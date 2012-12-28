RIM, patentler için Nokia'ya ilk etapta 65 milyon dolar ödeyecek

Geçtiğimiz hafta Nokia ile yaptığını patent anlaşmasının duyurusunu yapan RIM'in bu anlaşma çerçevesinde Nokia'ya ilk etapta ödeyeceği miktar ortaya çıktı.





AllThingsD tarafından konuyla ilgili olarak yayınlanan habere göre RIM, ilk etapta 65 milyon dolarlık bir meblağı Nokia'ya ödeyecek. Şu an için diğer ödemelerin miktarı bilinmese de zor günler geçiren RIM için önemli bir rakam olan bu rakamın, şirketin 2013 mali yılının üçüncü çeyreğine ait kayıtlarında yer edineceği belirtiliyor.





30 Ocak 2013'te New York'ta düzenleyeceği etkinlikte tanıtacağı BlackBerry 10 ve bu işletim sistemiyle çalışan yeni cihazlara bel bağlayan RIM'in ilerleyen dönemlerde Nokia'ya patent anlaşması çerçevesinde ne kadar ücret ödeyeceğini hep birlikte göreceğiz.

http://allthingsd.com/20121228/rims-first-patent-payment-to-nokia-65-million/