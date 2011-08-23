RIM'den üç yeni Blackberry Curve; 9370, 9360, 9350

Blackberry'nin mucidi Research In Motion, Blackberry OS 7'li akıllı telefonlarını tanıtmaya devam ediyor. Kanadalı firma, son olarak, daha geniş kitlelerce kullanılan Blackberry Curve serisinin üç yeni üyesi BlackBerry® Curve™ 9350, BlackBerry® Curve™ 9360 ve BlackBerry Curve™ 9370'i duyurdu. Yeni Blackberry Curve'ler, bu ay içerisinde Kanada ve önümüzdeki aydan itibaren operatörler aracılığıyla dünyanın birçok ülkesinde kullanıcıyla buluşacak.

Yeni modellerin Blackberry Curve ailesinin başarısına daha da başarı katacağını belirten RIM'in kurucusu ve Co-CEO'su Mike Laziridis, "Kesinlikle çekici olan Yeni Blackberry Curve'ler, belirgin performans artışı ile benzersiz mobil deneyimi pazardaki milyonlarca kullanıcılar sunuyor." derken; yeni modellerle tarihlerindeki global bazda en büyük Blackberry akıllı telefon lansmanını daha da genişlettiklerini belirtti.

Daha gelişmiş işlemci, ekran, bellek ve NFC desteğine rağmen daha çok Blackberry OS 7 işlemtim sistemiyle öne çıkan üç telefondan birkaç teknik farklılık dışında birbiriyle benzerlik gösteriyor;

Model Curve 9370 Curve 9360 Curve 9350 İşlemci 800 MHz 800 MHz 800 MHz Bellek 1 GB eMMC

512 MB RAM 512 MB eMMC

512 MB RAM 512 MB eMMC

512 MB RAM Ekran 480x360 çözünürlük

2.44 inç

246 ppi 480x360 çözünürlük

2.44 inç

246 ppi 480x360 çözünürlük

2.44 inç

246 ppi Fiziksel Boyutlar 109x60x11 mm, 99 gram 109x60x11 mm, 99 gram 109x60x11 mm, 99 gram Kamera 5 Megapiksel

4x dijital yakınlaştırma

LED Flaş

VGA Video kaydı 5 Megapiksel

4x dijital yakınlaştırma

LED Flaş

VGA Video kaydı 5 Megapiksel

4x dijital yakınlaştırma

LED Flaş

VGA Video kaydı Bağlanabilirlik GPS, Wi-Fi, 3G GPS, Wi-Fi, 3G GPS, Wi-Fi, 3G Batarya Konuşma süresi; 5 saat (GSM), 5.5 saat (CDMA)

Bekleme süresi; 12.5 gün (GSM), 14.5 gün (CDMA)

45 saate kadar müzik, 9 saate kadar video oynatabilme Konuşma süresi; 5 saat (GSM)

Bekleme süresi; 14 gün (GSM), 14.5 gün (UMTS)

25 saate kadar müzik, 6 saate kadar video oynatabilme Konuşma süresi; 5.5 saat (CDMA)

Bekleme süresi; 14.5 (CDMA)

45 saate kadar müzik, 9 saate kadar video oynatabilme İşaretleme Arkadan aydınlatmalı 35 tuşlu QWERTY klavye

Optik Trackpad

Atanmış tuşlar Arkadan aydınlatmalı 35 tuşlu QWERTY klavye

Optik Trackpad

Atanmış tuşlar Arkadan aydınlatmalı 35 tuşlu QWERTY klavye

Optik Trackpad

Atanmış tuşlar