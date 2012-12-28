Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

RIM, patentler için Nokia'ya ilk etapta 65 milyon dolar ödeyecek

6 yıl
254
1
6
Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Geçtiğimiz hafta Nokia ile yaptığını patent anlaşmasının duyurusunu yapan RIM'in bu anlaşma çerçevesinde Nokia'ya ilk etapta ödeyeceği miktar ortaya çıktı.

AllThingsD tarafından konuyla ilgili olarak yayınlanan habere göre RIM, ilk etapta 65 milyon dolarlık bir meblağı Nokia'ya ödeyecek. Şu an için diğer ödemelerin miktarı bilinmese de zor günler geçiren RIM için önemli bir rakam olan bu rakamın, şirketin 2013 mali yılının üçüncü çeyreğine ait kayıtlarında yer edineceği belirtiliyor. 

30 Ocak 2013'te New York'ta düzenleyeceği etkinlikte tanıtacağı BlackBerry 10 ve bu işletim sistemiyle çalışan yeni cihazlara bel bağlayan RIM'in ilerleyen dönemlerde Nokia'ya patent anlaşması çerçevesinde ne kadar ücret ödeyeceğini hep birlikte göreceğiz.

http://allthingsd.com/20121228/rims-first-patent-payment-to-nokia-65-million/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
hakanlevent 6 yıl
dengesizler bi android cihaza bb özellikleri eklese milyon satarlardı hemde patentsiz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MK* 6 yıl
nokia telefon üretmese bile ayakta kalır
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SystemApps 6 yıl
RIM bence windows phone dışında kalmasıyla son şansınıda kaybetti 60milyon dolar da iyiymiş hani.nokia battıcıları sahneye davet ediyorum.. :D
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
YasinKsmG 6 yıl
böyle durumlar hangi firmanın başına gelse üzülüyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Klack 6 yıl
yapmadılar ki 1000 küsür liraya dokunmatik ekranlı adam gibi uygulamaları olan bir cihaz 2 yıl önce ! çıkardılar yine klavyelileri. tabi zor durumlara girerler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl 2si1: "Yılın son Teknoloji ve Oyun programı" video şov 6 yıl Gameloft Duo Gamer video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim