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RIM'in üst düzey yöneticisi, Samsung'a geçti

7 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Shady
Haber Editörü
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Akıllı telefon pazarının önemli isimlerinden Research In Motion'ın üst düzey yöneticilerinden Brian Wallace, firmanın akıllı telefon pazarındaki önemli rakiplerinden biri olan Samsung'a transfer oldu.

Advertising Age'in haberine göre RIM'de Dijital Pazarlama ve Medya'dan sorumlu kıdemli başkan yardımcılığını yürüten Brian Wallace, Samsung Amerika'da Stratejik Pazarlamadan sorumlu kıdemli başkan yardımcılığını ve bu görevinin yanı sıra marka ve çevrimdışı medya operasyonlarında görev alacak.

Özellikle Amerika'da son yıllara kadar liderliğini sürdüren RIM, Apple ve Samsung'un akıllı telefon pazarındaki hızlı çıkışıyla birlikte liderlik ünvanını bırakmak zorunda kalmıştı.


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Godolphin 7 yıl
Gözlüğü güzelmiş.
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