iPhone ekranlarının üretimine başladı

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Eylül ayında yeni bir iPhone modelinin tanıtılacağına dair iddialar güçlenmeye başlarken, Reuters resmi ağızlardan yeni bir bilgi verdi.
Tokyo'da bir basın toplantısında konuşan Sharp firmasının tepe yöneticisi Takashi Okuda, iPhone ekranlarının sevkiyatının Ağustos ayında başlayacağını açıkladı. Okuda, daha fazla detaya girmedi.
Apple'ın tedarik ortaklarından olan ve iPhone ekranlarını üretmesi beklenen Sharp'ın bu açıklaması, yeni iPhone'un satış tarihi ile ilgili farklı tahminler yapılmasına neden oldu.
Ekranların bu ay sevkiyata başlayacak olması Ekim ayında yeni iPhone'ların piyasaya sürülmesi ihtimalini kuvvetlendiriyor. Bazı kaynaklar da Eylül ayında yeni iPhone sevkiyatının başlayacağını belirtiyor.
12 Eylül'de bir etkinlik davetiyesi gelmezse o takdirde yeni iPhone Ekim ayına kalabilir.
http://www.reuters.com/article/2012/08/02/us-sharp-apple-shipments-idUSBRE8710GF20120802 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
birakin cebinizden hortumlanan paranin miktari ile hava atmayi, ihtiyaci olan bir garibana uc bes kurus yardim edin de insanlar mutlu olsun...
birakin cebinizden hortumlanan paranin miktari ile hava atmayi, ihtiyaci olan bir garibana uc bes kurus yardim edin de insanlar mutlu olsun...
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