RIM'in mobil ödeme sistemi 50'den fazla operatör tarafından desteklenecek

RIM, BlackBerry App World üzerinden gerçekleştirilen alımların sonrasında içerik ücretinin kullanıcının cep telefonu faturasına yansıtılabilmesi için küresel çapta 50’den fazla mobil operatör ile işbirliğine gittiğini duyurdu.

http://press.rim.com/newsroom/press/2012/blackberry-app-world-integrated-carrier-billing-now-implemented-.html

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BlackBerry App World’den sorumlu başkan yardımcısı Ronjon Nag, mobil operatörler ile yapılan iş birliği sayesinde müşterilerine sunacakları mobil ödeme seçeneğinden dolayı memnuniyet taşıdıklarını ifade etti. İş ortaklarını destekleyerek yenilikçi çözümler geliştirmeye ve mobil ekosistemin avantajlarını onlara sunacak bir platform sağlamaya devam edeceklerini de belirtti.170 ülkede faaliyet gösteren ve 100 binden fazla uygulama barındıran BlackBerry App World’ün yeni ödeme seçeneğiyle birlikte kredi kartı gibi ödeme seçeneklerini tercih etmeyen kullanıcıların işini kolaylaştıracağını söylemek yanlış olmayacaktır. Yazılımcıların uygulama içi satış ve abonelik hizmetlerinde de yararlanabileceği sistemin, BlackBerry Payment ödeme servisi ile entegre bir şekilde çalışacağını da belirtmekte fayda var.