Xiaomi, 6 cihaza HyperOS 3 güncellemesini gönderdi

Tam Boyutta Gör Xiaomi, 6 cihazı için kararlı HyperOS 3 dağıtımını resmen başlattı. Bu sürüm, geçen yılki Xiaomi 15 ve Redmi K80 Çin modellerini içeriyor. Küresel dağıtımın bu ayın sonlarında yapılması bekleniyor.

HyperOS 3 güncellemesi hangi modellere geldi?

Xiaomi 15, Xiaomi 15 Pro, Xiaomi 15S Pro, Xiaomi 15 Ultra veya Çin ROM'lu Redmi K80 Pro/Ultra kullanıyorsanız, önümüzdeki günlerde OTA güncellemesi için takipte kalın. Bu kademeli bir dağıtım; yani başlangıçta telefonların yalnızca küçük bir yüzdesi güncellemeyi alacak. Her şey yolunda giderse, dağıtım sonraki haftalarda kademeli olarak daha fazla cihaza genişletilecek. Güncellemenin boyutu; 7.5 - 8 GB arasında değişiyor.

Küresel modellere yakında gelecek

Xiaomi, bu cihazlar için 15 Ekim'e kadar kararlı HyperOS 3 güncellemesinin yayınlanacağının sözünü vermişti. Android 16 tabanlı güncelleme, tam zamanında yayınlandı. Çin dışındaki kullanıcıların da çok fazla beklemesine gerek kalmayacak çünkü; şirket, kararlı güncellemeyi Ekim ve Kasım arasında 15'ten fazla Xiaomi ve Redmi cihazına getirme sözü verdi. Bu güncelleme, Redmi Note 14 serisi, POCO F7 serisi ve POCO X7 / X7 Pro gibi popüler modelleri de kapsayacak.

HyperOS 3 güncellemesi ne yenilikler getiriyor?

HyperOS 3, birçok yeni özellik ve geliştirmeyle geliyor. iPhone'un Dinamik Adası'nın bir kopyası olan Xiaomi HyperIsland ve iOS 16 tarzı kilit ekranı getiriyor. Xiaomi ayrıca, çekirdek ve grafik işleme hattında yapılan gizli optimizasyonlarla performans ve akıcılıkta ciddi bir artış vadediyor. Yeni yazılım, -desteklenen modellerde- yapay zeka destekli yazma araçları, konuşma tanıma ve akıllı çeviri özellikleri de sunuyor. Daha iyi bildirim gruplandırma, Canlı Güncellemeler, tahmine dayalı geri hareketi ve Takas Modu ve Gelişmiş Koruma gibi Android 16'ya özgü değişiklikleri de getiriyor.

