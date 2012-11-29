RIM, uygulama mağazasının adını ''BlackBerry World'' olarak değiştirdi





RIM, mobil cihazlarının uygulama ihtiyacını karşılayan BlackBerry App World'ün adında küçük bir değişikliğe giderek, mağazanın adını BlackBerry World olarak değiştirdi.

http://crackberry.com/blackberry-jam-asia-keynote-live-blog

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Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen BlackBerry Jam etkinliğinde duyurulan değişiklikle birlikte platform için çeşitli bölgesel iş ortaklarının isimleri de açıklandı. Bu ortaklıklar arasında Baidu, Fox Sports ve Kantana gibi isimler yer aldı. BlackBerry platformunda yer alan klavyeye de değinilen etkinlikle klavyenin tek bir oturumdan birden çok dilli işleyerek bununla ilgili tahminde bulunma yeteneği de sergilendi. Asya’da 60 milyon aktif BlackBerry Messenger müşterisi olduğu RIM tarafından gururla paylaşılırken, bu platformun kendi segmenti içinde en büyük ve en hızlı gelişen platform olduğuna dikkat çekildi.BlackBerry 10 işletim sistemiyle yeni bir duruş sergilemek ve akıllı telefon pazarında söz sahibi olmak isteyen RIM'in bu yenilikler ile birlikte ne kadar başarılı olacağını 30 Ocak'taki lansmandan sonra hep birlikte göreceğiz.