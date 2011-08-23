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RIM'den üç yeni Blackberry Curve; 9370, 9360, 9350

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
18,3b
1
111
Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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RIM'den üç yeni Blackberry Curve; 9370, 9360, 9350
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Blackberry'nin mucidi Research In Motion, Blackberry OS 7'li akıllı telefonlarını tanıtmaya devam ediyor. Kanadalı firma, son olarak, daha geniş kitlelerce kullanılan Blackberry Curve serisinin üç yeni üyesi BlackBerry® Curve™ 9350, BlackBerry® Curve™ 9360 ve BlackBerry Curve™ 9370'i duyurdu. Yeni Blackberry Curve'ler, bu ay içerisinde Kanada ve önümüzdeki aydan itibaren operatörler aracılığıyla dünyanın birçok ülkesinde kullanıcıyla buluşacak.

Yeni modellerin Blackberry Curve ailesinin başarısına daha da başarı katacağını belirten RIM'in kurucusu ve Co-CEO'su Mike Laziridis, "Kesinlikle çekici olan Yeni Blackberry Curve'ler, belirgin performans artışı ile benzersiz mobil deneyimi pazardaki milyonlarca kullanıcılar sunuyor." derken; yeni modellerle tarihlerindeki global bazda en büyük Blackberry akıllı telefon lansmanını daha da genişlettiklerini belirtti.

Daha gelişmiş işlemci, ekran, bellek ve NFC desteğine rağmen daha çok Blackberry OS 7 işlemtim sistemiyle öne çıkan üç telefondan birkaç teknik farklılık dışında birbiriyle benzerlik gösteriyor;

Model Curve 9370 Curve 9360 Curve 9350
İşlemci 800 MHz 800 MHz 800 MHz
Bellek 1 GB eMMC
512 MB RAM 		512 MB eMMC
512 MB RAM 		512 MB eMMC
512 MB RAM
Ekran

480x360 çözünürlük
2.44 inç
246 ppi

 480x360 çözünürlük
2.44 inç
246 ppi		 480x360 çözünürlük
2.44 inç
246 ppi
Fiziksel Boyutlar 109x60x11 mm, 99 gram 109x60x11 mm, 99 gram 109x60x11 mm, 99 gram
Kamera

5 Megapiksel
4x dijital yakınlaştırma
LED Flaş
VGA Video kaydı

 5 Megapiksel
4x dijital yakınlaştırma
LED Flaş
VGA Video kaydı		 5 Megapiksel
4x dijital yakınlaştırma
LED Flaş
VGA Video kaydı
Bağlanabilirlik GPS, Wi-Fi, 3G GPS, Wi-Fi, 3G GPS, Wi-Fi, 3G
Batarya Konuşma süresi; 5 saat (GSM), 5.5 saat (CDMA)
Bekleme süresi; 12.5 gün (GSM), 14.5 gün (CDMA)
45 saate kadar müzik, 9 saate kadar video oynatabilme		 Konuşma süresi; 5 saat (GSM)
Bekleme süresi; 14 gün (GSM), 14.5 gün (UMTS)
25 saate kadar müzik, 6 saate kadar video oynatabilme 		Konuşma süresi; 5.5 saat (CDMA)
Bekleme süresi; 14.5 (CDMA)
45 saate kadar müzik, 9 saate kadar video oynatabilme
İşaretleme

Arkadan aydınlatmalı 35 tuşlu QWERTY klavye
Optik Trackpad
Atanmış tuşlar

 Arkadan aydınlatmalı 35 tuşlu QWERTY klavye
Optik Trackpad
Atanmış tuşlar		 Arkadan aydınlatmalı 35 tuşlu QWERTY klavye
Optik Trackpad
Atanmış tuşlar
RIM'den üç yeni Blackberry Curve; 9370, 9360, 9350
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RIM'den üç yeni Blackberry Curve; 9370, 9360, 9350
Tam Boyutta Gör
RIM'den üç yeni Blackberry Curve; 9370, 9360, 9350
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En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
mehmetgirgin 8 yıl en beğenilen
yine aynı birbirinin aynısı telefonlar .
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DH Misafiri 6 yıl
nokia 3310 bile bu telefondan iyidir hiç yokdan yılan fln var zamn geçiyo hiç bi numarası yok tamamen artık maddelerden üretilmiş nokia e70 e63 bile bundan iyi sosyal ağ programlarının çogu bile yüklenemiyor bes para etmez buna o kadar para verecenize 3310 alın sıkıldıkca yılan oynarsınız kavgada kafaya fırlatırsınız arabanın altına takoz olur duvara civi çakarken cekıç olur 9360 dan bi cacık olmaz
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Ebüyubiiii 7 yıl
9370 bekliyorum.
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katyperryy 7 yıl
bugün geldi ve bende bugün aldım 9360 ı memnunum twit face messenger tıkır tıkır işliyo bis paketimde var tavsiye ediyorum
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IgorStravinsky 7 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
tadı
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deren05 7 yıl
9360 ı test eden,alan yok muuuuuuuuu?
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A_R_D_A 7 yıl
Sahibinden.com satan var arkadaslar link : www.sahibinden.com/ilan/alisveris-cep-telefonu-modeller-hic-acilmamis-sifir-kutusunda-ve-hediyeleri-ile-birlikte-9360-70356614/detay
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DH Misafiri 7 yıl
9360 ı türkiye de ilk kullanan biri olarak şunu diyebilirim ki 15 ocak ı bekleyin HARİKA!!
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cartographer 7 yıl
Bence bu fiyatlar resmi sekilde operatorler araciligi olmadan satildigi icin boyle yoksa daha ucuz olmasi lazim. Ama yine de asiri yuksek degil, alinabilir. Ozellikleri gayet yeterli yani.
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herminator 7 yıl
yaklaşık bir senedir bb kullanıyorum. bu telefonun en önemli artısı:

1.) BB Messenger
2.) Push e-mail
3.) Qwerty klavye
4.) Facebook uygulaması
5.) Twitter uygulaması
6.) Şarjının iyi dayanması (yeni modellerde şarj konusunda sıkıntı var)

Başka da bir numarası yok bu telefonun
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A_R_D_A 7 yıl
Yeni blackberryler biraz pahali gibi :S
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cartographer 8 yıl
Curve 9300 kullaniyorum. Bu telefonlarin ne zaman gelecegini ben de merak ediyorum. Hafta arasinda mesgul olmayan biri Turkcell'e mail falan atarsa cok iyi olur aslinda, belki ben de unutmazsam atarim.
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fimeral 8 yıl
tr'de çıkmayacak sanırım. iphone'lar bile bu kadar geç kalmıyordu.
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DH Misafiri 8 yıl
ne zaman gelecek türkiyeye fikri olan
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burakdh 8 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
ne zaman gelecek türkiyeye fikri olan

Ses yok daha
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BayZagor 8 yıl
Haber yokmu telefondan??
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OnrbK 8 yıl
Harbiden ne oldu bu modeller ? Türkcell getirsin diye bekliyorum fakat mağazalara geldiği an alıcam sanırım.2 ay oldu, bu telefonu bekliyorum.
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