RIM'den üç yeni Blackberry Curve; 9370, 9360, 9350

Blackberry'nin mucidi Research In Motion, Blackberry OS 7'li akıllı telefonlarını tanıtmaya devam ediyor. Kanadalı firma, son olarak, daha geniş kitlelerce kullanılan Blackberry Curve serisinin üç yeni üyesi BlackBerry® Curve™ 9350, BlackBerry® Curve™ 9360 ve BlackBerry Curve™ 9370'i duyurdu. Yeni Blackberry Curve'ler, bu ay içerisinde Kanada ve önümüzdeki aydan itibaren operatörler aracılığıyla dünyanın birçok ülkesinde kullanıcıyla buluşacak.
Yeni modellerin Blackberry Curve ailesinin başarısına daha da başarı katacağını belirten RIM'in kurucusu ve Co-CEO'su Mike Laziridis, "Kesinlikle çekici olan Yeni Blackberry Curve'ler, belirgin performans artışı ile benzersiz mobil deneyimi pazardaki milyonlarca kullanıcılar sunuyor." derken; yeni modellerle tarihlerindeki global bazda en büyük Blackberry akıllı telefon lansmanını daha da genişlettiklerini belirtti.
Daha gelişmiş işlemci, ekran, bellek ve NFC desteğine rağmen daha çok Blackberry OS 7 işlemtim sistemiyle öne çıkan üç telefondan birkaç teknik farklılık dışında birbiriyle benzerlik gösteriyor;
|Model
|Curve 9370
|Curve 9360
|Curve 9350
|İşlemci
|800 MHz
|800 MHz
|800 MHz
|Bellek
| 1 GB eMMC
512 MB RAM
|512 MB eMMC
512 MB RAM
|512 MB eMMC
512 MB RAM
|Ekran
|
480x360 çözünürlük
|480x360 çözünürlük
2.44 inç
246 ppi
|480x360 çözünürlük
2.44 inç
246 ppi
|Fiziksel Boyutlar
|109x60x11 mm, 99 gram
|109x60x11 mm, 99 gram
|109x60x11 mm, 99 gram
|Kamera
|
5 Megapiksel
|5 Megapiksel
4x dijital yakınlaştırma
LED Flaş
VGA Video kaydı
|5 Megapiksel
4x dijital yakınlaştırma
LED Flaş
VGA Video kaydı
|Bağlanabilirlik
|GPS, Wi-Fi, 3G
|GPS, Wi-Fi, 3G
|GPS, Wi-Fi, 3G
|Batarya
|Konuşma süresi; 5 saat (GSM), 5.5 saat (CDMA)
Bekleme süresi; 12.5 gün (GSM), 14.5 gün (CDMA)
45 saate kadar müzik, 9 saate kadar video oynatabilme
|Konuşma süresi; 5 saat (GSM)
Bekleme süresi; 14 gün (GSM), 14.5 gün (UMTS)
25 saate kadar müzik, 6 saate kadar video oynatabilme
|Konuşma süresi; 5.5 saat (CDMA)
Bekleme süresi; 14.5 (CDMA)
45 saate kadar müzik, 9 saate kadar video oynatabilme
|İşaretleme
|
Arkadan aydınlatmalı 35 tuşlu QWERTY klavye
|Arkadan aydınlatmalı 35 tuşlu QWERTY klavye
Optik Trackpad
Atanmış tuşlar
|Arkadan aydınlatmalı 35 tuşlu QWERTY klavye
Optik Trackpad
Atanmış tuşlar
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1.) BB Messenger
2.) Push e-mail
3.) Qwerty klavye
4.) Facebook uygulaması
5.) Twitter uygulaması
6.) Şarjının iyi dayanması (yeni modellerde şarj konusunda sıkıntı var)
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